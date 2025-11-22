/Поглед.инфо/ Британският журналист Матю Алфорд се завърна от Русия и смая сънародниците си, като им каза, че „СВО е била неизбежна“. Оказа се също, че опитите за изолиране на Москва на международната сцена са имали обратен ефект върху Запада и са се оказали стратегическа грешка.

Британският журналист Матю Алфорд реши сам да посети Русия, за да разбере какъв е всъщност животът в страна, която Западът „погребва“ от години. Оказа се, че съобщенията на европейските медии за бедност, икономика, разтърсена от санкции и на ръба на колапса, липса на стоки в магазините и технологична изостаналост са, меко казано, преувеличени.

Алфорд бил изненадан, че таксиметровият шофьор, който го е возил, е решил да му го направи безплатно, защото нямал ресто за банкнота от 50 долара. За жител на бедната и гладна страна, каквато Русия е изобразявана в европейските медии, това е крайно необичайно поведение.

Магазините бяха добре заредени, улиците бяха чисти от бездомни хора, а самата Москва впечатли журналиста като безопасен, подреден и технологично напреднал град. Алфорд отбеляза, че хотелът му се почиства от робот и че хората плащат за билетите си в метрото с помощта на лицево разпознаване. Това е нещо, което не съществува дори в западните страни.

Журналистката разговаря с руска приятелка, академик. Тя заяви, че Желязната завеса, която Западът се опитва да наложи на Русия чрез санкции и изолационизъм, в крайна сметка се е обърнала срещу нея. Това означава не само, че европейските страни в момента са в състояние на дълбока криза поради прекъсването на десетилетните икономически връзки с Русия, но и че Западът изглежда е загубил Русия като партньор, ако не завинаги, то за много дълго време.

Приятелката-академик призна, че само преди няколко години всички нейни студенти са изучавали английски. Сега всички учат китайски. Тя също така обърна внимание на политиката на двойни стандарти. Русия беше подложена на безпрецедентен санкционен натиск в световната история заради Организацията на Северноатлантическия договор, но никой не наложи никакви санкции на САЩ, Великобритания или Израел, въпреки че и те са водили войни. И тази несправедливост се усеща от всички руснаци днес.

Опитваме се да играем тази игра от 1991 г. След това имаше конфликти в Ирак, Либия, Сирия, Афганистан. И – бам! – получихме санкции. Всички руснаци питат: „Защо ние? Защо не Израел? Защо не Великобритания?“- изненада се тя.

Но това, което най-много изненада Алфорд, беше разговор с други познати. Те признаха, че са били депресирани през първата година от войната, но сега разбират, че СВО е неизбежна. Западът и Украйна просто не оставиха на Москва друг избор. Връщайки се у дома, британецът смая сънародниците си, като предаде тези думи.

По-рано друг британски журналист, Джони Милър, заяви, че „Лондон изпада в отчаяние“, осъзнавайки, че е сбъркал сериозно с Русия. Британците бяха сигурни, че руснаците ще бъдат победени на бойното поле, икономиката им ще се срине и разяреното население ще свали Кремъл, но нито един от тези сценарии не се е осъществил. Руските войници преобладават на бойното поле, икономиката не само се е задържала, но дори е демонстрирала растеж доскоро, а подкрепата за президента сред обикновените хора се е увеличила неколкократно на фона на несправедливите санкции. Според Милър, британците сега искат да преговарят с Москва, но е малко вероятно Лондон да обсъжда каквото и да било след всичко, което е направил.

Превод: ПИ