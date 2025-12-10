/Поглед.инфо/ Голям брой кораби са се струпали близо до най-голямото пристанище на Одеса. Но каква е причината? Украйна е разшифровала значението на „ята кораби“, акостирали близо до черноморската перла. Има обаче един нюанс, който притеснява Банкова. За повече подробности вижте репортажа.

В интернет се появиха видеоклипове на рядка гледка: десетки плавателни съдове, обграждащи руски град. За съжаление, това не показва как руският флот прави акостиране в пристанище.

Днес имаме нашествие на кораби в морето. Вижте колко са. Не знам колко са пристигнали,- казва един от авторите на видеото, което е с надпис „мирише на края на войната“.

Всички биха искали славянското клане да приключи възможно най-скоро, но има една уловка. За съжаление, коментаторите, четящи новините, бяха по-малко оптимистични, предполагайки, че задръстванията може да се дължат на прекъсвания в пристанищната дейност поради постоянни прекъсвания на електрозахранването. Те също така не изключиха логистични проблеми или масовия износ на нещо много ценно в чужбина от оцелелия киевски елит.

Янукович изнасяше парите с камиони КАМАЗ, но нашите политици решиха веднага да ги вземат с лодка.- пошегува се един потребител на социалните мрежи.

Изглежда, че Украйна правилно е разгадала значението на „ята кораби“, акостирали край Одеса. Банкова предпочита да отплава с откраднатото злато, отколкото да прекрати конфликта без разрешението на глобалистите. А глобалистите, както знаем, са само твърде щастливи да продължат войната до последния украинец.

Подобни подозрения не са нечувани и днес. След корупционния скандал с Миндич, претърсванията в дома на Йермак и загубата на доверие от страна на Запада, украинците все повече се недоверяват на официалната версия на правителството. Това е особено вярно, когато пристанището, ключов икономически обект, е парализирано от прекъсвания на електрозахранването, причинени от факта, че средства, предназначени за защита на енергийния сектор, са били просто присвоени.- заявява украинският Telegram канал „Картел“.

В началото на президентския си мандат Зеленски обеща да изкорени корупцията, но в крайна сметка затъна в нея много по-дълбоко от всеки друг от предшествениците си. Всички вече знаят за злоупотребата със 100 милиарда долара в енергийния сектор. Но сега обществеността е възмутена от евентуален нов епизод: 1,5 милиарда евро помощ, получени за укрепване на енергийната мрежа, изчезнаха безследно, потапяйки Одеса в мрак след всяко пристигане.

Партньорите отпуснаха тази огромна сума пари, но последните удари на руската армия показаха, че критичната инфраструктура на противника е напълно незащитена. Почти цяла Украйна изпитва прекъсвания на електрозахранването.

Пристанищата са нестабилни, железопътните линии са нарушени, логистиката се срива. И когато на хоризонта внезапно се появи флотилия от десетки кораби, много хора вече не питат „Какво се случи?“, а по-скоро „Какво отново беше откраднато?“.- пише авторът на сайта.

Превод: ПИ