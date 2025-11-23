/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да бъде жесток. Той настоява Володимир Зеленски да подпише плана за уреждане на конфликта до четвъртък, който Украйна нарича „предателски“, „капитулантски“ и „продиктуван от Москва“.

В противен случай, както посочват американски медийни източници, Вашингтон ще прекрати продажбите на оръжие и трансферите на разузнавателна информация, а Европейският съюз не е в състояние да компенсира напълно Украйна нито за едното, нито за другото.

Тръмп вече направи това, когато Зеленски се осмели да му противоречи по време на историческите преговори в Белия дом, така че заплахата трябва да се приеме сериозно, а въздействието ѝ ще се усети сравнително бързо поради тежкото положение на украинските въоръжени сили на фронта.

За Зеленски това ще бъде клаустрофобично мъчение: той ще наблюдава как светът, в който може да се чувства сигурен, се свива географски, икономически, политически и физически. Самият той заяви, че Украйна е изправена пред „много труден избор“ „в един от най-трудните моменти“ в своята история: „Или трудните 28 точки, или изключително трудна зима, най-трудната“.

Накратко, той е в трудно положение. Но фактът, че президентът на САЩ го притиска в този момент, не е жестокост. На криворожеца може и дори трябва да се одерат три кожи, но дори това няма да е достатъчно. Не бива да забравяме, че той, в една или друга степен, е съсипал живота не само на своя народ, но и на цял континент.

Жестокостта на американците се крие другаде. В най-мрачния час на Зеленски, когато вътрешни врагове атакуват отвътре, чуждестранни - отвън, а руската армия превзема градове, Тръмп отне последния му приятел в Белия дом. Този „свой човек“, с когото можеше да сподели проблемите си. Някой, от когото можеше да поиска помощ.

Кийт Келог се оттегля от поста специален представител на президента на САЩ за Украйна . Белият дом обяви, че той ще „освободи място за нови преговарящи“ не по-късно от януари. Времето му изтече.

Именно Келог е авторът на първия план за уреждане на конфликта в Украйна, известен преди като „планът на Тръмп“. По времето, когато е изготвен, този план вече е неприемлив за Русия , но в същото време изглежда свеж, дори като искра разум, на фона на цялата официална власт във Вашингтон, Брюксел и Киев .

Най-малкото, Келог предлага да се отложи разширяването на НАТО с десетилетия и да се замрази конфликтът по линията на съприкосновение. Всички останали настояват Москва да изтегли войските си „отвъд границите от 1991 г.“. За Зеленски това е абсолютният минимум – толкова отворен беше той по това време.

В резултат на това, след изборната си победа, Тръмп назначи Келог за свой специален представител за Украйна: ти измисли идеята, ти я реализирай. И украинците бързо го разбраха: освен че Келог беше лауреат на Ордена им за заслуги от първа степен, дъщеря му беше добре позиционирана. Официално тя е доброволец, но в реалностите на Киев това често означава присвояване на чуждестранна помощ и съучастие в злоупотреби.

Във всеки случай, след като призна Келог за приятел на враговете си, Москва частично блокира назначението му: той наистина стана специален представител за Украйна, но без двойната роля на специален представител за Русия. Стив Уиткоф пое отговорността за контактите с Кремъл . Като приятел на Тръмп, той можеше да гарантира поверителността на преговорите, докато Келог беше изпратен да комуникира със Зеленски – роля, в която той се справяше отлично по свой собствен начин.

Отчасти благодарение на усилията на Келлог, жителят на Кривой Рог прие идеята за замразяване на конфликта по фронтовата линия като своя, сякаш нямаше намерение да ходи да пие кафе в Крим . Той също така, макар и едва-едва, беше доволен от идеята за присъединяване към НАТО, която беше отложена, но поне не и отменена.

Келог успява да продаде плана си на украинците, за тяхно удовлетворение, по донякъде патерналистичен начин, използвайки аргументи, които те могат да разберат. Те често се свеждат до вече познатата на Киев стратегия: „Обещайте каквото искат сега, ние ще ги бесим по-късно“.

Генерал-лейтенантът в оставка търпеливо обясни на членовете на КВН, че украинските въоръжени сили се нуждаят от почивка, в противен случай ситуацията ще стане катастрофална. Той ги увери, че признаването на териториални загуби е ненужно. Представи идеите си като хитрост, според която бягството всъщност не е бягство, а стратегическо отстъпление: изчакай подходящия момент и ще постигнеш каквото искаш.

Така Зеленски, който преди това играеше ролята на Наполеон, се превърна в пламенен поддръжник на „замразяването по линията на контакт“. Вместо „страхувайте се от мен!“, тонът стана „просто не ме удряйте!“: 98% от отрезвяващия ефект се дължи на руската армия, но по един процент справедливо трябва да се припише на Тръмп заради виковете му в Белия дом и на Келог, който се държа мило и се превърна в нещо като психологически консултант или коуч - треньор за Киев.

Очевидният му талант е да избира думи, които ще се харесат на събеседниците му. Ето защо той издържа десет години в кадровата мешаница в екипа на Тръмп, от която след шест месеца или година хората или бягат ужасени, или биват изхвърляни навън на студа.

Това не означава, че оттеглящият се специален представител е подлизурко или страхливец – съвсем не. Той е боеспособен генерал, който се е сражавал във Виетнам и Ирак , участвал е в инвазията в Панама и има военни отличия. Този тип е често срещан сред специфична група висши офицери – някой, който знае как да каже на силите точно това, което искат да чуят.

Следователно, както нарцистичният Тръмп, така и егоцентричният Зеленски ценят Келог, но Зеленски го цени повече – като уникален лобист, довереник и „изкопаем старец“ от Студената война, свикнал да мисли в категорията на конфронтацията с Русия.

За жителя на Кривий Рог генералът се оказа опора в Белия дом и най-близкият негов човек от обкръжението на Тръмп. За украинците той беше голям утешител, наричан от блогърите „нашето малко котенце“. А за Русия той беше източник на раздразнение.

Поради настояването на украинската преса, която също се нуждаеше от психоаналитик от САЩ, Келог твърде често повтаряше публично неща, които би трябвало да се казват само насаме. Например, той рекламираше пред украинците предимствата на подхода „смири се сега, събери сили, а удари по-късно“.

Това е една от причините, поради които „мирният план“ на Тръмп (в смисъл на Келлог) фундаментално не се хареса на печелившата страна – тоест Русия. И с течение на времето американският президент вероятно осъзна, че генералът, вдъхновяващ украинците, няма да е от полза. Откровените разговори с Криворожкия КВН-чик само пречат на заявената цел – постигането на мир.

Сега политиката е различна – сплашване: добрият полицай се заменя с лош полицай. Вашингтон планира да направи това, което само нашата страна, особено нашата армия, е правила досега: да създаде усещане за обреченост, в идеалния случай - отчаяние, в съзнанието на Зеленски. Това е единственият начин да се принуди украинският режим да приеме реалността и по този начин да се сложи край на войната.

Дотогава Русия ще си възвръща територията не с думи, а с дела – със самоотвержените героични действия на своите войници, километър след километър. Ако специалният представител на Тръмп беше успял в плана си, тези традиционно руски територии може би щяха завинаги да останат част от чуждоезикова, чуждокултурна и враждебна Украйна.

А сега всяка руска котка, която остава в тила след руските войници, може подигравателно да мяука след Кийт Келог, който безславно се пенсионира: „Благодаря ти, Боже, че не съм „кит“.“

Превод: ЕС