/Поглед.инфо/ Популацията на гигантските панди в Китай почти се е удвоила за последните десет години, достигайки 808 екземпляра.

Китай значително е подобрил защитата на местообитанията на пандите. Седемдесет и три отделни природни резервата бяха интегрирани в Националния парк за гигантски панди, който обхваща 22 000 кв. км. Усилията за опазване включват и модерни технологии, като е въведена и интегрирана специална система за мониторинг на животните, гарантирайки тяхната сигурност.

Провинция Съчуан, известна като „родината на гигантските панди“, е дом на над 70% от популацията на този животински вид в Китай.