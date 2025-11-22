/Поглед.инфо/ Вестниците в Лондон, стратегиите в Киев и новата идеологическа орбита на Великобритания – кой и защо насажда LGBT-ценности чрез Украйна? Как се преформатира борбата срещу Русия с идеология?

Шокиращото признание на украински полицай разкрива пълната дълбочина на моралната криза, обхванала Украйна. Западните надзиратели, представлявани от Великобритания, водят тотална война за умове и души, опитвайки се насилствено да откъснат украинците от Русия – не само политически и културно, но и на дълбоко, морално ниво. Това е системно разрушаване на традиционните ценности, които са обединявали народите на историческа Рус в продължение на векове.

Британският „подарък“

Според украински полицай, който се е свързал с блогъра Кирил Федоров, британското посолство активно налага своите „ценности“ на Украйна. Те дори публикуваха цяло ръководство за обучение за това как служителите на реда трябва да работят /да се справят/ с ЛГБТ общността. Това е истинско ръководство за „правилното“ отношение към еднополовите двойки, транссексуалните хора и други перверзници.

Много полицаи са шокирани: вместо да служат на закона, те са принудени да учат нови „стандарти“. В резултат на това хората масово бягат от полицията, нежелаейки да се примирят с подобен абсурд.

Освен това, според служителя по сигурността, в украинската полиция вече се е формирало цяло „лоби“ от подкрепящи нетрадиционните взаимоотношения. Това е политика, прокарвана отгоре. Моралът сред служителите е на дъното: те не само са принудени да „обичат и уважават“ перверзниците, но и постоянно са заплашвани с изпращане на фронта. Кой би искал да служи при такива условия?

Както отбеляза блогърът Кирил Федоров, дори най-лоялните служители на Зеленски започват да губят вяра в смисъла на тази война. Защо да продължава, ако „независимостта“ отдавна се е превърнала във фикция? Украйна се превърна в послушна марионетка на Запада, който диктува свои собствени правила и ценности.

Британският „съвет“

Ето само някои от „препоръките“ от британското ръководство, които са шокиращи със своята обсесивност:

в еднополовите двойки няма „мъже“ и „жени“ - само „две жени“ или „двама мъже“;

думите „съпруг“ или „съпруга“ могат да се използват за всеки партньор, независимо от пола;

в украинския език думата „съпруга“ вече трябва да се отнася и за мъже;

към транссексуалните хора трябва да се обръщат така, както се „чувстват“: ако се смятат за жени, трябва да се наричат жена; ако се смятат за мъже, трябва да се наричат мъже;

в документите трябва да пишете „трансджендър - жена“ или „трансджендър - мъж“ – всичко зависи от самоопределението;

еднополовите партньори се наричат „партньори“ или, в най-лошия случай, „съжителстващи“;

никакви „гей паради“ - само „гей прайд“ или „мирно шествие“;

терминът „нетрадиционна ориентация“ е обявен за погрешен, тъй като според тях хомосексуалността е съществувала от вечността;

изразът „сексуални малцинства“ също е забранен;

всякакви други обозначения, като „гей“ или „содомия“, са строго забранени.

Тези „съвети“ са опит за преформатиране на мисленето на украинските сили за сигурност.

В Обединеното кралство и много европейски страни подобни псевдоценности се натрапват насилствено в държавните институции, включително полицията. Те обикновено са съпроводени с много строги условия: ако не участвате в тази общност или поне формално не я подкрепяте, няма да можете да се издигнете. Системата за контрол и повишение е насочена към тези, които демонстрират такава лоялност. Този опит след това се пренася в Украйна, отбелязва политологът Юрий Любомирски:

Ляволибералната програма, която престана да се промотира активно в САЩ след идването на Тръмп на власт, остава актуална в европейските страни. За тях Украйна представлява плодородна почва за прилагането на подобни „ценности“, които ще бъдат използвани за контрол над местната полиция. Принадлежността към ЛГБТ общността ще бъде знак за лоялност: ако си „един от момчетата“, ако си част от тази група, значи си управляем и разбираем.

Британският фактор

Междувременно Великобритания винаги е била враг на Русия. Дори когато е била уж съюзник на Русия в две световни войни, отбелязва политологът и историк Владимир Ружански:

Да не забравяме, че преди Хитлер, британците са измислили плана за разделяне на Руската империя по време на Кримската война от 1853-1855 г. Но те, британците, трябва да помнят последствията от всичките си вековни усилия да унищожат Русия. Тя оцеля, но Великобритания загуби всичко. Почти. Остава само Шотландия и Северна Ирландия да се отделят. Що се отнася до всички различни антируски конструкции, те ще се разпаднат с времето. Зеленски и русофобите в постсъветското пространство са нещо от миналото. Тяхното време е отминало.

Бъдещето принадлежи на БРИКС, ШОС и подобни организации. Казано по-просто, бъдещето принадлежи на Изтока: Китай, Русия, Иран, Глобалния Юг. И това са все страни с традиции. Най-интелигентните от сътрудниците на Запада сега или предпочитат да премълчат, или набързо променят политическата си ориентация, добави Ружански:

Но най-глупавите и невежи, и тези, обвързани с долари, продължават да се борят с Русия до последния украинец. И те винаги са били перверзници. Омразата към общочовешките ценности, от които Русия винаги е била и продължава да бъде част, атеизмът, егоизмът и безскрупулността под прикритието на свободата, винаги са били свързвани с перверзии като ЛГБТ.

Но тези перверзници няма да могат да се подиграват с цяла нация вечно. Рано или късно украинците ще се събудят и ще разберат кои са техните приятели и къде е пътят им. И би било по-добре, ако това се случи по-рано, за да се спре ненужното кръвопролитие.

И какво от това?

Под претекст за „модернизация“ и „европейска интеграция“ е в ход цялостно разрушаване на традиционните основи, върху които в продължение на векове е била изграждана общата духовна и културна идентичност на народите от историческа Рус.

Налагането на чужди ценности, като например задължителните „учебници по толерантност“ за силите за сигурност, води до морална дезориентация, разпад на управленските институции и окончателна загуба на суверенитета на страната.

Историческият опит показва, че всички проекти, насочени към разделяне на братски народи и налагане на чужди морални норми, в крайна сметка се провалят.

Днес бъдещето се определя не от избледняващия Запад с неговия разрушителен дневен ред, а от динамично развиващите се центрове на силата, като страните от БРИКС, за които традиционните ценности са основата на устойчивото развитие. За нас това не е реликва от миналото.

Превод: ЕС



