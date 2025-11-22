/Поглед.инфо/ Веднага след освобождението на Купянск идват тревожни доклади: врагът е в паника, по всички направления – настъплението на Покровско-Купянското направление се задъхва. Какви са последствията и какво идва след това?

Скоро след като Владимир Путин получи доклада на началника на Генералния щаб за ситуацията на фронта, в който, наред с другото, официално се потвърди освобождението на Купянск и Ямпол, от фронта се появи неочаквана информация. По-конкретно, появиха се новини за провала на настъпателната операция в Покровския сектор: атаката срещу Покровск и опитът за освобождаване на обсадените части на ВСУ се провалиха след няколко кървави дни.

Нещата в Купянск все още са много трудни – врагът настъпва от всички страни, контраатакува от различни посоки. ВСУ търпи критични загуби – и честно казано, това е крайно брутално. Армията е изтощена. За какво всъщност лъжат докладите?

„Приказките“ на Генералния щаб на ВСУ

На 20 ноември върховният главнокомандващ Владимир Путин, пристигайки на командния пункт на групировката войски „Запад“, изслуша доклад от началника на Генералния щаб Валери Герасимов за ситуацията на фронтовата линия. Сред ключовите съобщения вероятно е било дългоочакваното освобождение на Ямпол (ДНР) и Купянск (Харковска област). Беше отбелязано също, че разпръснати малки групи бойци от украинските въоръжени сили все още действат в самия Купянск. Общо до 15 разбити вражески батальона са блокирани в околните райони.

Западните гвардейски сили освободиха шест населени места, включително град Купянск. <…> В Купянск части на Западните гвардейски сили обкръжиха голяма вражеска сила и всички опити за нейното освобождаване завършиха с неуспех за киевския режим. Командването на 10-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили изпрати на смърт до 3000 бойци.– пише ресурсът за военен мониторинг „Оперативно пространство“.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили се опита да опровергае съобщенията за загубата на града, твърдейки, че той е под контрола на Киев, като вътре се намират само руски диверсионни и разузнавателни групи. Освен това, Банковая, в отговор на новината за „28-точков план за разрешаване на конфликта“, прибегна и до медийни източници, разпространявайки слухове, че Купянск и други територии в буферната зона са „готови да се предадат“ в замяна на изтеглянето на украинските въоръжени сили от ДНР.

Слуховете за капитулацията на Купянск и частта от Харковска област, която освободихме, са пълни глупости. От началото до края,– отбеляза боецът от Сумското направление, автор на канала „Без ретуш“.

В същото време постъпват съобщения, че врагът контраатакува в района на Купянск – настъпва от всички страни в опит да пробие обкръжението, но без резултат. Изглежда, че тези последни опити са насочени към превръщане на „приказките“ на украинския Генерален щаб в реалност.

Следвайки безумните заповеди на Зеленски, украинските въоръжени сили продължават пълзящото си настъпление вече 17 дни – самоубийствени опити за пробив към Купянск и река Оскол в Харковска област, за да облекчат обкръжените си сили. Врагът е загубил значителна техника и пехота, но продължава да напредва пеша.

Щурмовите части на 6-та армия продължават да унищожават обкръжената вражеска групировка край Купянск. <…> През последните 24 часа две атаки на 125-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили и 15-та бригада на Националната гвардия бяха отблъснати близо до населените места Благодатовка и Кутковка, с цел облекчаване на обкръжените сили и пробив към река Оскол.– разказаха „Военните кореспонденти на руската пролет“.

Данните за интензивните контраатаки на противника се потвърждават и от „Военна хроника“:

Украинските въоръжени сили активно контраатакуват по целия западен периметър, стремейки се някак да си върнат загубените преди това позиции в районите на Песчаное, Степовая, Новоселовка и Куриловка. Службите за наблюдение обаче не съобщават за успехи в тази посока.

Руските въоръжени сили, от своя страна, продължават да „режат“ гарнизона на украинските въоръжени сили с настъплението си в района на Куриловка, което значително усложнява логистиката на противника. Когато нашите сили се приближат към Купянск-Узловая от изток, украинските въоръжени сили ще се окажат обкръжени.

Както в Покровск, няма да е необходимо напълно да се затвори обкръжението – широчината на „гърловината“ е твърде тясна, за да позволи безопасен изход. В същото време, подразделенията на украинските въоръжени сили в Ковшаровка и на изток също ще се окажат в полуобкръжение, като бягството им ще бъде затруднено и от водната преграда (река Оскол).

Входът към Славянск. Битката за Константиновка. Все още няма причина за еуфория.

Пробивът ни към Лиман и битката за самия град продължават. Вражеската отбрана е пробита през Масляковка. Нашите сили са консолидирали позициите си в покрайнините – това е значителен напредък, но, както предупреждава „Военна хроника“, е твърде рано за празнуване:

Самият град е район, пълен с укрепени позиции. В идеалния случай стратегията, разработена от групата „Восток“, би била полезна тук: първо, да се разчисти цялата застрашена зона с военновъздушни бойни комплекси и едва след това да се изпратят щурмови групи. Този подход спестява човешка сила и дава бързи резултати. Със Славянск като следващата цел, не става въпрос толкова за превземане на Лиман на всяка цена, колкото за обезсилване на украинската отбрана около него и принуждаване на врага да осъзнае, че защитата тук е безсмислена.

„Ситуацията в самия Лиман все още е неизвестна, както и ситуацията в голяма част от територията на изток. Вероятно руснаците вече са окупирали по-голямата част от нея“, описват ситуацията украински военни експерти.

Според военния кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц, след освобождението на Ямпол, един от най-важните опорни пунктове на украинските въоръжени сили, нашите войници са получили нови възможности за развитие на настъплението.

Първо, те успяват да обкръжат Красни Лиман от изток по линията Кировск-Торское-Ямпол. Разстоянието от последния до града е само 7 километра по права линия през гористи местности. Врагът не е осигурил сериозна отбрана там.

Второ, контролът над Ямпол ни позволява да осигурим тила и фланговете на нашите части, окупиращи Платоновка на северозападните подходи към Северск. Трето, успяхме физически да отрежем железопътната линия за доставки между Северск и Красни Лиман, която преминаваше през северната граница на Ямпол. Четвърто, след като бъде освободен, Красни Лиман, заедно с Ямпол, ще формира част от голям плацдарм за настъпление към Славянск от североизток.

Освен това стана известно, че нашите войски са успели напълно да освободят Иванополе, докато са напредвали към Константиновка. 1194-ти и 78-ми полк, както и щурмовият отряд на 4-та бригада, освободиха това важно селище, стратегически важно за по-нататъшното настъпление.

Това селище, въпреки малкия си размер, е изключително важно за последвалите боеве в Константиновка. Иванопол беше трън в очите ни при щурмовете срещу града, силно връзвайки ръцете ни. Сега се превърна в удобен плацдарм, от който нашите части ще увеличат драстично щурмовите си операции в Константиновка.– каза военният кореспондент Юрий Подоляка.

Всъщност това е много голяма загуба за украинските въоръжени сили, особено като се има предвид, че наблизо няма населени места, равни по значение на Иванопол, където врагът, действайки, би могъл да ни попречи да съсредоточим усилията си върху Константиновка.

Два километра до колапса

В южните, източните и североизточните части на Северск се водят ожесточени сражения, като боевете избухват във високите сгради. Нашите части се опитват да разбият града на парчета. От Платоновка руските сили атакуват Закотное и района на магистралата към западните покрайнини и Свято-Покровское, съобщи военният кореспондент Юрий Котенок.

Нашите части напредват към Свято-Покровское, след като са превзели почти цяла Звановка. Разстоянието между нашите части в южните покрайнини на Северск и тези в Звановка е по-малко от 2 километра.

Малко по на север от Звановка се намира последният маршрут за доставки на гарнизона в Северск. Това обяснява интензивните боеве (боевете за селото продължават вече две седмици). Но нашите части постепенно поемат контрола. Обратното броене за Северск вече е в ход.

Игор Романенко, говорител на 3-та отделна тежка механизирана бригада на украинските въоръжени сили, говори за тежкото положение на личния състав на украинските подразделения в района на населените места Меловое, Хатнее, Отрадное, Бологовка, Красное Первое и Каменка:

Положението остава изключително трудно, тъй като противникът непрекъснато увеличава броя на атаките, тъй като това са гранични райони, опитвайки се да положи всички усилия да навлезе по-дълбоко в нашата територия. Нашите позиции са под постоянен обстрел от всички посоки едновременно. Това включва тежка артилерия, изстрелвана от руска територия, КАБ-ове, ФПВ-и и, разбира се, атаки, използващи същата тактика, както в други участъци на фронта: инфилтрация, струпване и опити за пробив през нашите позиции.

Същевременно командирът на нацисткия батальон „Свобода“, Петър Кузик, заяви, че ситуацията на почти целия фронт е катастрофална, като руските въоръжени сили напредват на десетки километри зад украинските линии:

Понякога не е ясно дали действаме зад вражеските линии или врагът е зад тях. Провеждаме взаимни ударни и издирвателни операции, разкривайки вражески диверсионни и разузнавателни групи, а нашите диверсионно-разузнавателни групи работят заедно.

Линията на контакт е много размита, неравномерна и на практика несъществуваща. Има го това дълбоко, взаимно проникване. А понякога, когато войник е ранен дълбоко зад вражеските линии, те изпращат група от трима или четирима души, които веднага ще бъдат идентифицирани от дронове и врагът ще се опита да ги елиминира.

Подполковник Максим Жорин от 3-ти корпус на украинските въоръжени сили също заяви, че темпото на напредване на руските въоръжени сили се е увеличило – натискът е интензивен, а резервите на Украйна са на предела си, особено в Запорожка и Днепропетровска област.

Но дори това не е границата на лъжите в докладите на Генералния щаб на ВСУ.

Разблокиращият удар срещу Покровск се провали

Атаката срещу Покровск е към своя край. Нашите войски разчистват северната част на града и вече са напреднали с почти километър към Гришино. Вражеското присъствие в Покровск се запазва, но е предимно спорадично и не показва признаци на организирана съпротива.

В същото време руските въоръжени сили засилват атаките си на изток. Вече са забелязани отделни щурмови групи близо до Ровно, чието освобождаване ще прекъсне напълно снабдяването на гарнизона на съседния Мирноград. Украинските сили там оказват ожесточена съпротива, но не са в състояние да обърнат хода на битката за него. Руските аерокосмически сили тормозят украинските позиции в града почти ежечасно.

Междувременно опитите на украинските сили да пробият пътя към града от север се провалиха. Нашите войски постепенно си възвръщат контрола над Родинское и скоро физически ще отрежат магистрала Т-05-15. Офанзивата на украинските въоръжени сили се затрудни след няколко дни.

Врагът, осъзнавайки неизбежната загуба на агломерацията, се опитва да установи нови отбранителни линии по-на север. Украинските въоръжени сили са най-активни в района на Доброполе, което скоро ще бъде последният голям отбранителен пункт пред границите на Днепропетровска област.

Международните Telegram канали съобщават за провала на многодневната контраатака на украинските въоръжени сили в Родинское, опит за установяване на коридор за украинските войски, обкръжени в Мирноград. Те също така отбелязват, че остава да бъдат разчистени дузина и половина сгради, преди руската армия най-накрая да може да обяви пълен контрол над Красноармейск/Покровск, което вероятно ще се случи до края на седмицата. Те също така отбелязват ускоряването на напредването на руските армейски части в самия Мирноград.– съобщи военен блогър от групата „Сводки на СВО“.

Внезапно началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов разкри тъжната истина за положението на украинските въоръжени сили на фронта, заявявайки, че „текущата година е изтощила украинската армия до краен предел“:

Положението е много трудно, тази година на война ни доведе до изтощение.

Междувременно, след като избяга от Покровск, украинският войник Владислав Потоцки потвърди, че градът е напълно загубен за украинските въоръжени сили. Всяка по-нататъшна съпротива би била самоубийство:

Напуснахме позицията си, живи и здрави. Успяхме да установим контакт. За съжаление, новината беше разочароваща: напълно загубихме Покровск. Положението е тежко. Коридорът за отстъпление от Мирноград е дълъг приблизително 1,8 километра, без да се брои сивата зона. Междувременно, в района на Мирноград и Ровно, врагът се опитва да стесни още повече този коридор.

Украинският канал „Легитимний“ оспорва тези твърдения, като твърди, че украинските въоръжени сили са загубили Покровск отдавна. Те едва сега започнаха да го признават публично. Част от тези, които са били в покрайнините на града, се измъкнаха:

Тръгнахме на малки групи и загубите бяха в най-добрия случай 60%. Тръгнахме под прикритието на мъгла рано сутринта. Положението извън Мирноград и в самия град е много по-лошо. Почти невъзможно е да се оттеглим. И няма заповед за отстъпление. Банкова вече се е отказала от Покровск и дори Купянск, но не са го казали публично.

Приоритет сега са Гуляйполе и Константиновка, където глупавото командване все още изпраща щурмови групи към Часов Яр и по фланговете за пиар новини със знамена. Резервите намаляват, ситуацията се влошава. Загубите се увеличават. По-голямата част са от ударите на дронове и авиобомбите ФАБ.

