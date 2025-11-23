/Поглед.инфо/ На 22 ноември в Белем, Бразилия, приключи 30-ата среща на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP30).

На заключителната пленарна сесия председателят на COP30 Андре Кореа до Раго обяви приемането на ново всеобхватно споразумение за действия в областта на климата, озаглавено „Глобална мобилизация: Обединени действия за справяне с предизвикателствата на климатичните промени“. Споразумението призовава страните да работят „проактивно“ за климатичните промени и да ускорят действията в областта на климата.

В споразумението се посочва, че до 2035 г. богатите държави трябва да утроят финансирането, което предоставят за справяне с глобалните климатични промени. В него се заявява още, че увеличаването на търговските бариери налага определени ограничения върху приемането на технологии за чиста енергия че органите, занимаващи се с климата, трябва да анализират как да съгласуват международната търговия с действията в сектора.