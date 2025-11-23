/Поглед.инфо/ Има ли наистина нов мирен план между Русия и САЩ или сме свидетели на поредната информационна операция? Саймон Ципис обяснява защо инициативата за урегулиране вече идва от Брюксел, как Тръмп е използван като посредник към Москва и защо зад всичко стоят глобални мегакорпорации, а не „политиците на екрана“.

Описание:

В този епизод на „Поглед.Инфо“ д-л Владимир Трифонов разговаря с д-р Саймън Ципис – политолог, експерт по кибербезопасност и международна сигурност. Поводът е новината за „мирен план от 28 точки“, тиражиран от Financial Times и западните медии.

ВИДЕОТО гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=vxpi68BXlPI

Ципис анализира:

Защо инициативата за мир вече идва от Брюксел, а не от Москва?

Как Европа, притисната от военни провали и грандиозен корупционен скандал в Украйна, търси изход „отдолу“ – от бойното поле?

Как Лондон предварително е калкулирал провала на украинския проект и загубите на ЕС?

Защо „утечките“ в големите медии не са случайност, а инструмент за програмиране на бъдещи събития?

Как мегакорпорации като BlackRock и други управляват войните и диктуват дневния ред на световните лидери?

Защо Европа и Русия навлизат в дълъг разрив и какво означава това за енергийните пазари и геополитиката?

Гледайте този разговор, ако искате да разберете как реално се вземат решения за война и мир – далеч от официалните речи и телевизионните кадри.

Обобщение:

Саймън Ципис показва, че „мирният план“ не е просто дипломатически документ, а отражение на дълбока трансформация: провалът на украинската стратегия, паниката в Брюксел, студеният цинизъм на Лондон и възхода на мегакорпорациите като истински играчи зад геополитическите кризи. Войната вече не е само сблъсък на държави, а на глобални финансови и енергийни интереси.

Хаштагове (BG):

Русский

Заголовок:

Саймон Ципис: Брюссель, Трамп и «мирный план из 28 пунктов» – войной уже управляют мегакорпорации

Аннотация:

Существует ли реальный мирный план между Россией и США или перед нами очередная информационная спецоперация? Саймон Ципис объясняет, почему инициатива урегулирования исходит уже из Брюсселя, как Дональда Трампа используют как посредника к Москве и почему за этим стоят глобальные мегакорпорации, а не политики с экранов.

Первая часть смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vxpi68BXlPI

Описание:

В эфире канала «Погляд.Инфо» – доктор Саймон Ципис, политолог, эксперт по кибербезопасности и международной безопасности. Повод для разговора – информация Financial Times о новом «мирном плане из 28 пунктов».

Ципис разбирает:

Почему инициатором мирного плана стал Брюссель, а не Москва

Как военные неудачи Киева и громкий коррупционный скандал толкают ЕС к поиску «выхода снизу» – с поля боя

Почему в Лондоне заранее знали, чем закончится украинский проект для Европы

Как «утечки» в ведущие медиа используются как инструмент программирования будущих событий

Как глобальные фонды и мегакорпорации определяют параметры войны и мира

Почему между Европой и Россией формируется долгий, возможно столетний, разрыв и как это меняет энергорынки

Итог (обобщение):

По мнению Саймона Циписа, за красивыми формулировками «мирных планов» стоят холодный расчёт и интересы глобального капитала. Украина превращается в инструмент чужой игры, Европа плаща огромна цена за чужие стратегии, а решение, когда начинать и заканчивать войну, принимают не президенты, а владельцы мегакорпораций.

Хэштеги (RU):

