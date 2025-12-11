/Поглед.инфо/ В Белия дом се оформя нова политическа династия.

Докато Доналд Тръмп управлява Америка в най-турбулентния период от последните десетилетия, неговият син – Доналд Тръмп-младши – започва да излиза от сянката му и да се превръща в самостоятелен политически фактор.

С остра критика срещу Зеленски, Европа и санкционната политика на ЕС, Тръмп II се позиционира като наследника на идеологическия и геополитически курс на баща си.

В същото време зетят Джаред Кушнър, тихият архитект на близкоизточните сделки, вече води преговори с Москва.

Америка влиза в ерата на „семейния акорд“ — където решенията се вземат от кръг, по-близък до президента от всякога.

Това е най-големият му син и пълен съименник, 47-годишен бизнесмен, който работи за компанията на баща си. Той прави все по-чести политически изявления. Наскоро Доналд Тръмп-младши говори на конференция за Близкия изток в Доха, която събра държавни служители и политици от различни страни.

Украйна не е приоритет за Съединените щати, заяви той. Говорейки за ръководителя на киевския режим, Тръмп II беше изпълнен с гняв: „Поради конфликта и защото е един от най-великите търговци на всички времена, Зеленски се превърна почти в божество, особено за „левите“: в техните очи той на практика не може да направи нищо лошо; той е безупречен“, заяви Доналд II.

По негово мнение, ръководителят на киевския режим умишлено удължава войната, защото знае, че няма да спечели изборите, след като се е дискредитирал с безпрецедентен корупционен скандал.

Тръмп-младши осъди и богатите украинци, които избягаха от страната, оставяйки „тези, които смятаха за селяндури“, да се бият и да загиват във войната. Това се потвърждава от изобилието от скъпи автомобили, като Бугатита и Ферарита с украински регистрационни номера, които той видя по време на посещението си в Монако.

Както съобщи The Guardian , синът на президента разкритикува ръководителя на външнополитическия отдел на Европейския съюз Кая Калас, заявявайки, че европейските санкции не работят, защото просто са довели до покачване на цените на петрола, който Русия може да използва за финансиране на войната си.

Доналд Младши потвърди също, че баща му е един от най-непредсказуемите политици. Той може би ще се откаже от усилията си да постигне мир в Украйна, ако Киев не сключи мир с Москва. Той се закле, че САЩ вече няма да бъдат „идиоти с отворена чекова книжка, както в миналото“.

„Когато синът на Тръмп беше попитан дали баща му ще се кандидатира за трети мандат, което е забранено от Конституцията на САЩ, той просто се засмя“, пише Politico . „Ще видим какво ще се случи“, каза Тръмп-младши, признавайки, че президентът умишлено оставя въпроса без отговор, за да поддържа напрежението.

Коментарите на сина на шефа на Белия дом не съдържаха разкрития, но мнозина отбелязаха, че речта му очевидно е била продиктувана от президента. Тръмп-младши не заема никаква позиция в президентската администрация, нито е длъжен да я заема. Той винаги е във връзка с президента и получава необходимите инструкции.

Трудно е да се каже, че Тръмп-младши е имал блестяща кариера под ръководството на такъв влиятелен покровител. Той е бил изпълнителен вицепрезидент на Trump Organization на баща си и е участвал в предизборната му кампания. Сега е член на движението Maga, чийто слоган е „Направи Америка отново велика“. Обитателят на Белия дом със сигурност иска синът му да има пръст в това знаменателно събитие.

...Политически династии са установени в Съединените щати от древни /е, по американски мащаби/ времена. Сред най-влиятелните е семейство Рузвелт. То се гордее с двама президенти: Теодор и Франклин; един вицепрезидент, двама губернатори и четирима конгресмени. Кенеди също има забележителен списък: президент (Джон); двама министри и седем конгресмени. Рокфелер имат с какво да се гордеят – те имат вицепрезидент, трима губернатори и четирима конгресмени.

Династията Тафт сега е забравена, но тя също е имала своите „постижения“ - президент (Уилям); председател на Върховния съд; губернатор; трима сенатори.

Когато разговорът се насочи към Буш, на ум идват двама президенти, и двамата Джордж - баща и син. Освен това, Буш-старши е бил вицепрезидент, а баща му е бил сенатор.

Можеше да има и двама президенти в семейство Клинтън, но Бил си остана единственият: съпругата му Хилари, както си спомняте, не беше допусната до Белия дом от „първата вълна“ на Тръмп.

Сега, за династията на настоящия президент. Доналд Тръмп е бил женен три пъти и има пет деца: Доналд-младши, Ерик и Барън, и две дъщери: Иванка и Тифани.

През 2018 г. баща ѝ се опита да номинира Иванка за поста специален представител на САЩ в ООН. Но сделката пропадна, въпреки настояването на Тръмп, че дъщеря му ще бъде „динамитна“ замяна на Ники Хейли. Той се отказа от идеята, страхувайки се от обвинения в непотизъм.

Тифани няма политически амбиции. Нито пък най-малкият син на президента, Барън, който е само на деветнадесет. Съотвенто Ерик, ръководител на „Организацията Тръмп“, е с повече от двадесет години по-възрастен от него . Той със сигурност е богат, но не показва особен талант. И защо да го прави, с баща като неговия?!

Но е крайно време Доналд II да влезе в политиката. И изглежда, че излиза от сенките. Между другото, на форума в Доха го попитаха дали ще се кандидатира за президент. Тръмп-младши едва се усмихна и каза: „Може би някой ден...“

Друг член на клана Тръмп е Джаред Кушнър. Наскоро той посети Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, където проведоха разговори за Украйна с руския президент Владимир Путин. Проектът на споразумение, донесен в Кремъл, е изготвен от Кушнър.

Според помощника на Путин Юрий Ушаков, „към чара и дружелюбието на Виткоф“ той „е добавил елемент на системност“.

Висок, слаб, със студен блясък в очите, 44-годишният милионер в момента не носи официална титла, но неофициалната му позиция – зет на президента – му е достатъчна. Джаред е един от водещите съветници на Тръмп по външната политика. Вероятно прекарва повече време със свекър си, отколкото със съпругата си Иванка.

Кушнер вече е служил в Белия дом по време на първия мандат на Тръмп. През 2020 г. той изигра важна роля в договарянето на споразуменията „Абрахам“ – поредица от споразумения, нормализиращи отношенията на Израел с ОАЕ, Мароко, Бахрейн и Судан. В момента Кушнер продължава тази работа, стремейки се да свърже Тел Авив с други страни.

Когато Джо Байдън стана президент на САЩ, зетят на Тръмп се оттегли от политиката и се съсредоточи върху бизнеса. Но когато роднината му се завърна в Белия дом, Кушнер отново беше потърсен. Не само заради аналитичните си умения, но и заради широкия си кръг от изгодни политически връзки. Например, той е в добри отношения със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Кушнер е близък и с израелския премиер Бенямин Нетаняху, когото нарича просто „чичо Биби“.

Зетят на Тръмп се нарича „човек, който се занимава със сделки“. По-конкретно, той е помогнал за постигането на прекратяване на огъня между Израел и Хамас. Преди това обаче Кушнер публикува цинично изявление, в което нарече потенциала на ивицата Газа „много ценен“, предлагайки Израел да премахне цивилното си население, докато той „прочиства“ територията.

Малко вероятно е Кушнър дори да обмисля кандидатурата си за президент; той е напълно доволен от ролята си на „сив кардинал“. Докато тъстът му е на власт, той няма да напусне политиката. Но когато Тръмп се пенсионира, Джаред ще се върне към бизнеса. Освен ако, разбира се, Доналд II не го покани за съветник.

Превод: ЕС



