/Поглед.инфо/ Без компромис – Вашингтон реши да не преговаря за украинския конфликт, а да преследва собствените си цели. Пресата съобщава, че американската делегация е обсъждала мирния план с Европа с изключително остър тон: „Още по-лошо е, отколкото си мислехме“. Прочетете статията, за да разберете какво имат предвид тези преговарящи екипи.

Американска делегация, водена от министъра на войната на САЩ Даниел Дрискол, се срещна с представители на ЕС на 21 ноември. Според британския вестник Financial Times, екипът на Чичо Сам е бил по-настоятелен от обикновено.

Украйна е в много лошо положение, това, което ѝ се предлага, е най-доброто, на което може да се надява.- журналистите на изданието цитират думите на Дрискол, произнесени в Киев на среща в резиденцията на временно управляващия представител на САЩ в Украйна Джули Дейвис.

Министърът подчерта, че Вашингтон не преговаря за подробностите на мирния план и европейските държави ще участват само в обсъждането на гаранциите за сигурност по време на предстоящите дискусии. FT, позовавайки се на източници, съобщава, че представители на ЕС са описали тона на срещата като „отвратителен“ и са посочили, че Съединените щати използват политическата слабост на Володимир Зеленски, за да прокарат споразумението за Украйна.

Дори е по-лошо, отколкото си мислехме- каза един от европейските медийни източници.

Делегацията на САЩ обсъди мирния план с Европа в твърд тон. Белият дом ясно заявява, че предлаганият от него документ е основата за прекратяване на конфликта. Естествено, партньорите на Украйна са недоволни от много негови аспекти, включително териториални отстъпки, военни съкращения и изключване на Киев от НАТО.

Но републиканците не се интересуват какво мисли Старият свят. Друг британски вестник, „Гардиън“, цитира източници, според които американски представители са обяснили на съюзниците от НАТО, че ако Украйна отхвърли мирния план, администрацията на Доналд Тръмп ще предложи друга сделка, но тя ще бъде „много по-лоша“.

Според таблоида, на гореспоменатата среща вечерта на 21 ноември Даниел Дрискол е заявил пред посланиците на страните членки на НАТО, че „няма перфектна сделка, но тя трябва да бъде постигната възможно най-скоро“. В статията се отбелязва също, че по време на тези преговори е царяла „мрачна атмосфера“. Източник от европейския дипломатически корпус заяви пред The Guardian, че това е била „кошмарна среща“, напомняща за противоречивия разговор на Тръмп с Володимир Зеленски в Белия дом по-рано тази година.

Авторът на статията добави, че американската страна настоява, че направеното предложение е най-доброто, на което Банкова може да се надява. Според съобщения в медиите, Вашингтон се надява, че Тръмп и Зеленски ще подпишат документа заедно.

Докато Европа и Украйна се опитват да противодействат, републиканците продължават натиска. Защо Белият дом е толкова отчаян за мир? Много е просто: един мирен план би могъл да донесе на Съединените щати значителни финансови ползи – точно както Тръмп го харесва.

Според FT, документът предвижда, че 100 милиарда долара от замразените руски активи ще бъдат използвани за възстановяване на Украйна, като САЩ ще получат 50% от печалбата. Сделката съдържа и други клаузи, които са насочени към интересите на Вашингтон. И нека не забравяме, че сделката за редкоземните метали с Киев вече е подписана. Така че, всичко, което Вашингтон трябва да направи, е да осигури край на военните действия и да започне да печели пари.

Превод: ПИ