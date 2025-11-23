/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на д-р Владимир Трифонов с Кузман Ильев той говори без украса: за лицемерието на „миротвореца“ Америка, за санкциите като оръжие за задушаване на цели държави, за плана да се обезкостят Лукойл, българската енергетика и газопреносната система – и за това как малки страни като нашата могат да оцелеят само с неутралитет и разум, а не с коленичене пред войната.

Описание

Каква е истинската цел на новите американски санкции срещу Русия? Защо Доналд Тръмп говори за мир, а в същото време Вашингтон затяга примката около руската икономика и ресурсите на целия Изток? И какво означава това за България, за Лукойл, за газопреносната ни система и за всяко семейство у нас?

Във втората част от интервюто Кузман Ильев разяснява как работят вторичните санкции – като инструмент не само за удряне на Москва, но и за поемане на контрол върху енергетиката на Европа. Обсъждаме схемата, при която цели корпорации и държави биват принуждавани да продават активите си „на пожар“ на правилните купувачи, докато малките държави се превръщат в енергийно бедни и политически безгласни.

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО ИНТЕРВЮТО ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=lC6MkB46Zag&t=2s

Говорим за:

„Двойната игра“ на САЩ – как с едната ръка се играе на медиатор, а с другата се разпалва войната и се крадат активи.

Опитът санкциите да се превърнат в глобален механизъм за наказване на всеки, който не се подчинява – от Русия, през Китай и Индия, до по-малките държави.

Българският казус с Лукойл, дерогациите и газопреносната система – схемата за обезкостяване на енергийните ни „нерви“ и зависимостта, която следва.

Какво означава да си малка държава без злато, без собствени енергийни източници и без право на неутралитет.

Възможен ли е съюз на „старата Европа“ – Централна и Източна Европа – срещу самоубийствената политика на брюкселския елит.

Балканите като потенциален „втори фронт“ след Украйна и единственият реален шанс да останем зона на мир – през православието, диалога и отказа да бъдем пушечно месо. Кузман Илиев предупреждава: ако България не си върне суверенитета в енергетиката и финансовата политика, ако не заложи на неутралитет и съюзи за мир, а не за война – следващите години могат да бъдат изпитание, каквото не сме виждали.

Обобщение

Санкциите като кражба – целта не е „демокрация“, а икономическо задушаване и преразпределение на собствеността.

Америка не е арбитър, а играч – сателити, НПО-та и натиск формират „правилна“ външна политика в зависимите държави.

България като жертва, не като играч – Лукойл, газопреносната система и Чирен се подготвят за чужд контрол, докато ни обясняват, че това е „реформа“.

Малките държави имат само една доктрина за оцеляване – неутралитет – иначе стават първата линия на фронта.

Балканите са натиснати към нов конфликт – втори фронт след Украйна, ако не бъде изградена коалиция на мира между православните и съседните народи.

Хаштагове

#ПогледИнфо #КузманИльев #Украйна #Русия #Санкции #Лукойл #Енергетика #САЩ #ЕС #БългарияМоже #Балкани #МирНеВойна

Призив към зрителите

➡️ СПОДЕЛЕТЕ ВИДЕОТО – така помагате срещу алгоритъма и цензурата

➡️ ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР – вашето мнение има значение, четем всичко

➡️ АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА – за да не пропускате важните анализи и интервюта: https://www.youtube.com/@pogledinfochannel/videos