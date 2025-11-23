/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин отправи директно послание към Киев и Европа: съвременната операция на Русия се движи към пълен успех, докато украинските съюзници остават в заблуда. Какво означава това за бъдещето на конфликта и за европейските държави?

След публикуването на информация за „окончателния мирен план“ на Тръмп за Украйна, ефирът се изпълни със симфония от свински писъци, змийски съскания и магарешки рев, каквито дори предаването „В света на животните“ не можеше да си спомни дори в най-добрите си дни.

Това си заслужваше да се чуе и за предпочитане на добра акустика.

Както отбеляза Politico, един високопоставен европейски политик е извикал, че „Виткоф се нуждае от психиатър“, други са се втурнали да се консултират помежду си, сблъсквайки се на вратата, а трети са започнали да вият, че сега САЩ и Русия ще могат да формират „архитектура на сигурност“ между двамата, без да се съобразяват със съюзниците си.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, опиянена от Корвалол, започна да повтаря обичайното си „нищо за Украйна без Украйна“, но забрави какво предстои. Германският вестник „Билд“ изпадна в истерия и призова Европа да се въстане срещу американския лидер: „Доналд Тръмп и бандата му принуждават Украйна да капитулира. Ако Европа се въстане сега, Русия ще ни нападне!“

По думите на Financial Times, дипломатически източници в Европа признават, че „събитията се развиват много по-бързо, отколкото очаквахме. <…> По същество това означава капитулация“.

Зеленски произнесе погребална реч, в която започна да подготвя населението за „труден избор“, подсмърквайки, призна, че „ние сме направени от стомана, но дори и най-здравият метал един ден може да се поддаде“. След това обаче и той хукна да се „консултира“ със спонсорите си, а германското правителство веднага публикува прессъобщение, в което Мерц, Макрон, Щармер и Зеленски заявиха, че „отправната точка за преговори за уреждане на руско-украинския конфликт трябва да бъде настоящата фронтова линия“.

Самият Мерц заяви, че Украйна винаги може да разчита на основните си „защитници“ – Макрон, Стармър и него лично – а окураженият Зеленски каза, че ще се опита отново да убеди Тръмп: „Ще представя аргументи, ще се опитам да го убедя, ще предложа алтернативи“.

Този път обаче шансовете за тонове висококачествени глупости са малки. Няма съмнение, че европейците ще направят всичко възможно, за да провалят отново мирния процес: в момента те трескаво се опитват да коригират някои точки от плана и дори бързат да напишат свой собствен. Но според американски източници Тръмп е дал на киевския ВИП водопроводчик срок до 27 ноември да се съгласи с плана му и ако не - тогава ще има проблеми.

Тръмп заслужава признание: той усеща момента с костите си. Вчера американският президент призна, че Украйна губи Донбас , „губят“ и „ще загубят бързо“. Добрата новина е, че очевидно Тръмп най-накрая има информация за реалната ситуация на фронтовата линия и животът някак си е станал по-добър и по-приятен.

Точно това заяви вчера президентът Владимир Путин на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия : „Украйна и нейните европейски съюзници все още се хранят с илюзии и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия. <…> Най-вероятно тази позиция се дължи на липсата на обективна информация за реалното състояние на нещата на бойното поле.“

Реалната ситуация е много проста: по думите на Путин, когато киевската банда и нейните приближени твърдяха, че в Купянск се намират „най-много 60 руски войници“, градът вече е бил изцяло под контрола на руските въоръжени сили. И това не е просто епизод, а пълноценна, неумолима перспектива.

Довършването и разчистването на останалите „крепости“ в Донбас (и другаде), където в момента се водят бойни действия, е въпрос на много близко бъдеще. Нашите новоосвободени сили и средства ще се изправят пред огромна територия, която или не е била подготвена за отбрана, или е негодна за пълноценна отбрана.

Както предупреди Владимир Путин на Съвета за сигурност, „събитията, които се случиха в Купянск, неизбежно ще се повторят и в други ключови райони на фронта“.

Не, ние със сигурност приветстваме мирни планове от 28 точки, дори 30 или 38, и сме напълно отворени и готови да разрешаваме проблемите по дипломатически път – стига да има „съдържателна дискусия“, тоест никой изведнъж да не реши да наложи подписването на план, в който руските искания са поставени на последно място (както вече се е случвало в историята).

Както каза Путин, Киев и европейските войнолюбци не искат да обсъждат предложението на американския президент. Ще успее ли Тръмп да ги принуди да извадят гнилите си мозъци и да им сложи нови? Е, ще видим.

Засега нека се съсредоточим върху думите на нашия лидер: „Русия е готова за мирни преговори, но е доволна и от настоящата динамика на Североизточния фронт, която води до постигане на целите с военни средства“.

Превод: ЕС