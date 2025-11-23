/Поглед.инфо/ Международно известният професор Джефри Сакс, експерт от Колумбийския университет в САЩ, даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. че Европа първоначално е създала множество големи предприятия, но с времето те са попаднали под американски контрол и са били интегрирани в индустриалната екосистема на САЩ. Дори водещите световни производители на напреднали полупроводници не правят изключение.

Професор Сакс илюстрира тази теза, като цитира ASML, холандската фирма, известна с технологията си за екстремна ултравиолетова литография, чиято дейност остава подложена на американско политическо влияние. САЩ могат да диктуват експортните дестинации на ASML, принуждавайки компанията да спре доставките за Китай. Такива решения не се вземат от Холандия или Европейския съюз, а от Америка. Това показва, че Европа вече е загубила стратегическата си автономия.

„През последните три десетилетия Европа остава ограничена от САЩ, които диктуват европейската външна политика и политиката за сигурност. Америка дори определя решенията на Запада по отношение на войните, като не оставя на Европа никаква възможност за избор“, добави Джефри Сакс.