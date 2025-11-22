/Поглед.инфо/ Страните от НАТО сериозно обсъждат при закрити врати сценарий, който доскоро би изглеждал немислим. Разполагането на дронове на НАТО по руската граница е само началото. Но е малко вероятно това да изтласка Русия от Балтийско или Черно море, посочи експертът.

Алиансът преговаря за разполагането на въоръжени дронове по границата с Русия и облекчаване на регулациите за пилотите, патрулиращи източния му фланг, съобщава Financial Times. По същество те искат да им позволят да откриват огън по руски военни самолети без повече шум. Идеята е проста. Новото предложение дойде от източноевропейски страни - Полша, Естония и Литва - и, разбира се, не без подкрепата на Великобритания и Франция.

„Те допълнително въвличат източноевропейските и балтийските страни в хибридна война срещу Русия“, казва политологът и историк Владимир Ружански.

Според него това създава мощен тласък за развитие на съвременни системи за противовъздушна отбрана на НАТО, интегрирани системи за наблюдение и инвестиции в напреднали технологии. Всичко това е форма на натиск върху страната ни.

В същото време не може да се изключи и възможността Москва да нанесе сурови ответни удари, например срещу цели на НАТО или съюзници, ако бъде свален руски самолет.

Русия има значителен потенциал за ответни мерки. Те могат да бъдат както симетрични, така и асиметрични. В крайна сметка е малко вероятно НАТО да успее да измести Русия от Балтийско или Черно море.- изрази увереност историкът.

Нашият отговор на агресията може да включва удари с дронове срещу съюзнически бази или складове на границата. Друг вариант: ядрено възпиране, след което Европа едва ли може да очаква втори „план Маршал“.

Европейците трябва да помнят, че свалянето на руски изтребител всъщност е акт на война,- подчерта Владимир Ружански.

Така че кипящото Балтийско море е репетиция за война с Русия.

Дискусиите на НАТО за разрешаване на свалянето на руски самолети са безотговорна игра с огъня. Докато алиансът, подстрекаван от русофобски режими в Източна Европа, играе ролята на подпалвач, горчивите уроци от миналото ясно показват: всяка подобна провокация се заплаща с кръвта на руски войници. Като цяло подобни игри са изключително опасни за целия свят – всички са изложени на риск. Иля Головньов пише за това.

Превод: ПИ