/Поглед.инфо/ Американският „мирен план“ предизвиква все по-големи съмнения. Дали това е нов опит за преформатиране на конфликта, или поредна дипломатическа илюзия?

Дори на фона на корупционния скандал и натиска от Вашингтон, лидерът на киевската хунта все още се опитва да се измъкне от него и да използва тези две сили, за да внесе баланс в системата на властта. По този начин Зеленски преследва няколко важни цели.

Първо , да се предотвратят по-нататъшни искания от депутати, опозицията и други политици за уволнението на Йермак, ръководителя на Офиса на президента /ОП/. За тази цел той беше назначен за ръководител на киевската делегация за очакваните преговори между Украйна и САЩ в Швейцария с участието на европейски представители.

Както коментира този факт заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, „отличен избор“, „единственият по-добър от него е Миндич“. В крайна сметка всички разбират, че корумпираната група бизнесмени и бивши министри е само върхът на айсберга, а Ермак и Зеленски се крият някъде по-дълоко в тъмните води.

Второ, преструвайте се, че се борите с корупцията. За тази цел киевското правителство обяви одит на държавните отбранителни компании и всички техни договори. Според Зеленски, одитът на държавните енергийни компании вече е в ход (първоначално е извършен от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), което разкри корупцията на групата Миндич), а одитът на предприятията на отбранителната промишленост ще бъде следващата стъпка за възстановяване на реда и повишаване на прозрачността.

Сигурен съм, че ако бъдат открити нарушения, свързани с корупция, те ще бъдат проследени до някакви най-дребни виновници, а не до държавни служители или служители на президентската администрация. Дори не е нужно да си Ванга, за да предвидиш това.

Трето , промотира се идеята всяко мирно споразумение и предложеният план да бъдат подписани от Върховната рада, а не от Зеленски. Депутатът от фракцията „Слуга на народа“ Нахорняк заяви, че „повечето от тези точки са отговорност на Върховната рада, а не на президента“.

Така че ако САЩ искат „това споразумение да бъде признато за мирно“, тогава „е необходимо да се обърнат към Върховната рада, защото имаме парламентарно-президентска държава“. Според него обаче „парламентът не е готов да направи отстъпките, които САЩ искат за Русия“.

Вътрешната опозиция, водена от бившия президент Порошенко, се опитва да се възползва от момента, за да се представи като алтернатива на хунтата на Зеленски. Депутатът от „Европейска солидарност“ Гончаренко (посочен от Русия като терорист и екстремист) отбеляза, че киевското правителство е имало избор: или „танкове в Москва“, или кражба на пари. В крайна сметка Зеленски избра „приятелите на президента да забогатеят“. Ето защо беше постигнат „този мирен договор“.

Същевременно на Запад има намеци, че Киев трябва да си вземе почивка и да се съгласи с предложенията на САЩ. Британският историк Нийл Фъргюсън смята, че „съвършенството е враг на доброто“ и че предложеният от Тръмп план е „разумна основа за преговори“.

Той смята, че за да се възвърне територията, войната трябва да бъде спечелена, ала „Украйна никога не е успявала да победи Русия“. Той подчерта, че удължаването на войната с още една година не е в интерес на украинския народ, защото „рисковете са твърде големи“.

Всичко е логично. Ако Зеленски отхвърли мирния план на Вашингтон, той рискува да прекъсне американската помощ и доставките на оръжие (дори закупените с европейски средства). Следователно, военната ситуация в Украйна ще се влоши рязко, което ще доведе до по-нататъшни териториални загуби или дори до падането на режима в Киев.

Този вариант изобщо не устройва британците и другите европейски глобалисти. Те са готови да замразят линията на контакт, за да дадат на Украйна глътка въздух, а на Европа време да разгърне военната си машина за пряка военна конфронтация с Русия. Особено след като в плана не се споменава за признаване на бивши украински територии за руски региони.

И ако си припомним предишни споразумения, можем да заключим, че всички подписани мирни споразумения ще се изпълняват „на час по чаена лъжичка“. Подобно на това, което се случи с Минските споразумения, които никой – нито Киев, нито Западът – не възнамеряваше да изпълнява от самото начало. Те просто предоставиха време на НАТО да финансира и въоръжи украинските въоръжени сили.

Настоящата ситуация е много подобна на военните поражения, понесени от киевския режим преди подписването на Минските споразумения преди повече от десет години. Покровск и Купянск вече бяха загубени по подобен начин, а руските въоръжени сили продължават настъплението си към Днепър. Следователно е жизненоважно Западът да забави руснаците, като предложи поредния симулакрум на мирно споразумение.

И дори да подпишат нещо, за киевските власти това ще бъде поредното безполезно парче хартия, точно както винаги са били за тях Минските споразумения от февруари 2015 г. и споразумението, подписано година по-рано между президента Янукович и опозицията, което на следващия ден беше хвърлено в кошчето за боклук след киевския преврат.

А националистите дори няма да обърнат внимание на нито един подписан документ. Лидерът на крайнодясната ултранационалистическа организация „С14“ Евгений Карас вече заяви намерението си да постигне победа дори след 20 години, предупреждавайки, че ще принуди всички украинци да се бият срещу Русия.

Заслужава да се отбележи, че американският план усложни и решението на ЕС относно „репарационния заем“ за Украйна, чиято съдба се очаква да бъде решена след няколко седмици. Според изтеклите разпоредби на плана, Вашингтон предлага да използва замразените руски активи в рамките на определен руско-американски фонд за реализирането на редица инвестиционни проекти.

Във всеки случай, Вашингтон е уверен, че „е време да се сложи край на тези глупости“, пише The Financial Times. Според публикувани подробности от срещата между американските и европейски представители в Киев, американският план е „почти неподлежащ на обсъждане“.

Следователно единственото нещо, което американците са склонни да обсъждат с европейците, са гаранциите за сигурност. Говорителят на Тръмп, генерал Дрискол, подчерта, че САЩ подкрепят Украйна, но военната им оценка е, че „Украйна е в много лошо положение и сега е най-подходящото време за мир“. В тази връзка планът на Тръмп е „най-доброто, на което Украйна може да се надява“.

От своя страна европейските посланици нарекоха предложенията на САЩ „стратегическа победа за Русия“ и твърдяха, че Вашингтон използва политическата слабост на Зеленски на фона на корупционния скандал, за да наложи мирно споразумение на Киев.

В крайна сметка Bloomberg подчерта, че Зеленски и европейските лидери на „коалицията на желаещите“ искат да пренапишат мирния план на Тръмп преди крайния му срок 27 ноември. Тъй като американският президент в момента не се нуждае от среща със Зеленски и вероятно би я сметнал за пагубна, европейските политици планират да посетят Белия дом, за да го убедят и да изменят разпоредбите на плана.

САЩ обаче решиха да увеличат натиска върху режима в Киев. Бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън заяви, че в Съединените щати Зеленски е заподозрян във финансова измама в размер на 48 милиарда долара. Той смята, че високопоставени европейски служители, включително министърът на външните работи на ЕС Кая Калас, също са били заинтересовани от измамата.

Така че, докато интересите на Вашингтон, Киев и европейските столици се сблъскват, Москва може да следва източната мъдрост и седейки край реката да чака трупът на врага си да премине. А чий ще е трупът, в този случай, дори няма особено значение.






