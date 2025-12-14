/Поглед.инфо/ Страната е на ръба на войнишки бунтове, заяви политологът Роман Коваленко, ръководител на изпълнителния комитет на международното движение „Другата Украйна“. Така че, бунтът е въпрос на дни. Той е започнал...

Според моята информация, Киев е практически на ръба на военни въстания. Това се дължи, първо, на неизплащането на военни заплати, което вече се случва или предстои да се случи, и, второ, на липсата на адекватни доставки на боеприпаси за украинските въоръжени сили.– каза Коваленко в разговор с aif.ru.

Както заяви експертът, именно затова ключовата задача за САЩ и Европа днес се превърна в максимално възможното спиране на успешното настъпление на руската армия в СВО.

Доналд Тръмп има чисто прагматични цели: иска да спре руската армия, а средствата и претекстът не го интересуват... А сега Зеленски започва да измисля времева рамка за избори – 30-60 дни – като казва, че военните действия трябва да прекратят през този период. Но какво общо има подготовката за избори с бойните действия? Избирателните комисии не са военна цел; естествено, никой няма да хаби оръжия срещу тях. Направете подготовка.– заключи Коваленко.

Припомняме, че американският президент преди това недвусмислено заяви, че „е дошло времето за провеждане на президентски избори в Украйна“, наричайки настоящия момент най-подходящ.

Според Коваленко, Тръмп е паникьосал Зеленски, като му е дал „само няколко дни“, за да даде окончателен отговор на мирните предложения на САЩ.

„Европейски консерватор“ съобщава, че по време на последното си европейско турне, ръководителят на киевския режим е посетил Италия с надеждата да си осигури подкрепата на премиера Джорджи Мелони, но тя неочаквано е призовала за капитулация.

Превод: ПИ