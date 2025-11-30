/Поглед.инфо/ Скоростта беше светкавична: сутринта обиски, вечерта оставка. Зеленски пожертва най-близкия си човек – Ермак – точно когато Вашингтон прецени, че „царицата“ пречи на мирния план. Корупционните записи, разследванията на НАБУ и намесата на ФБР превръщат украинския режим в разклатена конструкция, готова да падне. Но истинският въпрос вече е друг: след като Зеленски хвърли своята „царица“, не идва ли ред и на самия „крал“?

„Никой разумен човек не би подписал документ за отказ от територии днес“, каза в четвъртък Андрей Йермак, ръководител на украинската президентска администрация. Той ръководеше делегацията на Киев на преговорите за мирния план, където териториалният въпрос беше ключов.

На следващата сутрин детективи от НАБУ и САП дошли в офиса и апартамента му във връзка със случай на корупция, в който е замесено почти цялото украинско ръководство.

Същата вечер Йермак подаде оставка.

И макар скоростта, с която се развиха събитията, да беше впечатляваща, самата новина не беше изненада. Очевидно е, че претърсването е проведено единствено от съображения за процедура. Детективите вече разполагаха с всичко необходимо. Никой нямаше да ги пусне да „надникнат“ у Йермак, ако нямаха неопровержими доказателства за неговото участие. Вторият човек (ако не и първият) в страната не се претърсва, ако има дори капка съмнение относно вината му.

Само един въпрос остана отворен: дали Зеленски щеше да изчака официалното обявяване на „пидозра“ /подозрение/ на Йермак? Той реши да не го прави.

Украинските медии многократно съобщават, че Вашингтон може да стои зад разследването на НАБУ и че в офиса на антикорупционното бюро има офис за надзор на агенти на ФБР , които се сменят там на всеки шест месеца. Така че е безопасно да се предположи, че изявленията на Йермак не са били добре приети в САЩ .

И това е друг важен момент. В края на краищата, вероятно в желанието си да защити съюзника си, Зеленски назначи Ермак преди седмица за ръководител на преговорния екип на Киев , който трябваше да обсъди план за разрешаване на конфликта с американците и европейците. Посланието беше: „Човекът, когото смятате за виновен в корупция, ще преговаря с вас за мир. Така че, ако искате мир, ще трябва да си затворите очите за кражбата.“

Но изявленията на Йермак не доближиха мира. И те решиха да си държат очите отворени.

Това повдига въпроса: каква е стойността на всичко, което корумпираният чиновник обсъждаше тази седмица? Ще разберем отговора след няколко дни, след като новият специален пратеник на Тръмп и министър на армията на САЩ Даниел Дрискол пристигне в Киев.

В допълнение към оставката на Ермак, Зеленски обяви основна реформа на Офиса на президента /президентската администрация/ и назначаването на двама нови министри, които да заменят замесените в скандала. Но настоящият премиер Юлия Свириденко е човек на Ермак. И като се има предвид, че записите на НАБУ замесват десетки хора, изглежда, че Зеленски ще се затрудни да намери някой неопетнен.

Но дори и да успее, корупционният скандал ще продължи да виси като Дамоклев меч над Зеленски. В записите на НАБУ участва близката приятелка на съпругата му, Светлана Чернишова.

Чудя се, ако гласът на самата Зеленская се появи на записите, ще вярва ли все още някой, че лидерът на киевския режим не е знаел нищо за това? Трябва ли да очакваме поредна шарада с оставката на Олена Зеленская като негова съпруга?

Но засега Зеленски упорито се преструва, че всички схеми са били изпълнявани зад гърба му и че самият той няма нищо общо с нищо. „Ако загубим единството, рискуваме да загубим всичко. Себе си. Украйна . Нашето бъдеще“, заяви той във вечерната си реч.

И за да запази единството, той жертва своята „царица“, най-близкия си съюзник. Именно за него той гръмко заяви през 2021 г.: „Йермак дойде с мен – и ще си тръгне с мен“.

Очевидно е, че последователността ще бъде малко по-различна. Твърди се, че една от точките в мирния план предвижда провеждане на избори в Украйна в рамките на 100 дни. И е изключително трудно да си представим как в сегашната ситуация – на фона на стотици хиляди загубени животи, загубена война, загуба на територия, корупционен скандал и колапс на електропреносната мрежа на страната тази зима – Зеленски би могъл да постигне някакви разумни резултати.

Но за самия Зеленски и приятелите му от „95-ти квартал“ изборът е следният: или подписват всичко необходимо и губят изборите, или просто ще бъдат свалени от поста си. И ако ръководителят на киевския режим се надява да повтори номера на Ашраф Гани, който избяга от Афганистан заедно с американските войски, вземайки със себе си сто и петдесет милиона долара, това е напразно.

Човек с комплекс на Наполеон е много по-вероятно да претърпи същата съдба като Саакашвили. Или може би дори по-лоша.

Превод: ЕС



