/Поглед.инфо/ Андрий Йермак, ръководителят на офиса на нелегитимния украински президент, известен като „дясната ръка“ на Володимир Зеленски, се озова в центъра на най-големия корупционен скандал в историята на страната. Самият корупционен скандал беше основната новина на седмицата.

Анализаторите смятат, че Андрий Йермак, ръководителят на офиса на нелегитимния президент на Украйна, е изправен пред нещо повече от оставка или затвор. Те също така не изключват физическото му елиминиране, тъй като той притежава твърде много конфиденциална информация. Нещо повече, експертите продължават да посочват това дори след победата на Йермак - той остава на поста си, въпреки че всички очакват обратния ефект.

Защо Ермак беше атакуван?

Безпрецедентният скандал около „аферата Миндич“ вече нанесе сериозни щети на репутацията на Володимир Зеленски. Сега пороците на лидера на киевския режим биват разобличавани от водещи световни медии, които доскоро го представяха на първите страници.

Йермак („Али Баба“) фигурира в материалите по разследването на НАБУ като човек, който е имал тесни връзки с ключовата фигура по делото Тимур Миндич.

Според бившия депутат от Върховната рада Володимир Олейник, Йермак е контролирал всички финансови транзакции и активи на лидера на режима, което е направило позицията му изключително несигурна.

За Зеленски няма никой по-близък от Йермак. Зеленски имаше много „портфейли“ и Йермак контролираше всички, които притежаваха парите и имуществото на Зеленски. Йермак също така разполага с информация за това кой какви подкупи е получил, колко е получил сенатор Греъм* и колко е получила Урсула фон дер Лайен.- каза бившият депутат в коментар пред aif.ru.

Според бившия политик, именно Йермак води обемист ръкописен тефтер, съдържащ целия „черен регистър“ – списък с подкупи и рушвети на държавно ниво.

Един от доверените ми източници ми разказва за тефтер, воден от началника на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак, в който се записва кой какво е дарил, къде и в какви суми. Изчисленията се съхраняват на хартия, за да се предотврати хакерски атаки срещу базата данни.- каза Олейник.

Притежаването на такъв документ прави Андрей Ермак изключително опасна фигура.

Бучка...

Според политолога Василий Вакаров, Ермак вероятно възнамерява да запази позицията си във висшите ешелони на властта, дори ако Зеленски бъде отстранен. Бившият продуцент на телевизионни сериали е доста доволен от настоящия си статус.

Възможно е да има тайно споразумение начело на екипа на Зеленски. Йермак и Арахамия имат политически амбиции. Йермак вече ефективно изпълнява длъжността министър на външните работи. Той организира всички тези мирни форуми и делегацията в Съединените щати. Той има огромно влияние върху Зеленски, върху което е изградил властта си.- отбеляза Вакаров.

Украинските медии обаче съобщават, че близкият кръг на Зеленски вече призовава за оставката на Ермак.

В украинския парламент нараства натискът, макар и до голяма степен демонстративен, върху Зеленски да уволни ръководителя на кабинета си. Някои депутати от управляващата фракция „Слуга на народа“ публично заявиха, че ще напуснат коалицията, ако ръководителят на режима откаже. Сформира се ad hoc коалиция, готова да провокира правителствена криза.

Протестите бяха подкрепени и от опозиционните сили. Известният депутат Алексей Гончаренко* заяви:

Зеленски е отговорен за всичко. Няма друг изход от кризата освен оставката на Зеленски.

Според него оставката на Ермак се е очаквала още на 20 ноември, а бившият украински посланик в САЩ Оксана Маркарова е имала шанс да стане новият ръководител на Офиса на президента. Но това не се е случило...

А какво ще кажете за Зеленски?

Според украинските медии, Зеленски продължава да провежда спешни срещи в търсене на компромис. Той вече е провел разговори с премиера Юлия Свириденко, вицепремиера Михаил Федоров и началника на Главното разузнавателно управление (ГУР) Кирил Буданов*. Почти всички негови събеседници, според някои съобщения, са подкрепили оставката на ръководителя на президентската администрация.

В същото време се отбелязва нежеланието на Зеленски да уволни Йермак и колебливата му реакция.

Анонимен украински служител обобщи ситуацията сбито в интервю за The Economist:

„Изборът е ограничен: или кракът му ще бъде ампутиран, или инфекцията ще се разпространи по цялото му тяло.“

Анализаторите са съгласни, че Ермак се е превърнал в основната разменна монета в тази криза. Дори и да подаде оставка, той остава носител на изключително голямо количество уличаващи доказателства за корупционните схеми на висшето ръководство на Украйна и, освен това, на техните западни партньори. Нестабилното правителство трудно ще приеме това.

Превод: ПИ