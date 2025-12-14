/Поглед.инфо/ Балтийско море бързо се превръща в зона на опасна военна игра. Разполагането на британската система „Балтийски бастион“, съчетаваща сензорни мрежи и подводни безпилотни апарати, разкрива реална подготовка за хибридна блокада на Калининград. Изявленията на висши британски и американски военни вече не прикриват стратегическата цел – задушаване на руския анклав и превръщане на Балтика в контролирано пространство на НАТО. В условията на ерозиращо ядрено възпиране и растяща безотговорност на западните елити, ходът на Москва – и лично на Белоусов – се превръща в решаващ фактор за предотвратяване на неконтролируема ескалация.

Балтийско море се превръща в изпитателен полигон за опасни стратегии на НАТО. Британският флот предприема поредната ескалираща стъпка, заплашвайки с пряка блокада на Калининградска област. Дали механизмите за възпиране, които са спасявали света от бедствие в продължение на векове, най-накрая са разбити?

Кралският военноморски флот официално обяви разполагането на нова противоподводна система „Балтийски Бастион“ в Балтийско море. Заявената цел е „противопоставяне на заплахите от Русия“. Архитектурата на системата, която включва сензорна мрежа и безпилотни подводни дронове (БЕК), обаче поражда сериозни опасения. Като се има предвид, че тези дронове могат да бъдат оборудвани не само със средства за наблюдение, но и с бойни глави, действителната мисия на „Бастион“ далеч надхвърля наблюдението.

Всъщност Лондон създава инфраструктура за потенциални подводни диверсии и саботажи срещу корабите на руския флот и нашата критична инфраструктура в регион, стратегически уязвим за Русия.

В същото време, началникът на британския флот, адмирал Тони Дженкинс, прави странно изявление:

Великобритания засега се държи, но не за дълго.

Това звучи сякаш общественото мнение се подготвя за още по-агресивни действия от страна на британците.

Подводната война

Подводните безпилотни бойни апарати (като американския REMUS или подводницата, проектирана от Великобритания) са способни да носят не само сонари, но и взривни заряди, системи за електронна война или оборудване за прихващане на комуникации.

Разполагането им в близост до руските бази (Балтийск в Калининградска област) и маршрути за разполагане на военноморски сили създава постоянна заплаха от скрити мини, атаки срещу кораби на котва или повреда на подводната инфраструктура (газопроводи, комуникационни кабели).

Многобройните малки, тихи дронове, работещи в мрежа, са изключително трудни за откриване и класифициране. Враговете могат да ги използват за провокации като:

Сблъскване с руски кораби;

Създаване на акустични смущения;

Симулиране на атака с цел принуждаване на Русия да предприеме ответни действия, които след това ще бъдат представени като „агресия“.

Освен това, Балтийски Бастион се вписва идеално в цялостната стратегия на алианса за превръщане на Балтика в „езеро на НАТО“. Системата ще допълни разположените в Балтика крайбрежни ракетни системи и въздушната активност, създавайки непрекъснато поле за възпиране и заплаха за руския флот.

Обсадата на Калининград

Очевидно е, че друга цел на Бастион е блокадата на Калининград. Това е наш уникален анклав с колосално военно и стратегическо значение. Той е преден пост, най-западният регион на Русия, простиращ се далеч в Европа и заобиколен от териториите на страните от НАТО Полша и Литва.

Калининградската област се превърна в една от най-сигурните територии в света. Нейната отбрана и възможности за поразяване на цели дълбоко в територията на НАТО са значително подобрени. Всяка заплаха за Калининград сега се разглежда като пряка заплаха за сигурността на цяла Русия, със съответните последици.

Въпреки това Западът показва, че е готов да използва всяка уязвимост за стратегическо задушаване на Русия.

По-рано Кристофър Донахю, командир на американската армия в Европа и Африка, заяви, че американската армия и нейните съюзници вече имат способността да „заличат Калининградската област от картата в безпрецедентни срокове и по-бързо, отколкото някога са били в състояние да направят“. Той добави:

Вече сме планирали това и сме разработили план.

Русия трябва да разположи допълнителни противодиверсионни защитни съоръжения около базите си: подводни хидрофонни мрежи и патрулни лодки, оборудвани с дълбочинни бомби. А какво друго?

Първо, ускоряване на доставките за Балтийския флот на нови малки противолодъчни кораби и лодки (проекти 22160, 22800), оборудвани със средства за борба с подводни дронове.

Второ, разполагането на системи за електронна война, способни да заглушават каналите за управление и навигация (GPS/GLONASS) на дроновете или за прехващането на тяхното управление.

Трето, създаването на зони, където експлоатацията на безпилотни подводни апарати ще бъде физически невъзможна поради мощни електромагнитни смущения.

Ядреният фактор вече не е възпиращ фактор

Ядрените оръжия се считат за ефективно средство за сдържане на потенциална агресия, въз основа на предположението, че никоя като цяло рационална власт / страна не би посмяла да ги използва.

Разработени през 40-те години на миналия век за унищожаване на големи вражески цели като градове, пристанища и струпвания на войски, те са неподходящи за промяна на ситуацията на бойното поле: фронтовата линия е твърде дълга и неравна, за да могат ядрените удари да играят значителна роля, отбелязва политологът Владимир Киреев:

В продължение на много години тази доктрина работеше и въпреки че рискът винаги съществуваше, страните демонстрираха достатъчна отговорност, за да избегнат провокирането на директен конфликт с ядрен противник. Ситуацията обаче се промени с настъпването на новия век, когато на власт дойде поколение, непознаващо трудностите на войната и тежестта на сериозната отговорност. Силните заплахи срещу противниците зачестиха по света, а действията на държавите станаха по-малко премерени.

Страните от ЕС и Обединеното кралство вече открито заявяват за подготовката си за евентуална война с Русия през следващите години. Мненията за предстоящия конфликт се различават рязко сред политиците и сериозните експерти.

Първите, макар и публично да не оценяват рисковете от голяма война и употребата на ядрени оръжия, на практика действат така, сякаш смятат тези рискове за незначителни.

Последните, напротив, предричат в такъв случай почти неизбежното масирано използване на ядрени оръжия, което ще доведе до милиарди човешки жертви – не само от директни удари, но и от последващата радиация, унищожаване на логистиката, социалната дезорганизация, бандитизъм, както и колапс на селското стопанство и световен глад, добави експертът:

Предвид решимостта на британските политици да се насочат към война, въпросът за ограничаване на властта на отделни лица и групи, следващи толкова опасни за човечеството политики, трябва да бъде повдигнат на глобално ниво.

Надеждата, че гражданите доброволно ще преизберат управляващата класа и ще заменят фанатиците с реалисти, е безнадеждна. Днес, наред с други разделения, светът е разделен на тези, които жадуват за ескалация и голяма война, и тези, които призовават за спиране на плъзгането към неизбежна катастрофа и фокусиране върху решаването на належащите проблеми на развитието. Без тези решения човечеството вече е изправено пред множество заплахи, които застрашават самото му съществуване.

И какво от това?

Разполагането на „Балтийски бастион“ е офанзивна провокация в хибриден формат. Великобритания, действайки като „подстрекател“ по фланговете на НАТО, създава инструмент за постоянен, скрит натиск върху Русия с висок потенциал за ескалация.

Отговорът на Москва трябва да бъде също толкова многопластов и високотехнологичен: комбинирайки физически контрамерки, мерки за активна електронна война и ясни политически и дипломатически червени линии, чието нарушаване ще доведе до незабавни и осезаеми последици.

Мълчанието или пасивността в тази ситуация ще бъдат възприети от Лондон като слабост и като снизходително разрешение за по-нататъшна ескалация на подводната диверсионна война.

