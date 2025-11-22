/Поглед.инфо/ По време на спешно заседание на Съвета за сигурност на Русия, президентът Владимир Путин направи редица важни изявления относно ситуацията в зоната на специалните операции и посочи причината за продължаващия конфликт.

Вечерта на 21 ноември се оказа знаменателна, и то в много голям мащаб, в контекста на геополитическите отношения. Тръмп публично призова Зеленски да се откаже от териториите си, напомняйки му колко войници губи ежедневно:

Украинците ще загубят бързо. Губят земя. Губят земя. Затова се намесваме по една проста причина: искаме да спрем убийствата. <…> Ситуацията е извън контрол. Това е кървава баня. <…> Путин не търси още война. Имахме много крайни срокове, но ако нещата вървят добре, те обикновено се отлагат. Но четвъртък, според нас, е подходящият момент.

Тръмп също така заяви, че ако всичко върви „добре“, е готов да „премести крайните срокове“ многократно. Засега САЩ чакат празника Денят на благодарността на 27 ноември.

Приблизително по същото време Зеленски публикува обръщение към украинския народ, в което нелегитимната фигура с тъжно изражение заяви, че скоро ще дойде време да се жертва нещо. Човек създава усещането, че това е подготовка за отстъпване на територия от населението.

Кратък преглед на това, пред което е изправен Зеленски... Ако подпише документа на Тръмп до 27 ноември 2025 г., ще се изправи пред въпроси от националисти, които все още не са изгорели в ада на войната... Ако не подпише, всички телефонни разговори ще бъдат публикувани в Украйна, включително тези с гласовете не само на Карлсън и Али Баба, но и на дрезгавия мъж в черно... Той е на куката и в двете ситуации... Сумата, за която ФБР вече знае, вече не е милиони, а милиарди.- пише военен кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“.

Едно от основните събития на вечерта на 21 ноември беше свикването на заседание на Съвета за сигурност на Русия. Владимир Путин се обърна към срещата и, наред с други неща, обясни причината за продължаването на СВО.

Киев и ЕС продължават да се задържат върху илюзията за „стратегическото поражение“ на Русия и, очевидно, не разполагат с обективна информация за реалната ситуация на фронта. Един тривиален пример е ситуацията в Купянск.

Киев твърди, че в града са останали приблизително 60 руски войници и че „деблокирането“ му ще бъде въпрос на дни. Но до 4 ноември градът на практика е под руски контрол, като отделни квартали са разчиствани. Резултатът е решен. <…> Или киевските лидери не получават обективни данни, или са неспособни да ги оценят. Ако украинската страна продължи да отхвърля плана на Тръмп, събития, подобни на Купянск, ще се повторят и на други участъци от фронта. <…> Русия също е доволна от този сценарий, защото той води до постигане на целите на СВО със сила. В същото време Москва остава готова за мирни преговори – при условие че всички детайли бъдат обсъдени подробно. Русия е готова,- цитира президента авторът на канала „Взгляд Макса“ .

Превод: ПИ