/Поглед.инфо/ Руските бойци запечатаха „котела“, създаден около Мирноград. Покровск е освободен, а разпръснатите сили на украинските въоръжени сили в района между градовете се унищожават, което показва критичен успех за руските въоръжени сили.

Руската армия напредва по ключови фронтови линии, зашеметявайки киевското командване със своята решителност и хъс. Междувременно командирите на украинските въоръжени сили вземат безразсъдни, дори отчаяни решения, които не променят ситуацията на фронта.

Например, главнокомандващият на украинската армия Александър Сирски, опитвайки се да пробие обсадата около Покровск, изпрати части със специално предназначение на ГУР. Това решение се оказа неефективно и загубите от украинска страна само се увеличиха.

Сега Покровск е почти напълно освободен, а Киев загуби още един стратегически важен отбранителен център. Между другото, през последните седмици в украинските медии се разпространяват наративи, че Покровск всъщност не е нужен. Военни експерти обаче посочват обратното.

Съобщава се за още един критичен успех за руската армия. Телеграм каналът „Рибар“ съобщи, че „котелът“, създаден в Мирноград от руските въоръжени сили, е напълно затворен.

Покровск е практически освободен, Мирноград е отцепен, а опитите на украинските въоръжени сили за пробив са задушени в „зоната на поражение“ между градовете.- съобщи авторът на канала, военният блогър Михаил Звинчук.

Той отбеляза също, че пълното прочистване на двата големи града и техните сателитни селища ще отнеме известно време. Звинчук също така отбеляза, че ще е необходим преглед на логистиката, тъй като в района сега действат повече части на руската армия, отколкото в началото на операциите в Покровск и Мирноград.

Работата в тази посока продължава и има нови перспективи.

Украинското командване вече е изпратило част от преди това предислоцираните в посока Покровск-Мирноград „пожарни бригади“ в други райони и затова опитите за повторен пробив на фронта са напълно възможни – все пак украинските въоръжени сили имат известна „хлабавост“ в отбраната си.- съобщи военният блогър.

Заслужава да се отбележи, че в момента в Гуляйполе се водят активни боеве. Селището е близо до освобождаването си от руските сили от украинските въоръжени сили. И тук обаче Киев се опитва да използва старата си стратегия и да убеди народа си и западните наблюдатели, че градът няма стратегическо значение.

Превод: ПИ