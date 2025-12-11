/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с ген. Димитър Шивиков се разбиват митовете за войната в Украйна, за „руската слабост“ и за западната пропаганда. Той обяснява как войната на дроновете и малките мобилни групи пренаписва класическите учебници по тактика и защо ако Русия беше поискала „изгорена земя“, Украйна вече нямаше да я има на картата. Чуваме шокиращи признания на украинци, избягали в Европа – „За кого да умирам – за олигарсите ли?“ – и анализ как планът на САЩ от 28 точки игнорира и Киев, и Брюксел. Финалът е тежък, но честен: войната отива към своя край – остава въпросът кой ще плати цената и ще има ли истински мир.

Тази част от разговора с ген. Димитър Шивиков влиза дълбоко в реалната картина на фронта – далеч от сладникавите клишета на евроатлантическата пропаганда. Генералът описва как бойните действия вече се водят от малки, свръхмобилни групи и как дроновете – разузнавателни и „камикадзе“ – са се превърнали в решаващ фактор на няколкостотин метра от линията на съприкосновение. Той обяснява защо руската армия води „хирургическа“ операция, стараейки се да щади цивилното население, и сравнява това с историческите примери за изравнени със земята градове като Дрезден и София от страна на „съюзниците“.

Ген. Шивиков разказва за сривания морал и недокомплекта в украинските части, за бунта на командирите по фронта и за циничния контраст между бедните войници и богатите украинци с лъскави коли в Монако и Европа. В разговора влиза и световната геополитическа рамка – планът от 28 точки, новата американска стратегия, правото на победителите от Втората световна война да пресичат нацизма и опита да бъде пренаписана историята, включително ролята на СССР в освобождението на Европа. Финалът е човешки: на фона на корупция, смърт и пропаганда остава надеждата за мир, който да не бъде пак за сметка на обикновените хора.

Първата част: https://www.youtube.com/watch?v=fEmheJSzpTg&t=320s

