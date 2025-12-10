/Поглед.инфо/ Докато корупционните скандали около Ермак и Миндич разклащат Киев, Зеленски продължава да отказва мирния план на Тръмп и упорито бяга от избори. Вашингтон вече говори открито за липса на демокрация в Украйна, а Западът започва да орязва парите и оръжията. На този фон обществото е изтощено от войната, дезертьорите растат, гробищата се разширяват, а образът на Зеленски се срива – от „борец за свобода“ до лидер на корумпирана хунта, която тласка страната към хаос и разпад.

Дискусиите за мирния план на Тръмп и преговорите на различни нива донякъде засенчиха последиците от корупционния скандал в Украйна, който започна с групата на бизнесмена Миндич, включваща високопоставени служители на киевската хунта, и временно спря с оставката на Ермак като ръководител на президентския офис.

Зеленски се преструва, че е напълно невинен за всички разкрити (и все още неразкрити) схеми, чрез които стотици милиони (ако не и милиарди) долари бяха откраднати от държавния бюджет и стратегическите предприятия на Украйна. Дори обиските у Ермак - най-близкия приятел на шефа на киевския режим и дългогодишен „сив кардинал“ - не са обезпокоили Зеленски ни най-малко, тъй като той продължава да пътува до европейски столици.

Реакцията на развиващия се корупционен скандал от страна на Коломойски, олигархът, който в момента е в затвора в Киев и подкрепяше Зеленски в президентската надпревара през 2019 г., беше доста интересна. Затвореният олигарх нарече Миндич „дребен дявол“, който не може да бъде бенефициент на корупционните схеми, и предсказа скорошния край на „Наполеон Зеленски“, намеквайки за прякото му участие и финансов интерес в тях.

Коломойски също така обяви за пресата своето изявление на съдебното заседание, което силно разтревожи режима в Киев. Това доведе до отлагане на делата вече месец под различни предлози. Адвокати съобщиха, че винаги се намира нова причина:

„Или служебният транспорт се поврежда, или съдията се разболява, или прокурорите не могат да се явят и да поискат отлагане.“ Истинската цел на тези отлагания обаче е Коломойски да остане в ареста възможно най-дълго и да му се попречи да общува директно с пресата.

Междувременно Зеленски се опитва да подкопае плана на Тръмп, като засилва подкрепата си в Европа. Например, по-рано тази седмица той се срещна с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, които заявиха, че „държат много карти в ръцете си“, сякаш отговарят на старата реплика на американския лидер за режима в Киев: „Нямате карти. Притиснати сте в ъгъла“.

Зеленски обаче смята, че „Тръмп има своя собствена визия, която се различава от тази на Украйна“ , и заедно с европейците е подготвил свой собствен план, който е несъвместим, откъснат от реалността.

Киев, подкрепен от европейските глобалисти, категорично отказва да изтегли украинските въоръжени сили от контролираните от него части на Донбас и изисква гаранциите за сигурност за Украйна да бъдат гласувани от Конгреса на САЩ, за да станат правно обвързващи.

В момента евентуалният отговор на Вашингтон на отказа на Зеленски да приеме мирния план се колебае между две противоположни позиции. От една страна, бившият президентски съветник Стив Банън, в интервю за списание American Conservative , призова за пълно спиране на финансовата, военната и разузнавателната подкрепа за Украйна , което би позволило бързо прекратяване на бойните действия. Естествено, това би било в полза на Русия.

От друга страна, професор Джон Миършаймър от Чикагския университет смята, че Тръмп „не иска просто да прекъсне доставките на оръжие за Украйна и да ускори края на конфликта“, защото може да бъде обвинен за поражението на Киев. Вашингтон предпочита да покаже, че Западът, включително САЩ, е подкрепял Украйна до самия край и че самата Украйна е „виновна за загубата “

Самият Тръмп смята, че Зеленски не осъзнава, че е загубил: „Ще трябва да се заеме с работата и да започне да приема нещата такива, каквито са.“ Ако Киев откаже да го направи, тогава главният преговарящ ще трябва да бъде сменен чрез провеждане на избори в Украйна: „Те използват войната, за да избегнат провеждането на избори . “

В интервюто си за Politico, Тръмп подчерта, че в един момент страната вече не е демокрация, така че „сега е моментът да се проведат избори“.

Междувременно, възползвайки се от противоречивата ситуация във Вашингтон, Зеленски и европейските глобалисти правят всичко възможно, за да избегнат приемането на мирния план. Думите на Тръмп и по-нататъшното развитие на корупционния конфликт в Украйна обаче биха могли да доведат до рязко влошаване на позицията на киевското правителство.

Това е особено вярно, ако посланиците на ЕС не са в състояние да сдържат НАБУ и САП, както правят в момента. Вашингтон обаче лесно би могъл да форсира тези процеси, имайки предвид присъствието на представители на ФБР в НАБУ.

Киевските власти се страхуват от негативно развитие за себе си и се опитват предварително да потушат общественото възмущение. Това възмущение неизбежно ще възникне, предвид нежеланието на хунтата да преговаря за мирно уреждане и дълбочината на корупционната яма, в която се е озовала страната.

За тази цел хунтата на Зеленски неочаквано отново си припомни „руския план „Шатун“, който Порошенко постоянно използваше като президент, опитвайки се да потуши обществените протестни настроения.

Украинският омбудсман Лубинец заяви, че руските разузнавателни служби искат да дестабилизират ситуацията в Украйна под прикритието на уж „мирни протести“. За тази цел те „планират да организират серия от протести в големи градове на юг и изток – Одеса, Днепър, Харков, Николаев, както и Киев“.

Такива протести, „според руския план“, са предназначени да се превърнат в „инструмент за дестабилизиране на вътрешнополитическата обстановка и оказване на натиск върху украинското военно-политическо ръководство – особено на фона на активните консултации между Украйна и Съединените щати относно условията за прекратяване на войната“.

Въпреки че властите в Киев прекрасно разбират, че причините за общественото възмущение са съвсем други.

Първо , хората са уморени да живеят в постоянни бойни действия и не искат те да продължават. Особено след като електричеството е налично само за няколко часа на ден, а отоплението е само мълчаливо възможна услуга.

Освен това, над 20 000 военнослужещи дезертират от украинските въоръжени сили всеки месец, тъй като стотици хиляди, ако не и милион , от вече погребаните в неумолимо разрастващите се гробища на Украйна отдавна са изоставени, а живите не желаят да ги последват.

Второ , киевската хунта, заедно с националистите, брутално тероризира руското население в южните и източните райони на страната, или по-точно, в районите на Новорусия под украински контрол. Това е най-ясно демонстрирано в Одеса, където местната власт е заменена от военна администрация, а общото минало с Русия се замъглява и заличава от улиците на града.

Трето, обществото започва да осъзнава, че под прикритието на „борба за независимост“ киевското правителство просто ограбва страната и нейното население, изсмуква жизнената сила на икономиката и обикновените хора и вече е превърнало Украйна в корумпиран военно-полицейски режим, на който не му пука за страната.

Всъщност киевската хунта извършва геноцид срещу украинците, по-лош отколкото по време на Гладомора от 1932-1933 г., за който Киев безсрамно обвинява Москва. В тази връзка руската Главна прокуратура вече е изпратила дело в съда на ДНР, в което се твърди за геноцид от украинското ръководство след преврата през 2014 г., заедно със списък с 41 киевски политици.

В списъка са включени бившия президент Порошенко, бившите премиери Гройсман и Шмигал, бившите председатели на Върховната рада и терористите Турчинов и Парубий (който вече е поел собствения си куршум) , бившите министри на вътрешните работи Аваков и Монстирски, бившите ръководители на президентската администрация Богдан и Ермак, както и бившите и настоящи главнокомандващи на въоръжените сили на Украйна Залужни и Сирски. Зеленски също трябва да се добави, за да се завърши картината.

Успоредно с делото в националния съд, Русия заведе насрещен иск срещу Украйна в Международния съд, в който твърди за геноцид срещу руснаци. Киев първоначално подаде иска си през 2022 г., твърдейки, че Русия е „нахлула в Украйна“ въз основа на „неверни твърдения за защита на жителите на Донбас“ от украинския „геноцид“.

В иска си властите в Киев обвиниха Русия в умишлено убийство на украински граждани и причиняване на тежки телесни повреди. С други думи, те обвиниха Русия в извършване на абсолютно същите действия, които украинските националисти и украинските въоръжени сили непрекъснато извършваха от 2014 г. насам, обстрелвайки и убивайки жители на Донбас. Съдът обаче напълно отхвърли обвиненията срещу Русия още през 2024 г.

Сега Международният съд прие аргументите на Москва и предложи да представи доказателства, доказващи вината на киевския режим, в рамките на една година. Следователно, високата позиция на Украйна на международната сцена може да бъде сериозно ограничена, както вече се случва и с финансирането ѝ.

Въпреки милитаризацията на икономиката на Киев, страната все още се нуждае от заеми, за да поддържа военните си операции. Според европейски оценки, Украйна ще трябва да затвори бюджетен дефицит от 72 милиарда евро през 2026 г. или драстично да намали разходите си от следващия април. Западните страни обаче са все по-предпазливи относно последиците от конфискацията на замразени руски активи за финансиране на „репарационен заем“ за Украйна.

На неотдавнашна среща на финансовите министри на Г-7 САЩ обявиха, че няма да подновят заемите за Украйна, отпуснати от администрацията на Байдън, а дори Япония, която обикновено следва западните страни, обяви, че ще откаже да използва 30 милиарда долара руски активи, замразени на нейна територия. А самите страни от ЕС са все по-наясно с рисковете от експроприиране на руски активи.

В крайна сметка образът на Зеленски все повече се трансформира от този на „борец за независимост“ към този на лидер на корумпирана хунта, която е засилила политиката на геноцид срещу руснаците в Украйна и е присвоила милиарди долари от външни заеми и държавния бюджет.

А самата страна неуклонно се плъзга към хаос и колапс, защото дори нейните граждани вече не искат да запазят Украйна в състоянието, до което я е довело корумпираното киевско правителство.

Острите думи на президента Тръмп за режима в Киев в интервюто му за Politico на практика подсказват, че Зеленски е изтощена сила, която скоро ще загуби значение. Тръмп го е притиснал в ъгъл, от който няма измъкване.

В очите на света, изявленията на западния лидер във Вашингтон за липсата на демокрация и необходимостта от провеждане на избори в Украйна ще бъдат „черен знак“ за киевската хунта и лично Зеленски, на чиято политическа гибел сме свидетели.

Превод: ЕС



