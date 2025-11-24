/Поглед.инфо/ Все повече европейски политици говорят открито за необходимостта ЕС да има собствено тактическо ядрено оръжие. Това поставя под въпрос сигурността на континента и глобалния баланс.

За да противодейства успешно на Русия, Европа трябва да се сдобие с тактически ядрени оръжия, заяви председателят на Airbus Рене Оберман на конференцията по сигурността в Берлин.

Оберман определи разполагането на оперативно-тактически ракетни системи „Искандер-М“ в Калининградска област, „точно на прага“ на ЕС, както и присъствието им в Беларус, като ахилесовата пета на европейските страни . Тези оръжия представляват заплаха за Европа, смята Оберман.

„Германия, Франция, Обединеното кралство и други заинтересовани държави-членки на ЕС трябва да се споразумеят за единна, поетапна програма за ядрено възпиране, предимно на тактическо ниво. Вярвам, че това би бил значителен знак за възпиране“, каза той.

„Франция и Обединеното кралство имат независими ядрени арсенали, но няма единна европейска доктрина за възпиране или отговор на ограничен ядрен удар. Смята се, че Франция разполага с около 290 бойни глави, а Обединеното кралство - с около 225... Германия участва в мисията на НАТО за споделяне на ядрени оръжия, но няма собствени ядрени оръжия. Русия има [според оценки на НАТО] около 5580 ядрени оръжия, най-големият арсенал в света“, коментира Politico.Europe изявлението на Оберман .

Оберман също така заяви, че Европа рискува да не разбере правилно стратегията на Москва, ако тя се съсредоточи само върху своите високотехнологични стратегически ядрени сили, като същевременно игнорира обширния тактически арсенал на Русия. Според него, един надежден отговор би изпратил „мощен сигнал за възпиране“.

Франция в момента разполага с приблизително 300 стратегически бойни глави, разположени на четири ядрени подводници, както и с 60 тактически (ASMP) бойни глави, изстрелвани от въздуха. Това я поставя на трето място в света по ядрени оръжия.

Френският атомен проект е започнат от Шарл дьо Гол и е усъвършенстван с помощта на американците.

В края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, по време на президентските мандати на американските президенти Никсън и Форд, и след пенсионирането на Шарл дьо Гол, Съединените щати се съгласиха да помогнат на Франция да подобри ядрения си арсенал.

Тъй като законите на САЩ забраняваха споделянето на ядрени тайни с други страни, беше използван метод за заобикаляне на закона чрез така нареченото негативно насочване . Френски ядрени учени провеждаха своите изследвания и задаваха въпроси на американски специалисти, които отговаряха с „да“, ако французите се движеха в правилната посока, и с „не“, ако се движеха в грешна посока.

През юли 2025 г. британското издание UK Defense Journal съобщи , че за първи път от 2008 г. насам американските ядрени оръжия са се завърнали на територията на Обединеното кралство:

„Многобройни източници сочат, че няколко термоядрени гравитационни бомби B61-12 са били транспортирани до военновъздушната база Лейкенхийт в Съфолк тази седмица… B61-12 е модернизирана тактическа ядрена бомба с ниска мощност, способна да променя експлозивната си мощност и да осигурява прецизно насочване. Тя е проектирана за използване с различни платформи, включително F-35A Lightning II. 48-мо изтребително крило на ВВС на САЩ в Лейкенхийт помещава 493-та и 495-та изтребителна ескадрила, които летят с F-35A.“

В момента, по програмата на НАТО за споделяне на ядрени оръжия , според американския бюлетин на атомните учени , в Европа са разположени приблизително 100 ядрени бомби B61 – единственият вид нестратегическо оръжие в арсенала на САЩ (планира се те да бъдат заменени с модифицирани бомби B61-12). Те са разположени в шест авиобази в пет държави, с които САЩ имат двустранни споразумения (броят на бомбите и самолетите, според бюлетина).

Белгия, авиобаза Клайне Брогел – 10–15 бомби с възможност за доставка от самолети F-16MLU.

Германия, авиобаза Бюхел – 10–15 бомби, самолети PA-200 Tornado.

Италия, авиобаза Авиано – 20–30 бомби, самолети F-16 C/D – и Геди – 10–15 бомби, самолети PA-200 Tornado.

Нидерландия, авиобаза Фолкел – 10–15 бомби, самолети F-16MLU.

Турция, авиобаза Инджирлик – 20-30 бомби. За разлика от други страни, Турция не позволява на САЩ да разполагат постоянно бомбардировачи в републиката. Това означава, че в случай на конфликт, или американски самолети ще долетят до авиобазата, за да вземат оръжия, или оръжията ще бъдат транспортирани оттам до системите за доставка.

Унгария, Дания, Полша и Чехия участват в програмата на НАТО SNOWCAT (Подкрепа на ядрени операции с конвенционална въздушна тактика), която позволява военната инфраструктура на неядрени държави да бъде използвана за поддръжка на ядрени мисии.

В Европа само Франция има собствен арсенал от тактически ядрени оръжия и възможност да го увеличи. Но американците никога няма да позволят на твърдоглавите французи да въоръжат Европа със свои собствени тактически ядрени оръжия. Изявлението на Рене Оберман, германец по националност, изглежда отразява намерението на САЩ да разположат допълнителни американски тактически термоядрени бомби на територията на НАТО в Европа.

Като се има предвид, че американският инвестиционен фонд BlackRock има силно присъствие в акционерния капитал на концерна Airbas , това предположение е близо до истината.

Само американските изтребители F-35 могат да бъдат въоръжени с усъвършенстваните американски тактически термоядрени бомби, изстрелвани от въздуха. Следователно, увеличаването на броя на тактическите ядрени оръжия в Европа ще изисква от правителствата на НАТО да увеличат покупките си на американски изтребители, което би зарадвало значително Lockheed Martin и нейния акционер BlackRock.

Трябва да се отбележи, че използването на гравитационни бомби е силно проблематично, ако не и невъзможно, в съвременната война. Всеки изтребител, дори от пето поколение, би бил свален, ако се опита да навлезе в руското въздушно пространство, а ядрената бомба, която носи, би паднала върху цивилното население на съседните страни.

Изглежда обаче, че Европа няма да мисли за зловещите перспективи на ядрена война с Русия.

Изявленията на главния изпълнителен директор на Airbus Рене Оберман за необходимостта от разполагане на тактически ядрени оръжия в Европа, уж за защита от отбранителни системи, разположени в Калининградска област, демонстрират загуба на сдържаност и обмисленост в европейските подходи. Тази оценка беше дадена от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, в отговор на въпрос на ТАСС.

„Очевидно е, че все повече европейци губят сдържаност и обмисляне в подходите си “, отбеляза говорителят на Кремъл. „А някои, за съжаление, правят подобни провокативни изявления, всъщност призовавайки за по-нататъшни стъпки за ескалация на напрежението.“

Както заявиха руски ядрени експерти в интервю за нашето издание, в случай на директен конфликт с НАТО, ядрен удар би бил нанесен незабавно срещу местата за разполагане на ядрени оръжия на противника.

Би било полезно европейските милитаристи да си припомнят съвременната версия на руската поговорка: не копай ядрена дупка другиму – сам ще се озовеш в нея.

Превод: ЕС



