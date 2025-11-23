/Поглед.инфо/ Пекин–Тиендзин–Хъбей отбелязва значим напредък в зелената трансформация на предприятията, индустрията, енергетиката и транспорта през последните пет години, което доведе до осезаемо подобрение на качеството на въздуха.

Последните официални данни на Държавната данъчна администрация показват, че в периода 2021 – септември 2025 г. предприятията в региона са получили 1,63 млрд. юана (около 230 млн. долара) намаления на екологичния данък, след като са покрили стандартите за намаляване на емисиите. Това потвърждава добрите резултати за инкорпориране на редица зелени решения в производствените процеси на предприятията в региона.

Индустриалната структура също се подобрява: делът на секторите с високи емисии е спаднал до 34,4% от продажбите в преработващата индустрия през 2025 г., докато превозните средства с нови енергийни източници вече представляват 45,8% от автомобилните продажби.