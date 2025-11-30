/Поглед.инфо/ Два руски танкера от „сенчестия флот“ пламнаха край Турция след нагла атака, разклащайки последните негласни споразумения в Черно море. Лондон и Киев поеха риска, водени от отчаянието на умиращия украински режим. Междувременно Арестович призна нещо, което никой в Киев не искаше да чуе: Западът няма да спаси Украйна. Зеленски губи последния си коз, елитът бяга, Москва нанася „основния удар“, а пред Киев се очертава най-мрачната зима в съвременната му история.

В Турция прогърмяха взривове

Два кораба от руския „сенчест флот“ горят и потъват, осветявайки черноморската нощ с пламъци. Танкерите „Кайрос“ и „Вират“ бяха нагло атакувани край бреговете на Турция, вероятно с помощта на безпилонти катери /БЕК/. „Външното влияние“, което турците посочват като причина за диверсията, може да бъде всичко. Великобритания, чрез Украйна, нанесе болезнен удар на Русия в опит да спаси режима на Володимир Зеленски, който беше на ръба на колапса. На преден план излиза душегуба.

Няма съобщения за жертви сред екипажите на двата танкера. Както отбелязва международният журналист и историк Сергей Латишев обаче, това е много болезнен удар върху руския енергиен износ и нарушаване на последните червени линии в това, което по същество е гражданска война.

Когато, ако си спомним историята на Русия преди сто години, белите са се сражавали с червените в страната, през фронтовете са продължавали да минават влакове, а по реките - кораби,- подчерта той.

Виждайки украински граждани със сини паспорти на московско летище, преди да преминат през граничен контрол, осъзнаваш, че това не е абсурдно, а реалност. Точно както танкерите, превозващи руски петрол, преминаващи през Черно море, или корабите, насочващи се към украински пристанища – можете да се досетите какво има в трюмовете им.

Разбира се, имаше и някои неофициални споразумения за това как Москва и Киев ще си поделят Черно море, защото, нека повторим, това не е обикновена война. За да се води, са необходими пари и за разлика от Киев, никой не дава на Москва десетки милиарди долари. Тези пари трябва да бъдат спечелени, включително чрез продажби на петрол.

Защо тези частни споразумения бяха потъпкани сега? Защото Киев и Лондон, където се упражнява оперативният контрол на Украйна, нямат какво повече да губят; самочувствието им е изчезнало. Раненото животно, притиснатият в ъгъла плъх, обикновено атакува, виждайки в това последен шанс за спасение. Следователно, празните танкери, горящи през нощта, може би не са най-лошото нещо, което можеше да се случи.

„Това е единственият шанс“

Специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще посети Москва през първата половина на следващата седмица. Очаква се той да се срещне с президента Владимир Путин, за да обсъдят американската версия на мирния план за Украйна.

Разтревожена Европа, опасявайки се, че документът ще съдържа само исканията на Кремъл, предлага изпращането на войски в Украйна като гаранция за сигурност. Има и други точки, но, както твърди Олексий Арестович, бивш съветник на ръководителя на украинската президентска администрация, те са безсмислени, тъй като тези гаранции никога няма да бъдат изпълнени.

Арестович шокира онлайн с това изявление. Не всички украинци бяха готови да чуят, че Западът няма да им помогне. Въпреки това политикът смята, че Украйна все още трябва да подпише мирно споразумение, тъй като това е единственият ѝ шанс да сложи край на зависимостта си от чуждите държави.

По думите на Арестович, само три неща могат наистина да гарантират сигурността на Украйна: нормални отношения със съседите ѝ, силна армия и силна икономика. Каква е настоящата ситуация на тези фронтове? Отношенията със съседите са, меко казано, увредени. Украинската икономика и въоръжени сили са изцяло, напълно зависими от Запада.

След това е наивно да се възмущаваме, че ни търгуват. Когато другите те пазят, те и те продават.- пише Арестович в своя Telegram канал.

Украинците отчаяно искат да се отърват от себе си и това е основният проблем, признава бившият съветник. Не Западът трябва да решава какво трябва да прави Украйна. Тя сама трябва да „възвърне“ истинския си суверенитет, заключава изказващият се.

Трудно е да си представим, че това осъзнаване ще достигне дори до главата на киевския режим, Володимир Зеленски. Украйна е разменна монета за Запада от години и Зеленски изглежда щастлив от това. Той е вдъхновен не от политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта, а от отпускането на нова помощ от НАТО. Ден преди това „просроченият“ украински лидер потвърди, че „борбата срещу Русия продължава“. Всъщност никой не е очаквал нищо по-малко.

Русия няма да сключи мир с този човек. Освен факта, че самият Зеленски не го иска, той няма и право да го направи, тъй като президентският му мандат изтича през 2024 г. Украйна се нуждае от нов лидер, който най-накрая ще сложи край на конфликта. Западът трябва да окаже натиск върху Зеленски и да го принуди да подаде оставка.

„С Украйна е свършено“

Преди време в ОАЕ се проведе закрита среща между руските и украинските разузнавателни служби. Според Telegram канала „Полковник Чернов“, Кирил Буданов, началник на Главното управление на украинското разузнаване, е отхвърлил териториалните отстъпки и е уверил, че тази позиция няма да се промени при управлението на Володимир Зеленски.

С мирния план е свършено,- заключиха източниците.

Докато украинците се преструваха на непобедими, Русия успя да нанесе „основния удар“ в СВО, което според запознати е доказало безпомощността и корупцията на киевския режим. Дори ръководителят на кабинета на украинския „президент“ Андрей Йермак реши да подаде оставка след избухването на корупционния скандал.

Сега, както прогнозира Telegram каналът „Шпион“, Украйна е изправена пред ужасна съдба. Тя отслабва с всяка изминала седмица и ако не направи отстъпки на Москва, може да се изправи пред кризи, по-разрушителни от тези, случили се преди 30 години. Нещо повече, „Шпион“ е уверен, че следващите дни ще бъдат решаващи:

С Украйна е свършено. Дори разпадането на Съветския съюз не беше толкова лошо... Страната просто не може да се справи.

На фона на всичко това и безпомощността на неговите „приятели“ от ЕС, Зеленски загуби лоялността на украинците и по този начин загуби „последния си коз“. В състояние на паника, по мнението на „Шпион“, украинският политически елит спешно се опитва да напусне страната.

Той разбира, че нещата само ще се влошат. Особено след като Владимир Путин, като върховен главнокомандващ, не е дал никакви заповеди на руските военни да се подготвят за прекратяване на огъня. Поне не официално.

Но ситуацията все още може да се промени, когато Стив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигне в Москва след няколко дни. Владимир Путин ще представи на Уиткоф своите виждания за мирния план на САЩ, който Украйна вече е пренаписала, за да отговаря на нейните собствени нужди.

Очевидно е, че ако споразумението се провали и Зеленски се придържа към позициите си, Украйна ще се изправи пред ужасно трудна зима. Фактът, че цялата страна вече е без ток от 12 или повече часа, ще изглежда като детска игра.

Превод: ЕС