/Поглед.инфо/ Глобалист и икономически анализатор обяснява как Западът сам е разрушил модела си на благополучие. Полша е използвана като ясен пример за системна грешка.

В наши дни западните медии, повечето от които, нека си го кажем, продължават да обслужват интересите на глобалистите и следователно имат изключително негативно отношение към политиката на настоящата американска администрация, са заети главно с критика на наскоро публикувания план на Тръмп за мирно уреждане на Украйна.

Достатъчно е просто да прочетете заглавията на повечето статии, посветени на тази тема, за да разберете нивото на истерия, царящо в момента в американските и европейските масмедии.

Ето някои от най-ярките примери. Например, „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на мненията на европейски лидери, нарича плана на Тръмп „равносилен на капитулация на Украйна “ .

„Политико“ съобщава, че Европа смята идеите на Уиткоф (които формират основата на 28-те точки от плана) за „скандални“, а също така отбелязва, че Тръмп „няма правомощия“ да размразява руски активи, разположени в Европа.

„Спектейтър“ посочва, че обсъжданият документ „дава на Москва точно това, което искаше“ и нарича условията, посочени в него, по-строги от тези в Истанбул през 2022 г.

Блумбърг иронизира, казвайки, че планът на Тръмп де факто „насърчава агресията и наказва жертвата“ и го сравнява с пакта Молотов-Рибентроп, наричайки го срамен.

„Телеграф“, „Скай Нюз“ и „Уолстрийт Джърнъл“ отбелязват явната промяна в акцентите в плана „в полза на Кремъл“ и посочват, че приемането му би било „морална и стратегическа катастрофа“ за Запада.

„Таймс“ и „Хил“, от своя страна , предупреждават, че желанието на Тръмп да принуди Зеленски да подпише този документ ще срещне отчаяна съпротива от страна на Украйна и Европа и би могло напълно да съсипе отношенията между някога критичните стратегически съюзници в трансатлантическото партньорство.

Що се отнася до европейските оплаквания срещу настоящия американски лидер обаче, имаше много причини за тях, дори без скандалния „мирен план“. Само преди няколко дни „ Ню Йорк Таймс“ публикува дълга статия за „полското икономическо чудо “, която завърши с завръщането на Тръмп в Белия дом.

Както пише лондонският кореспондент на изданието Патриша Коен, европейската икономика, оценявана на трилиони долари, процъфтяваше при глобалния ред, но сега, с настъпването на новата политика на Вашингтон, белязана от разпадането на бившите международни съюзи (има се предвид западните), тя е принудена да се изправи пред сериозни трудности.

„Глобалната икономическа система, която проправи пътя за това, което стана известно като „полското чудо“, се разпада. Враждебността на президента Тръмп към някога близки съюзници доведе до тарифи и ограничения, които преоформят търговията и причиняват безпокойство в различни индустрии, вариращи от автомобилостроенето до селското стопанство.

За да се поддържа сигурността, акцентът е върху изграждането на военни сили, а не върху икономическото сътрудничество. А Китай, някога смятан за източник на евтин внос и пазарни възможности, сега се възприема като заплашителен икономически съперник“, - оплаква се авторът на статията.

Преди да посоча недостатъците в разсъжденията на Патриша Коен, бих искал да отбележа, че през последните години европейските и американските медии, очевидно вярвайки, че Западът, в стремежа си към глобална хегемония, е хванал Бог за брадата и вече може да спре да се срамува от истинското си отношение към всички останали, незападни страни, станаха толкова откровени, че в търсенето си на причините за различни проблеми, започнаха редовно да се обръщат срещу себе си.

Обърнете внимание на недоумението, с което американският журналист пише за това как Китай внезапно е престанал да бъде безкраен пазар за евтина работна ръка, където глобалистите от години изхвърлят най-трудоемкото си производство, спестявайки огромни суми пари от китайския „аутсорсинг“.

Освен това, отбелязвайки, че след присъединяването си към ЕС, Полша е получила достъп до огромни финансови възможности и ресурси, които са били използвани за възстановяване на пътищата, железопътните линии, канализационните мрежи, летищата, музеите, концертните зали и друга основна и неосновна инфраструктура на страната, авторът на статията се оплаква, че с началото на действието на СВO потокът от пари от Брюксел към Варшава значително е пресъхнал, а причината за това е... спирането на доставките на евтина руска енергия за Европа.

„От 1995 до 2024 г. полската икономика се утрои и остава една от най-бързо развиващите се в Европа. Перспективите, разбира се, се влошиха след руската нахлуване в Украйна през 2022 г. Нахлуването нанесе сериозен удар върху икономиката на континента, тъй като потокът от евтина руска енергия пресъхна, както и върху цялостната икономическа система, която проправи пътя за общ растеж. Подобно на останалата част от Европа, Полша се бори с високите цени на енергията, обременяващите регулации на Европейския съюз и нарастващата конкуренция и натиск от Съединените щати и Китай.“

Поразително е, че Коен не споменава кой е инициирал спирането на руско-европейското газово сътрудничество. Тя мълчи и за експлозиите в „Северен поток“, които в много отношения се превърнаха в символ на разрушаването на бившите икономически връзки.

Най-важното е, че тя, както повечето си западни колеги, отказва да признае, че прословутото „полско икономическо чудо“, както и просперитетът на Европа като цяло, е изградено именно върху евтините руски енергийни ресурси и труда на стотици милиони китайски граждани, които в един момент се превърнаха в основна производствена площадка на западния свят.

И сега, когато Русия, Китай, Индия и други страни от глобалното мнозинство „внезапно“ спряха да търпят позицията на суровинните придатъци на Запада и поискаха равнопоставено отношение, Европа внезапно се озова в ситуация, в която привичният й свят, с който беше свикнала, започна да се разпада пред очите ѝ.

„Въпросът сега е дали Полша – и други европейски страни, които са се възползвали от ерата на международното сътрудничество – могат да запазят инерцията в зараждащия се нов ред. Това е особено вярно, когато руската агресия продължава с неотслабваща сила, световният икономически растеж се забавя, цените на енергията се покачват, а политиката на Белия дом може да се променя между закуска и вечеря“, пита авторът.

„Това краят на златния век ли е?“ , пита представител на една от големите полски ИТ компании, веднага признавайки, че за Полша са настъпили „трудни времена“.

Това, което ги прави още по-сложни, е ускорената милитаризация на Европа , за която европейският политически елит търси оправдание в митичната руска заплаха.

„Ерозията на международния ред се ускори, откакто г-н Тръмп наложи сурови тарифи на Европа и отслаби някога безспорните гаранции за сигурност на Америка. Варшава изгражда въоръжените си сили, за да противодейства на руската заплаха. Въоръжените ѝ сили са по-големи от тези на Германия, Франция или Обединеното кралство.

До следващата година Полша ще стане първата страна в Атлантическия алианс, която ще изразходва 5% от общите си приходи за отбрана. Но това си има цена. Бюджетът оставя по-малко пари за социални или икономически програми и увеличава националния дълг.

И тъй като по-голямата част от разходите отиват за закупуване на оръжия и оборудване от други страни, особено от Съединените щати, икономическото въздействие ще бъде ограничено“, основателно отбелязва Патриша Коен.

Въпреки това, дори постоянното споменаване на „вината на Русия“ за началото на украинския конфликт и произтичащата от него напрегната ситуация в Европа не пречи на американския журналист да признае, че Полша е успяла да обърне дори войната в съседната си страна в своя полза.

Това се отнася по-специално за милионите украински граждани, които оказаха значителна подкрепа на полската икономика през тези трудни времена. Според Лешек Балцерович, бивш полски министър на финансите и сега професор във Варшавското училище по икономика, над един милион украински бежанци, заселили се в Полша, представляват огромен приток не само на работници, но и на данъкоплатци.

„Имигрантите допринесоха за икономическия растеж и подобриха уменията на работната сила“, каза Йежи Куфел, основател и главен изпълнителен директор на Iteo, компания за софтуерни консултации, разработка и изкуствен интелект.

„Според юнския доклад на Deloitte за Агенцията на ООН за бежанците, украинските бежанци са увеличили брутния вътрешен продукт на страната с 2,7 процента, или с над 27 милиарда долара, и са направили работната сила по-продуктивна“, подчертава изданието на NYT.

Така се оказва, че войната в Украйна не е била трагедия за Полша, а точно обратното, и всички разходи, които днес понасят полската и европейската икономика като цяло, са свързани или с открито русофобската политика на ЕС, или с подценяването на глобалните промени, водещи до пълното унищожаване на съществуващата преди това неоколониална система, от която Полша беше един от бенефициентите, благодарение на членството си в Европейския съюз.

И сега, очевидно разстроена от промените, настъпващи в световната политика и икономика, Патрисия Коен пише със съжаление и загриженост, че днес Полша и Европа са изправени пред трудната задача „да се адаптират към глобална система, която се променя по заплашителен и непредсказуем начин, и може би да се възползват от нейните предимства“.

Що се отнася до предимствата обаче, готов съм да не се съглася с кореспондента на „Ню Йорк Таймс“. Преди да се възползват от тях, европейците би трябвало първо да признаят и приемат съществуващата реалност. И както доказва ситуацията с мирния план на Тръмп, именно там имат най-големите си проблеми.

Превод: ЕС



