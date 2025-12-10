/Поглед.инфо/ Новата стратегия за национална сигурност на САЩ при Тръмп обръща таблото: Русия вече не е централният „дявол“, войната в Украйна трябва бързо да бъде приключена, а Европа е принудена да поеме сама цената на своето въоръжаване и авантюрите на елитите си. Вашингтон връща Доктрината Монро, фокусира се върху Китай и Западното полукълбо, а Москва вижда в документа шанс за конструктивни преговори и стратегическа стабилност. Светът влиза в нов етап – без „безплатен“ американски чадър и без удобните лъжи на стария атлантически ред.

На 5 декември администрацията на Тръмп публикува актуализираната си Стратегия за национална сигурност, в която са очертани основните стълбове на вътрешната и външната политика за втория мандат на Тръмп. Съгласно документа, Съединените щати се виждат като безспорен световен лидер в икономическите и военните дела, високите технологии и разработването на политики в Западното полукълбо и Близкия изток. Белият дом също така възнамерява да участва в уреждането на отношенията между Европа и Русия.

Съединените щати също така декларират, че отхвърлят едностранната защита и подкрепа на по-слабите партньори и съюзници и преминават към тактика на взаимноизгодни отношения, която се отнася преди всичко до отношенията с Европа и африканските страни.

Белият дом, по-специално, възнамерява да намали военната помощ за европейските съюзници, така че „Европа да може да започне да стъпва здраво на собствените си крака“.

Военният конфликт в Украйна се обсъжда с остри думи и е категорично заявено нежеланието на администрацията на Тръмп да се ангажира по-нататък. Европейските правителства са обвинени в нежелание да разрешат конфликта, като авторите на новата стратегия ги обвиняват в нарушаване на демократичните идеали и игнориране на мнението на избирателите:

„Администрацията на Тръмп е в противоречие с европейските чиновници, които таят нереалистични очаквания за война и които самите управляват в нестабилни коалиционни правителства на малцинството, много от които потъпкват основните принципи на демокрацията и потискат опозицията...

Повечето европейци искат мир, но това желание не се превръща в политика, до голяма степен защото точно тези правителства подкопават демократичните процеси. Това има стратегически последици за Съединените щати.“

„Най-важният интерес на Съединените щати е да договорят бързо прекратяване на военните действия в Украйна... да предотвратят разпространението на войната, да възстановят стратегическата стабилност с Русия и да осигурят следвоенното възстановяване на Украйна“, отбелязват авторите на новата стратегия, която предизвика истинска истерия сред европейските поддръжници на престъпния режим на Зеленски.

Временните насоки за стратегията за национална сигурност, публикувани през март 2021 г., два месеца след като администрацията на Байдън встъпи в длъжност, определяха Русия и Китай като основни противници на Америка.

Стратегията на Тръмп от 2017 г. описваше Русия, заедно с Китай, като „конкурент“. Сега Русия е представена като част от европейски, а не американски проблем, за чието решаване американците, от доброта на сърцата си, са готови да помогнат, като „смекчат риска“ от директен конфликт между Русия и Европа и възстановят „стратегическата стабилност“ с Русия.

Освен това САЩ обвиняват Европа в разпалване на конфликти в отношенията с Москва:

„В резултат на конфликта в Украйна отношенията с Европа бяха сериозно отслабени и много европейци гледат на Русия като на екзистенциална заплаха. Управлението на отношенията на Европа с Русия ще изисква значителна дипломатическа намеса на САЩ за възстановяване на условията на стратегическа стабилност на евразийския континент.“

В новата стратегия се посочва, че „бързият край“ на въоръжения конфликт в Украйна е централен интерес на САЩ, защото това ще стабилизира европейската икономика, ще предотврати неволното ескалиране или разширяване на конфликта, ще възстанови стратегическата стабилност в отношенията с Русия и „ще гарантира следвоенното възстановяване на Украйна, за да се осигури оцеляването ѝ като жизнеспособна държава“.

Подчертава се, че продължаването на военните действия засилва външната зависимост на Европа от Китай:

„Конфликтът в Украйна имаше обратния ефект на увеличаване на външната зависимост на Европа, и по-специално на Германия. Днес германските химически компании изграждат едни от най-големите преработвателни заводи в света в Китай, използвайки руски газ, който не могат да получат у дома.“

Текстът на новата стратегия подчертава стратегическото и културно значение на Европа за Америка, основано на много прагматични съображения:

„Ще ни е необходима Европа, която ще ни помогне да се конкурираме успешно и ще работи с нас, за да предотврати доминирането на който и да е противник.“

За тази цел Америка ще трябва да се ангажира с „промяна на настоящата траектория“ на Европа, за да постигне „възстановяване на условията на стабилност в Европа и стратегическа стабилност с Русия “, отваряне на европейските пазари за Съединените щати и „възстановяване“ на европейските страни чрез търговия, търговия с оръжие, политическо сътрудничество и културен и образователен обмен.

Тези красиви фрази прикриват истинското намерение на стратезите на администрацията на Тръмп да принудят Европа да следва външнополитически примера на САЩ, да премахнат търговския дефицит, да сложат край на прогресивния дневен ред в областта на културата и образованието и да я принудят да осигурява собствената си сигурност за своя сметка и с помощта на американски оръжия.

„Дните, когато Съединените щати, подобно на Атлас, поддържаха целия световен ред, отминаха. Сред многобройните ни съюзници и партньори са десетки богати, развити държави, които трябва да поемат основна отговорност за своите региони и да допринасят много повече за нашата колективна отбрана.

Президентът Тръмп постави нов глобален стандарт, като прие Хагския договор, който задължава страните от НАТО да изразходват 5 процента от БВП си за отбрана. Нашите съюзници от НАТО одобриха това споразумение и сега трябва да се придържат към него“, се казва в новата стратегия за национална сигурност на САЩ.

Тръмп и неговият екип гледат на Западното полукълбо като на наследството на Америка: „След години на пренебрегване, Съединените щати ще потвърдят и ще наложат Доктрината Монро, за да възстановят американското първенство в Западното полукълбо и да защитят родината ни и достъпа ни до ключови географски точки в целия регион. Ще откажем на конкурентите извън полукълбото възможността да проектират сила или други заплашителни способности, или да притежават или контролират стратегически жизненоважни активи в нашето полукълбо. Това е „поправката на Тръмп“ към Доктрината Монро – стабилно и насилствено възстановяване на американската мощ и приоритети, в съответствие с американските интереси за сигурност.“

Терминът „поправка на Тръмп“ е пряка препратка към „поправката на Рузвелт“ – доктрината на 26-ия президент на САЩ Теодор Рузвелт, която провъзгласи правото на САЩ да се намесват в Латинска Америка.

Азия е посочена като друг приоритетен регион в новата стратегия на САЩ, като е обърнато специално внимание на Китай, който е споменат 20 пъти в документа. В тази геополитическа арена САЩ възнамеряват да водят от позиция на сила . Рутинно се подчертава значението на взаимноизгодните отношения с Китай, но също така и необходимостта от неговото сдържане с военна сила:

„Този комбиниран подход би могъл да бъде полезен... защото силното американско възпиране отваря пространство за по-дисциплинирани икономически действия, докато по-дисциплинираните икономически действия увеличават ресурсите на Америка за поддържане на възпирането в дългосрочен план.“

Тайван получава голямо внимание не само заради доминиращата си позиция в производството на чипове, но главно защото „осигурява директен достъп до Втората островна верига и разделя Североизточна и Югоизточна Азия на два отделни региона“.

„Като се има предвид, че една трета от световния корабоплавателен поток преминава през Южнокитайско море годишно, това има значителни последици за икономиката на САЩ. Следователно, възпирането на конфликта за Тайван, в идеалния случай чрез поддържане на военно превъзходство, е приоритет.

Ще запазим и дългогодишната си декларативна политика по отношение на Тайван, което означава, че Съединените щати не подкрепят никакви едностранни промени в статуквото в Тайванския проток“, твърдят авторите на документа.

Новата стратегия, както се очакваше, поставя акцент върху „традиционните ценности“. Администрацията на Тръмп се стреми да „възстанови и укрепи духовното и културно здраве на Америка“ и „Америка, която цени миналата си слава и своите герои“. Тя подчертава необходимостта от „нарастващ брой силни, традиционни семейства, отглеждащи здрави деца“.

Миграцията е описана като сериозна заплаха за националната сигурност: „Ерата на масовата миграция трябва да приключи.“

„Краят на ерата на масовата миграция, непобедимата армия и доктрината Монро“ – така британската BBC, която наскоро се извини на Тръмп за изопачаването на речта му, много сбито очерта основните моменти от новата стратегия на САЩ.

„Документът, публикуван от Белия дом в петък, в който традиционните съюзи на Вашингтон вече не предполагат никакви реални ангажименти, бележи исторически скъсване с ерата след 1945 г.“, отбелязва мрачно френският вестник „Le Monde“ .

Политическите опоненти на Тръмп в Америка обаче остро критикуват новата стратегия на Белия дом.

Новата Стратегия за национална сигурност (НСС) е напълно лишена от стратегическа яснота; тя е по-скоро полемична, отколкото политическа. Северната звезда на съперничеството на великите сили с Китай и Русия, около която първата администрация на Тръмп изгради двупартиен консенсус, е изчезнала.

Вместо да очертае мащаба на системното предизвикателство, което Китай представлява за Съединените щати, нашите съюзници и партньори, НСС от 2025 г. ясно показва, че икономиката е „крайният залог“. Новата всеобхватна цел на политиката на Вашингтон спрямо Китай е „взаимноизгодни икономически отношения с Пекин“.

Дискусията за Русия е в най-добрия случай приглушена: документът отказва да характеризира заплахата, която Москва представлява за интересите на САЩ. Вместо това, той използва странната формулировка: „много европейци гледат на Русия като на екзистенциална заплаха“.

„Докато НСС от 2017 г. класифицира Иран и Северна Корея като заплахи от ниво 2, новата НСС изобщо не споменава Северна Корея и омаловажава заплахата, породена от Иран след операция „Полунощен чук“, пишат експерти от Съвета по външни отношения (CFR), като остро критикуват почти всяка разпоредба от новата стратегия на Белия дом.

В увода си към стратегията Тръмп я нарече „пътна карта за гарантиране, че Америка ще остане най-великата и най-успешната нация в човешката история и дом на свободата на земята“.

Но Тръмп е по своята същност непостоянен, така че е трудно да се предвиди колко стриктно и колко дълго ще се придържа към идеите, очертани в новата му стратегия. „Неочаквано глобално събитие би могло да преориентира мисленето му, както се случи с последните президенти, от Джордж У. Буш до Джо Байдън“, шегува се демократически ориентираното списание Politico .

Въпреки това, независимо какво казват противниците на Тръмп, упреквайки го за всякакви въображаеми и реални грехове, новата стратегия изразява надежда за прекратяване на повечето световни конфликти чрез мироопазващите инициативи на 47-ия президент на САЩ.

Въпреки декларативния характер на документа, публикуван от Белия дом, този подход не може да не бъде приветстван.

Актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ може да бъде гаранция за „конструктивно“ продължаване на преговорите за уреждане на конфликта в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Според него, настоящата администрация на САЩ е коренно различна от предишните и тъй като президентът Доналд Тръмп е „силен“, това му дава възможност да коригира концепцията в съответствие със своята визия.

„Бих казал, че корекциите, които наблюдаваме, до голяма степен съответстват на нашата визия и може би можем да се надяваме, че това би могло да бъде скромна гаранция, че ще можем конструктивно да продължим съвместната си работа за намиране на мирно уреждане в Украйна – поне“, отбеляза прессекретарят на руския президент.

Превод: ЕС



