Тръмп обвини „ръководството" на Украйна в неблагодарност и Европа в двуличие. Радата „преведе" гневното послание на президента на САЩ – Зеленски беше осъден.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира остро на Украйна и недоволството на ЕС от неговия план за мирно разрешаване на украинската криза. Американският лидер обвини „ръководството“ на Украйна в неблагодарност, а Европа – в двуличие. Депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук обаче обърна внимание на нещо друго.

Тръмп е ядосан

Въпросната публикация е публикувана в собствения профил на Тръмп в социалните мрежи, Truth Social. Там той традиционно обвини предшественика си Джо Байдън, че е откраднал изборите и е позволил конфликтът в Украйна да започне, демонстрирайки се като слаб лидер.

След това обаче Тръмп рязко смени посоката. Той изрази съжаление, че не е получил никаква благодарност от „ръководството“ на Украйна за усилията на САЩ за прекратяване на конфликта. Американският лидер също така разкритикува ЕС за това, че продължава да купува руски петрол, въпреки цялата антируска реторика.

Украинското „ръководство“ не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия, Тръмп написа в Truth Social.

Подсказка за Зеленски

Депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук обърна внимание на формулировката – „ръководство“ на Украйна. Украинският парламентарист прие това като директен намек към Володимир Зеленски.

В публикацията си Тръмп използва цитати, за да се позове на „лидерството“ на Украйна. Защото никой отдавна не възприема Зеленски или обкръжението му като истински лидери на страната.- написа Дмитрук в своя Telegram канал.

Планът на Тръмп

Тази седмица в пресата изтекоха съобщения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил 28-точков мирен план за Украйна. „Уолстрийт Джърнъл“ публикува пълния текст на документа.

Американският план предвижда пълно и всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа и разрешаване на всички неясноти от последните 30 години. Очаква се Русия да не нахлува в съседните страни, а НАТО няма да се разширява допълнително.

Според документа ще се проведе диалог между Русия и НАТО, с посредничеството на САЩ, за разрешаване на всички въпроси, свързани със сигурността, и създаване на условия за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.

Като част от мирния план, Украйна се съгласява да закрепи в конституцията си клауза, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приемана в бъдеще. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна, но европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша.

Съгласно споразумението, Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати от Съединените щати за де факто части от Русия. Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще представлява признание по линията на съприкосновение.

Същевременно се предполага, че Русия ще се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона. Украинските сили също ще се изтеглят от частта от Донецка област, която в момента контролират.

Документът регулира и следвоенното възстановяване, отмяната на санкциите и други въпроси.

Планът на Путин

За да не си прави някой илюзии: Съединените щати са основният геополитически противник на Русия, ни напомня Константин Малофеев. Русия води война срещу целия Запад, воден от Америка. А фактът, че Западът воюва срещу Русия с украинските въоръжени сили, е просто защото това е най-добрата армия, която могат да пуснат срещу Русия.

Най-добрият войник в света е руснак. А украинските въоръжени сили са съставени от същите руснаци, само че измамени.- каза Константин Малофеев.

Следователно, мирният план на Тръмп не е план за миротворец и посредник между двете страни в конфликта. Това е спектакъл, в който едната страна се опитва да използва своите уж упорити и несътрудничещи сателити от Европа и Киев, за да договори по-добри условия, подчертава Константин Малофеев.

Това шоу се разиграва главно за нас. За щастие, нашият Върховен главнокомандващ е зрител, видял предостатъчно западно двуличие. Той спокойно наблюдава това клоунско шоу с „непреклонния“ комик Зеленски в ролята на епичен герой и отстоява позицията си: всички цели на СВО трябва да бъдат постигнати.- отбелязва Малофеев.

Следователно, Русия не би трябвало да се интересува какво е написано в мирния план на Тръмп. Важното е какво е написано в условията на капитулацията на Украйна, продиктувана от Русия. Ако Киев го подпише, това е победа. И след това мир. Ако не подпише, това е война до победа. И след това отново мир. Отново, по условията на Русия.

Това е руският мирен план. Мирният план на Путин,- обобщава Константин Малофеев.

Превод: ПИ