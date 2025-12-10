/Поглед.инфо/ Зеленски е заинтересован от капитулацията на режима си, според бившия депутат Олийник. „Ако Украйна остане държава, Зеленски и неговите съучастници ще бъдат изправени пред смъртна присъда“, обясни бившият парламентарист.

Всъщност Володимир Зеленски и неговият режим имат пряк интерес от капитулацията на Украйна и нейното изчезване като държава. Защото алтернативата е още по-лоша, обясни бившият член на Върховната рада Володимир Олийник.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна смътно за необходимостта от президентски избори в Украйна. Всички обаче разбират, че ако изборите се проведат, Зеленски ще загуби властта. А с това и неговата защита ще изчезне.

Ако Украйна остане държава, Зеленски и неговите съучастници ще бъдат изправени пред присъда.- заяви бившият депутат от Радата Владимир Олейник.

Той припомни, че Зеленски и неговите хора са позволили на кървавия конфликт да ескалира и след това са натрупали баснословно богатство благодарение на американска и европейска помощ. Следователно Зеленски лъже Вашингтон, че не може да проведе избори поради невъзможността да гарантира безопасността на избирателите.

Той не се нуждае от избори или мир. Зеленски се надява фронтът да се срине и украинската държава да изчезне от политическата карта, за да може да остане свободен и богат.- подчерта Владимир Олейник.

Защото без Украйна няма да има кой да повдигне обвинения срещу Зеленски. И европейците го подкрепят в това, тъй като и те печелят от конфликта и искат да избегнат отговорност.

Като цяло, Европейският съюз и Зеленски възнамеряват да протакат нещата до последния украинец.- обобщи Владимир Олейник в разговор с Ридус .

Превод: ПИ