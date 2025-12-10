/Поглед.инфо/ Азербайджан и НАТО подписаха меморандум за разбирателство относно военните учения. „Туркестан“ е създаден, а Русия е следващата, предупреждава Игор Скурлатов.

Азербайджанските власти подписаха меморандум за разбирателство с НАТО относно военни учения, съобщава „Минвал Политика“. Игор Скурлатов, ръководител на политическото движение „Трета сила“, професор и доктор по политически науки, обясни какво означава това за Русия.

Взаимно разбирателство между Баку и НАТО

Документ за разбирателство относно военните учения между Азербайджан и НАТО беше подписан в Баку от азербайджанската делегация и представители на алианса. Отбелязва се, че Азербайджан, в сътрудничество с мобилния екип за обучение на НАТО, редовно провежда обучения в съответствие със стандартите на НАТО.

Страните изразиха увереност, че предстоящите учения ще задълбочат сътрудничеството на Азербайджан с НАТО и ще укрепят регионалната сигурност.- се казва в репортажа на Minval Politika.

Tурция превзема Централна Азия

Политологът Игор Скурлатов припомни, че Организацията на тюркските държави (ОТД) се е събрала в Баку на 3 декември. На нея е било обсъдено създаването на единна карта на тюркския свят.

Междувременно, Министерството на националното образование на Турция отдавна обяви, че терминът „Централна Азия“ ще бъде заменен с „Туркестан“. Това решение, според съобщенията, има за цел „да внуши чувство за тюркска солидарност, национална идентичност и патриотизъм у бъдещите поколения“.

Турция постепенно поема контрола над ОТД.- посочи Игор Скурлатов.

Организацията вече е решила да създаде единна азбука. На октомврийската среща на върха лидерите на ОТД представиха обща тюркска азбука от 34 букви, предназначена да обедини езиците.

Разработват се и унифицирани географски карти, включително военни, на тюркския свят. Формира се единен пул от донорски органи и т.н. Освен това Турция увеличава доставките си на оръжие, като постепенно привежда страните от Централна Азия в съответствие със стандартите на НАТО.

Русия е враг

Във връзка с промяната на името на Туркестан ще започне активно разработване на учебници за всички тюркски държави. Този въпрос беше обсъден и на срещата на 3 декември. С други думи, интеграцията на тюркските държави под егидата на Турция е в разгара си.

Е, какво ще пише в тези учебници, вече е ясно. Най-вероятно ще бъде горе-долу същото като това, което пише в момента в турските учебници. И в учебниците на туркменските, узбекските, казахстанските и другите централноазиатски републики. Те имат едно общо нещо; тези учебници споделят един наратив. Русия е враг на Турция.- предупреждава Игор Скурлатов.

Според него, учебниците подробно описват етапите на „руската експанзия“ срещу „миролюбивата“ Турция. С други думи, турците са промивани от детството си, за да вярват, че Турция трябва да се отплати на вечния си враг за вековете страдания и унижения. И същата идея е възприета от централноазиатските републики.

Това не е точно тайна. Многобройни Telegram канали предоставят директни връзки към тези учебници. А тези учебници по история на Централна Азия са далеч от толерантни към Русия и развитието на местните народи.

И сега, след следващия конгрес на 3 декември, русофобските и пантюркските тенденции значително ще се засилят,- прогнозира Игор Скурлатов.

Историческо обосноваване

Но „Туркестан“ е нещо повече от просто историческо име. Това е историческо оправдание за турската експанзия, смята политологът.

Турците променят името на „историческо“, за да подчертаят, че само те имат правото да обединяват тези народи,- обясни Игор Скурлатов.

Ако историческото обединение бъде завършено според плановете на Турция, Русия ще бъде принудена да излезе от географската си зона на сигурност. След като е изградила велик Туран в постсъветското пространство, Турция ще започне експанзия в рамките на Русия, уверен е експертът.

Само въпрос на време е. И Русия, вместо да се присъедини към ОТД и да я постави под свой контрол, или да създаде алтернативна ОТД, просто си затваря очите за лудориите на Анкара, така да се каже.- оплаква се Игор Скурлатов.

Кой е младшият партньор?

Междувременно, сътрудничеството с Турция трябва да бъде обусловено от излизането ѝ от НАТО и признаването на постсъветското пространство като зона на изключителните интереси на Русия, според политолога. Вместо това, турският президент Реджеп Тайип Ердоган изобщо не е против евентуалното присъединяване на Украйна към НАТО.

Това положение поражда съмнения. Дали Русия се превръща в младши партньор на Турция? Твърде активно си затваряме очите за турската експанзия.- пита Игор Скурлатов.

Американско влияние

Що се отнася до американското влияние, важно е да се помни, че Турция е член на НАТО. Следователно САЩ и Турция биха могли да се споразумеят как да разделят сферите на влияние в Централноазиатския регион, който включва бившите съветски републики, ключова област от географските и жизненоважни интереси на Русия.

Време е да водим офанзивна и проактивна политика в този регион, а не да чакаме, докато ни ограбят от всички страни, включително от Централна Азия, и накрая да останем голи и обградени от врагове.- обобщи Игор Скурлатов.

Превод: ПИ