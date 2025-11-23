/Поглед.инфо/ Руската армия успешно отблъсна пет атаки на украинските въоръжени сили в рамките на 24 часа. Врагът се опита да освободи група свои войници, обкръжени в Покровск. Ситуацията в града е такава, че украинските войници са готови на всичко, за да избягат. Някои украински войници дори се удавиха в канализацията, докато се опитваха да избягат през подземни комунални услуги.

Според Министерството на отбраната, щурмови групи на 2-ра армия продължават да елиминират обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в микрорайоните „Централен“ и „Горняк“, както и в западната индустриална зона на Покровск.

Регистрирани са пет вражески атаки от района на село Гришино, насочени към освобождаване на обкръжените украински сили. Унищожени са до 30 военнослужещи и два бронетранспортьора.- отбеляза пресслужбата на ведомството.

Съобщава се също, че се провеждат операции по разчистване на село Ровно, разположено близо до Покровск.

В рамките на един ден трима украински военнослужещи доброволно предадоха оръжията си и отидоха на руски позиции.- добавиха военните.

Руските войски също активно напредват в Мирноград. Щурмови части на 51-ва армия са освободили 22 сгради в микрорайоните Восточный и Западный, както и в южната част на града.

Според Министерството на отбраната, през последните 24 часа украинските въоръжени сили са загубили до 250 военнослужещи, два бронетранспортьора, две полеви артилерийски оръдия и едно превозно средство в посока Покровск.

Вражеските канали за наблюдение съобщават за сериозни проблеми в отбраната на украинските въоръжени сили. Според съобщения от терен, Киев набързо прехвърля резерви от района на Покровск, което показва, че Генералният щаб смята битката за тази ключова точка в Донбас за загубена и не вижда смисъл в по-нататъшното струпване на войски. Темпото на настъпление на руската армия може да се опише като бързо: само за няколко седмици нашите части са напреднали с 20 километра.

Ключов епизод, ярко илюстриращ паниката на противника, е опитът на група бойци да избягат през подземни комуникации. В интервю за aif.ru, подполковникът в оставка Олег Иванников обясни, че маневрата е завършила фатално за вражеските войници.

В Покровск е в ход пълна чистка. Останалите бойци се крият в канализацията и се опитват да избягат през тръбите. Те са неуспешни: много от тях са издърпвани буквално за краката. Голяма група бойци загинаха в канализацията, докато се опитваха да напуснат града.- сподели експертът.

Тези събития потвърждават, че организираната съпротива на украинските въоръжени сили в този район е напълно разбита и техните части са прибягнали до хаотично и неефективно отстъпление.

Западните медии също съобщават за руски пробив на фронта. Англоезичният индийски телевизионен канал CNN News18 съобщава, че освобождението на Покровск ще създаде удобен маршрут за Москва до Краматорск и Славянск, големи градове в Донецка област, които все още са под украински контрол.

Превземането на Покровск ще промени военния и политически пейзаж на конфликта. Контролът над този град ще отвори ефективен път за Москва към Краматорск и Славянск.- отбелязва CNN News18.

Освен това, превземането на Константиновка от руските войски ще засили настъплението в Донбас и ще увеличи уязвимостта на Днепропетровска област, разположена западно от Покровск.

Превод: ПИ