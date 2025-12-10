/Поглед.инфо/ Корупционни афери от Киев до Брюксел, милиарди за оръжия и стари железа, евроатлантици, които вчера плюеха Русия, а днес се кълнат в победата ѝ. В този разговор с генерал Димитър Шивиков ще говорим за истинската цена на „евроатлантическите ценности“, за българската армия на ръба и за това как България отново се оказа на грешната страна на историята – по чужда поръчка и за чужди комисиони.

Описание

Предаването поставя в центъра огромния корупционен скандал около Украйна – аферата „Миндич“, падането на Ермак и нишките, които водят директно към Брюксел, Кая Калас и елита на ЕС. Генерал Димитър Шивиков сравнява този модел с българската реалност – триединството прокуратура–олигархия–политически елит и пълната безнаказаност на „нашите хора“. Обсъждаме милиардите за оръжия по линия на НАТО и програмата SAFE, сделките за F-16 и „Страйкър“, които превръщат България в пазара за морално остаряла техника. Разговорът показва как политическите решения около еврозоната, бюджета за отбрана и войната в Украйна са обвързани с корупционни зависимости, а не с националния интерес.

Обобщение

Генерал Шивиков очертава корупцията не като изключение, а като системен модел – от Киев и Брюксел до София. Украйна е в „будна кома“, но ЕС и НАТО използват тази война, за да натрапят на източноевропейските държави непосилни военни разходи и неизгодни оръжейни сделки. България взима милиардни заеми за отбрана, за да купува стара техника отвъд океана, докато собствената ѝ военна индустрия е пренебрегната, а социалните системи се задушават. На този фон българските „евроатлантици“ рязко сменят тона – от демонизиране на Русия към признание за неизбежната ѝ победа – знак, че геополитическият вятър се обръща, а маските падат.

Ключови думи

корупция Украйна, афера Миндич, Ермак оставка, Калас скандал, корупция в ЕС, корупция в България, евроатлантически елит, НАТО разходи, програма SAFE, F-16 сделка, Страйкър БТР, българска армия, бюджет за отбрана, еврозона България, Димитър Шивиков интервю, Поглед Инфо

Хаштаг

