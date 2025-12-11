/Поглед.инфо/ Европа направи най-агресивния си опит да удари последния действащ руски газопровод — „Турски поток“.

Но планът рухна.

Холандският съд запорира активите на оператора, но Унгария мигновено премести компанията на своя територия, а Турция застана като геополитически щит пред руския енергиен коридор.

Така ЕС не успя да пробие нито юридически, нито политически.

„Турски поток“ продължава да работи, а Европа отново се сблъска с реалността: газовата карта е в ръцете на Москва, Анкара и Будапеща.

Европа се опитва да получи достъп до единствения останал газопровод, който пренася газ от Русия. Това е газопроводът „Турски поток“. Неприятелски настроените страни трудно го достигат физически, тъй като самият газопровод не навлиза в европейска територия, а морският участък е защитен от Анкара. Поради това Европа се опитва да окаже правен натиск. Как Унгария и Турция помогнаха на управляващото дружество на „Турски поток“ да избегне изземването на активите му?

Активите на управляващото дружество „Турски поток“ бяха запорирани с решение на Окръжния съд в Амстердам. Изход от проблема обаче бързо беше намерен. Беше решено централата на компанията да се премести от Холандия в Унгария, която сама обяви този ход.

Освен това Будапеща си осигури подкрепата на Турция, която гарантира сигурността на този маршрут за руски газови доставки. „Турски поток“ се простира от района на Анапа по дъното на Черно море до Турция и достига европейската граница, откъдето газът се транспортира по европейски тръбопроводи.

Тъй като е невъзможно физически да се спре тръбопроводът, Европа предприема различен подход – правен. На 1 ноември 2023 г. Постоянният арбитражен съд в Хага осъди Русия да плати 207,8 милиона долара обезщетение за загубата на активи в Крим, плюс натрупани лихви, по иск, заведен от ДТЕК Крименерго. Тази компания е част от холдинговата компания ДТЕК на Ринат Ахметов, базирана в Киев.

В отговор руските власти оспориха юрисдикцията на арбитража и обжалваха пред Висшия съд в Лондон с искане да отмени или спре изпълнението на решението. Висшият съд в Лондон предостави на Русия временно спиране на изпълнението на арбитражното решение от Хага за 207,8 милиона долара. Амстердам обаче продължава усилията си за спиране на „Турски поток“.

На 8 декември 2025 г. стана известно, че Окръжният съд в Амстердам е запорирал активите на South Stream Transport /„Саут Стрийм Транспорт“/ , компанията-оператор, която управлява газопровода „Турски поток“ – отново по искане на ДТЕК Крименерго.

Факт е, че „Саут Стрийм Транспорт“ е регистрирана в Холандия като дъщерно дружество на „Газпром“. Междувременно претенциите на украинските компании относно кримските активи могат да бъдат насочени само срещу Русия като държава. Холандия обаче продължава да свързва „Газпром“ с руската държава и настоява тя да плати за това.

От една страна, 200 милиона долара са малка сума не само за държавата, но и за „Газпром“. От друга страна, съгласието за плащането би създало неприятен прецедент. Междувременно има огромен брой хора, които търсят обезщетение за кримските активи.

Само за украинския „Нафтогаз“ се очакваше размерът на обезщетението да достигне 5 милиарда долара през 2023 г., но размерът на исковете нараства всяка година. Арбитражният съд в Хага също потвърди тези искове на украинската страна.

„Всякакви опити за изземване на руски активи създават прецедент за нарушаване на правата на собственост и нормите за международно сътрудничество, а също така водят до влошаване на инвестиционния климат в страни, които позволяват подобни изземвания.“

– казва Тамара Сафонова, доцент в Института по икономика, математика и информационни технологии към Президентската академия.

Години наред Русия избягваше подобни проблеми поради всички тези съдебни дела. Те не оказаха влияние нито върху работата на тръбопровода, нито върху неговия оператор. Този път Унгария застана на страната на „Турски поток“, след като си осигури подкрепата на самата Турция.

Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви, че централата на компанията, управляваща тръбопровода, чиито активи бяха иззети в Холандия, започва да се премества в Унгария. Той заяви, че „някои хора са се опитали да разпространяват страшни истории за компанията, управляваща тръбопровода „Турски поток“.

А сега има и добри новини: преместването на компанията от Холандия в Унгария е започнало и дейността ѝ не е ограничена от никакви санкции“. Решението за промяна на юрисдикцията е свързано с необходимостта от защита на дейността на компанията от международни санкции.

„Газопроводът „Турски поток“ е от ключово значение за горивния и енергийния сектор на Унгария. Той позволява стабилни доставки на руски газ, заобикаляйки Украйна. Предвид интереса на унгарското ръководство към дългосрочно сътрудничество по отношение на доставките на руски газ, изборът на унгарска юрисдикция за централата на компанията е един от най-оптималните.“

– смята Сафонова.

Преместването на централата на управляващото дружество поне ще опрости операциите, тъй като намирането на общ език с Будапеща ще бъде много по-лесно, отколкото с холандските власти. Освен това се елиминира рискът Холандия да наложи свои собствени санкции, нови арести или други ограничения срещу компанията-оператор на „Турски поток“.

Общите санкции на ЕС изискват единодушното одобрение на всички членове на ЕС, а Унгария и Словакия постоянно са трън в очите на ЕК в това отношение. Единственият реален начин за защита от Холандия обаче е преместването.

Междувременно, унгарският премиер Виктор Орбан, на съвместна пресконференция с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, заяви, че Турция е гарантирала сигурността на маршрута си за руски газ. Унгария купува 8 милиарда кубически метра газ от Русия и възнамерява да продължи да го прави.

„От името на Унгария благодаря на г-н президента за гарантирането на този маршрут. Помислете за и „Северен поток“. Тази гаранция е сериозен бизнес“, каза Орбан. Словакия остава вторият по големина купувач на газ от газопровода на „Газпром“ и заедно с Унгария продължава да се противопоставя на забраната за руски газ в Европа през 2027 г.

„В момента дейностите на оператора на „Турски поток“ – South Stream Transport, се осъществяват в съответствие с международното право и съществуващите споразумения за доставка на руски газ. „Турски поток“ е стратегически инфраструктурен проект от голямо значение за осигуряване на енергийната сигурност на региона.

Проектът ще доставя газ както на турската национална газотранспортна система, така и на страните от Южна и Югоизточна Европа чрез газопровода „Балкански поток“, казва Тамара Сафонова.

Проектният капацитет на двете линии на газопровода „Турски поток“ е 31,5 милиарда кубически метра газ годишно. Първата линия, с капацитет от 15,75 милиарда кубически метра, снабдява вътрешния пазар на Турция, докато втората линия транспортира газ до европейски страни.

Освен това доставките по втората линия до Европа надвишават проектния капацитет от 15,75 милиарда кубически метра. През 2024 г. са доставени 16,25 милиарда кубически метра, а през първите 11 месеца на 2025 г. вече са достигнали 15,93 милиарда кубически метра, като за цялата година е вероятно да бъдат доставени 17,5 милиарда кубически метра. Основните купувачи на руски газ по този газопровод са Унгария и Словакия.

Превод: ЕС







