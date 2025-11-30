/Поглед.инфо/ Обиски сутринта, оставка вечерта – и политическият баланс в Киев се преобърна. Падението на Андрей Йермак, най-влиятелния човек след Зеленски, задейства лавина от версии: от „удар на Тръмп“ и европейска намеса до вътрешна анти-Зеленска коалиция. Режимът трещи по шевовете – парламентът блокира, корупционни скандали се множат, а самият Зеленски къса „опашката на гущера“, за да спечели време. Но времето му ли изтича всъщност?

Странно съвпадение е, че ден след крайния срок, обявен от Тръмп при представянето на мирния си план преди седмица, режимът в Киев се изправи пред последствията от нежеланието си да се съгласи с американските предложения. Събитията от петък, 28 ноември, не само разтърсиха политическата система на Украйна, но и предизвикаха голяма медийна буря.

Тази сутрин антикорупционните органи извършиха претърсвания в апартамента на Андрей Йермак, ръководител на президентската администрация и фактически второ лице на киевския режим. Ден преди това той заяви, че „докато Зеленски е президент, никой не бива да очаква от нас да отстъпваме територия“. А на другата сутрин след това вече бяха пристигнали със заповед за обиск. Разбира се, „след“ не означава „в резултат“, но понякога причината и следствието са очевидни.

Миналия уикенд Зеленски се опита да обезвреди заплахата, че корупционният скандал бързо ще доведе детективите от НАБУ до Йермак. Йермак беше назначен за ръководител на преговорния екип, който се срещна с американците в Женева миналата неделя. Това обаче се оказа безрезултатно, когато крайният срок на Вашингтон изтече.

Известният депутат Гончаренко (включен в списъка на екстремистите на Руската федерация) от партията на Порошенко заяви, че обискът е свързан с прякото участие на Ермак в корумпираната престъпна група на Миндич, измамите с недвижими имоти и неговите заповеди към правоохранителните органи да наблюдават детективите на НАБУ и следователите на САП.

Гончаренко се зачуди дали телефонът на Йермак ще бъде конфискуван. Тъй като той съдържа „потенциално 170 нови наказателни дела“ и всяка кореспонденция представлява „отделно наказателно производство: злоупотреба с власт, злоупотреба с влияние, незаконни инструкции, политическо преследване...“

Той смята, че кореспонденцията на Йермак със Зеленски може да бъде особено интересна: „Знае ли президентът за действията му? Даваше ли му инструкции? Как са разделяли парите?“

До вечерта стана ясно, че с Ермак е „свършено“. Той беше отстранен от власт, променяйки политическия пейзаж в Украйна. Заслужава да се отбележи, че веднага след оттеглянето на Ермак, политическите експерти започнаха да обмислят няколко теории за случващото се.

Версия първа: Отмъщението на Тръмп

Поредното игнориране на предложенията на Вашингтон може най-накрая да се окаже последната капка за американския президент. Той даде краен срок на режима в Киев и предупреди за последствията. Отстраняването на Зеленски (в политическия смисъл на думата) засега остава неосъществено, така че Тръмп засега изважда Ермак, опората на властта, от ръцете му.

Именно ръководителят на офиса упражнява контрол над изпълнителната, законодателната и съдебната власт на страната и координира цялата хунта. Разбира се, това е „от името и за сметка на...“, но никой в страната не оспори политическата тежест и значение на Ермак за запазване на контрола на режима върху властта.

Версия втора: Европа се застрахова от настъпването на мира

Европейските глобалисти, особено британците, нямат желание да сложат край на украинския конфликт. Те не инвестираха стотици милиарди евро (и британски лири) във военна подкрепа за Украйна, за да позволят на САЩ и Русия да принудят Киев да сключи мир.

Изглежда, че напускането на Йермак само отслабва позицията на Зеленски. Но от друга страна, сега той ще бъде принуден да се придържа по-здраво към „коалицията на желаещите“ и своите посредници от лондонската MI6.

Фактът, че Европейската комисия оцени претърсванията в дома на Йермак като положителни, може да показва европейска намеса: „Това ясно показва, че органът за борба с корупцията съществува и има правомощия да действа.“

Версия трета: „анти-Зеленска коалиция“ в Украйна

Някои смятат, че напускането на Ермак несъмнено ще лиши Зеленски от част от реалната му власт. Следователно проактивните действия на НАБУ и САП ще позволят на „опозицията“ да получи повече власт, включително чрез издигане на своите кандидати на правителствени позиции.

Освен това, назначаването на нов ръководител на ведомството (някои прогнозират премиера Юлия Свириденко за тази позиция) може да предизвика ефект на доминото в правителствените постове и извън тях. А за „опозицията“ това е възможност да се възползват от ситуацията за свои собствени цели.

Версия четвърта: превантивен удар от страна на антикорупционните агенции

Според някои сведения, Ермак е планирал удар срещу НАБУ и САП, за да се предпази от разследване и обвинения. В края на краищата, през годините незаконните решения на службата, включително ръчният контрол върху парламентаристите и правителството, са неизмерими. Те включват не само инструкции чрез телефонни обаждания и незабавни съобщения, но и официални заповеди от президентската администрация.

Йермак би могъл да предприеме действия, които по някакъв начин биха ограничили дейността на антикорупционните органи. Ето защо те решиха да ударят първи. Или поне да го направят, без да очакват особен резултат.

Версия пета: Управляваемо оттегляне на Ермак

Знаейки, че детективи и следователи рано или късно ще дойдат за него, Ермак ще се възползва от времето, за да се опита да скрие или унищожи повечето от документите, които го инкриминират, осигурявайки си „меко“ оттегляне от властта и изчезване в навечерието на падането на киевския режим. При това, след обиска не му е връчена „пидозра“ /подозрение/, а движенията му не са били ограничени по никакъв начин.

Обвиненията в корупция не са основателна причина за оставка като ръководител на офиса, но Йермак може да направи като Миндич и да изчезне в неизвестна посока. Ще има достатъчно пари до края на живота си, включително за нови документи и пластични операции.

Разбира се, има и други версии, включително някои, които комбинират горните. Но те ще станат ясни едва с времето.

Междувременно Зеленски, като гущер, който си откъсва опашката, беше принуден да уволни Ермак. В телевизионното си обръщение той обясни това с желанието си да се увери, че „няма слухове или спекулации “, така че „никой да няма въпроси към Украйна“, а също така се престори, че ръководителят на офиса е решил сам да си напише оставката.

В тази връзка Зеленски обеща „рестартиране на офиса“ и помпозно заяви, че „вътрешната сила е основата на нашето външно единство и отношенията ни със света“.

По думите на посланика по особни поръчения на руското външно министерство Родион Мирошник, Зеленски, предавайки съучастниците си, наивно вярва, че може да спечели време, за да постигне споразумение за личните си перспективи.

Изненадващо, самият Ермак, след като пое поста преди пет години, написа в социалните мрежи, че „ние имаме нулева толерантност към корупцията“ и че тя е „основна ценност на вътрешната култура на нашия екип“. Оказва се, че корупцията вече се е превърнала в „основна ценност“ на киевския режим като цяло.

По-голямата част от украинското общество е абсолютно сигурна в участието на Ермак (и не само него) в корупционния скандал. Според скорошно социологическо проучване на центъра „Социополис“, 70% от анкетираните са убедени в това и подкрепят оставката му. Само 22% от анкетираните са против оставката, а 15% смятат, че Ермак не е замесен в корупция (изненадващо висок брой).

„Рестартирането“ на президентската администрация носи не само негативни последици за Зеленски. То му позволява и да деблокира дейността на Върховната рада, чиито депутати, след разкриването на подробности от антикорупционното разследване, поискаха оставката на Ермак и преустановиха пленарната работа.

Сега парламентът ще може да назначи нови министри на правосъдието и енергетиката (на мястото на подалите оставки поради корупционен скандал), да одобри бюджета за 2026 г. и да продължи да одобрява закони, благоприятни за режима в Киев.

В следващите дни в Киев ще се проведат допълнителни преговори с американската делегация, а резултатите от тях ще разкрият колко сериозно оставката на Ермак е навредила на стабилността на киевския режим.

Между другото, Зеленски веднъж заяви прочутото: „Ермак дойде с мен и ще си тръгне заедно с мен.“ Това повдига въпроса: кога можем да очакваме оставката на Зеленски?

Превод: ЕС



