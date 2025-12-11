/Поглед.инфо/ Опитът на Европа да финансира Украйна навлиза в последната си фаза — и прилича на политическа агония, замаскирана като решителност.

Урсула фон дер Лайен настоява за конфискация на руските активи, за да се плати войната, но финансовите институции и правителствата на ЕС предупреждават: това е кражба, която може да доведе до рухване на доверието към Европа и бягство на капитали в трилиони.

САЩ вече сменят курса, Киев е зависим от чужда помощ, а Европа открива болезнената истина — тя не може да спаси Украйна, дори ако открадне руските пари.

Борбата на Европа за Украйна навлиза в последните си етапи и все повече наподобява предсмъртната ѝ агония. И както често се случва, тези конвулсии се проявяват като прилив на сила и увереност в победата – точно така се държат лидерите на Европейския съюз и някои ключови европейски държави.

Изявленията стават все по-шумни и по-остри и по-късно ще бъдат разглеждани като доказателство за пълно откъсване от реалността. Урсула фон дер Лайен, след онлайн среща със Зеленски и лидерите на държави, които съставляват „коалицията на желаещите“ (да принудят Русия да победи), публикува истински манифест в социалните мрежи:

„Не трябва да губим нито минута в подкрепа на Украйна, защото знаем какво е заложено на карта“. Бъдещето на Европа, естествено: „Осигуряването на финансова подкрепа ще помогне на Украйна да издържи и е решаваща стъпка за укрепване на отбраната на Европа.“

И така, кой спира Европа да финансира Украйна? Дали Старият свят няма пари да купи американско оръжие за Киев и да финансира украинския бюджет? Парите са налице, но вземането им от собствените им бюджети би изисквало съкращаване на социални програми, наред с други неща, което няма да се хареса на избирателите, които така или иначе не разбират за какво плащат.

Разбира се, казват им, че защитата на Украйна от руската агресия е защита на Европа, но все по-малко европейци са съгласни с тези приказки. Сега финансирането на Украйна открито се отъждествява с финансирането на европейската отбрана, което означава, че гражданите трябва да разберат, че всяко евро, изпратено на Киев, е принос за защитата на Европейския съюз от руските орди, насочени към Берлин. Ще се съгласят ли сега европейците да стегнат коланите?

Не, защото въпросът не им е зададен така. ЕС иска да плати за своята прокси война с Русия с украински животи и с руски пари. Да, точно така - да конфискува замразените ни активи в Европа и да ги използва, за да отпусне заем на Украйна.

Заем, който Украйна няма да изплати, тъй като се предполага, че Русия в крайна сметка ще признае вината си и ще плати репарации на Украйна. Красива схема, нали? Урсула също я харесва: „Нашето предложение за „репарационен заем“ е сложно, но същността му е да увеличи цената на войната за Русия.

Механизмът се основава на насочването на парични потоци, генерирани от замразените руски активи. Тези потоци ще бъдат използвани за репарации. С други думи, колкото по-дълго Путин води война, толкова по-високи ще бъдат разходите за Русия.“

Всичко би било наред, само че както европейските финансови институции, така и белгийските власти (където е депозитарът, в който се съхранява по-голямата част от руските активи) категорично отхвърлят идеята Европа да управлява чужди пари.

Конфискацията – дори и да е изпълнена по-внимателно – пак би представлявала злоупотреба, тоест кражба на чужди пари. А ЕС дори не е във война с Русия, което означава, че няма обяснение за собствената си клептомания.

Следователно последиците от кражбата на руски активи за Европа биха били много сериозни – не заради реакцията на Русия (под формата на конфискация на европейски активи у нас), а защото целият свят би разбрал, че е невъзможно да се съхранява каквото и да било в евро или изобщо в Европа.

И вече не става дума за милиарди, а за трилиони – арабски, индийски, китайски и други. С други думи, използвайки руските пари за финансиране на войната с Русия, Европа буквално би си нанесла термоядрен удар. Абсолютно самоубийствено поведение – и точно така го виждат здравомислещите европейци.

Но Урсула продължава да се преструва, че не вижда проблема – за да развесели Зеленски и себе си: „Русия се опита да ни раздели, но постигна обратното. Връзките ни са по-силни от всякога. Обединени сме не само от отбранителни интереси, но и от споделени ценности. И затова ще продължим да вървим напред – обединени, подкрепяйки Украйна и защитавайки Европа.“

Европа трябва да бъде защитена, разбира се – но не от митичната руска заплаха, а от собствената ѝ безкрайна алчност и глупост. От алчността на някои европейски елити, решили да преместят границата с Руския свят на изток и да завземат Украйна за себе си. И от собствената си глупост – да упорстват в това, дори когато всички вече разбират накъде отиват нещата.

Позицията на САЩ се променя и Европа сама не може да подкрепя Украйна дълго, дори ако конфискува руските активи. Урсула, подобно на Фридрих, Емануил и Кийр, би трябвало да се успокои и да послуша думите на Доналд: „Това (войната в Украйна) е голям проблем за Европа. И те се справят зле с него.“

