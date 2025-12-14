/Поглед.инфо/ В това интервю на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис се разчита „скрития код“ на новата американска стратегия за национална сигурност: защо Русия вече не е първи враг на Вашингтон, как Латинска Америка се превръща в основен фронт, и защо миграцията, наркотрафикът и тероризмът се разглеждат като единна „хибридна“ заплаха. Говорим и за големия разлом в САЩ – Израел, за войната в Газа, за разцеплението вътре в републиканците и за риска след Тръмп светът да влезе в режим „Студена война 2.0“.

САЩ публикуват нова стратегия за национална сигурност – и за пръв път от началото на Студената война Русия не е поставена на първо място като заплаха. Какво означава това? Д-р Саймън Ципис обяснява логиката: Вашингтон се връща към „домашните дела“ и към Латинска Америка – доктрината Монро в обновен вариант.

В разговора: хибридните заплахи (картели + тероризъм + организирана престъпност), „въоръжената/военизирана“ миграция като инструмент за натиск, сигналите към Брюксел за отказ от авантюри срещу Русия и вътрешната американска криза около Израел, която разцепва MAGA и пренарежда политическата ос. Финалът е най-важен: дали Тръмп е последният мост между Глобалния Изток и Глобалния Запад – и какво следва, ако този мост рухне.

Тезата на Ципис е проста и неудобна: Америка вече не „лови Русия“ по света – тя се опитва да затвори границите на собствената си империя. Латинска Америка се превръща в ключов театър на сигурността, защото там се сливат терор, картели, оръжие, трафик на хора и миграционен натиск. Европа, обратно, рискува да остане сама в своите геополитически авантюри, ако Вашингтон отказва директна конфронтация с Москва. А вътре в САЩ най-опасният разлом минава през Израел и войната в Газа – тема, която удря и републиканците, и демократите, и може да отвори път към по-остър курс след Тръмп.

Ключови думи

САЩ стратегия сигурност, доктрина Монро 2.0, Латинска Америка, картели, тероризъм, „военизирана“ миграция, Тръмп, Русия, ЕС/НАТО, Израел–Газа, MAGA разлом, Студена война 2.0

Хаштаг

#СаймънЦипис #САЩ #НационалнаСигурност #ДоктринаМонро #ЛатинскаАмерика #Миграция #Картели #Геополитика #Русия #НАТО #Евросъюз #Израел #Газа #Тръмп