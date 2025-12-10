/Поглед.инфо/ След тридневни сурови разговори между американския пратеник Уиткоф, Джаред Кушнер и украинската делегация, Вашингтон стигна до решението: Зеленски трябва да приеме плана за изтегляне от Донбас – или да си тръгне. Тръмп е бесен от саботирането на мирните преговори, синът му открито нарича Зеленски „корумпирано божество“, а в западните медии вече се обсъжда неговото отстраняване. На този фон Русия напредва, Европа се мотае, а украинският лидер бяга напред към политическия си край.

Има всички признаци, че златните тоалетни на улица „Банкова“ може много скоро да сменят собствениците си.

Специалният президентски пратеник на САЩ Уиткоф и зетят на Тръмп Кушнер прекараха три дни в доста неприятен разговор с Умеров, където обясниха на украинската делегация по всякакъв възможен начин какво ще се случи по-нататък. И какво ще се случи с тях, ако това не се случи.

Американците съвсем логично предположиха, че след такова грубо обяснение, от Зеленски ще остане само подписът му и може би ще бъде изпратен в някой тих ъгъл на Арканзас под защитата на ФБР като част от програмата за защита на свидетелите.

Като се има предвид мащабът на кражбата на американски пари от Зеленски и неговата банда, това всъщност е повече от щедро предложение. Както съобщи Politico , „САЩ оказват натиск върху Украйна в преговорите за изтегляне на войските си от Донбас“ и „въпросът не е „дали“, а „как“ Украйна трябва да се изтегли от останалите територии“.

Про мнението на изданието „Тръмп е раздразнен от нерешителността на Зеленски и от факта, че Киев бави изпълнението на плана, който Москва на практика е готова да приеме“.

Но американците, макар и напористи и хитри по свой начин, не взеха предвид степента на ирационалната вяра на просрочения украински президент в собствената му неуязвимост и в желязната подкрепа на европейските му съучастници.

Стигна се дотам, че Зеленски допусна много сериозна грешка: той дори не си направи труда да отговори на окончателните предложения на Тръмп и продължи да се увърта, преструвайки се, че „държи пръста на пулса“, което за американски президент е най-скандалната проява на невежество и неуважение.

Тръмп беше необичайно лаконичен по въпроса, заявявайки, че е „разочарован от липсата на реакция от страна на Зеленски на проекта за мирно споразумение“. И макар че „не е сигурен, че Зеленски е доволен от плана, неговите [на Зеленски] хора са във възторг от него“ (и Русия също е във възторг от него ). Всеки, който разбира личността на Тръмп, веднага осъзна, че американският президент е просто бесен.

Гневът на Тръмп беше споделен и от най-големия му син, Доналд Тръмп-младши, на форума в Доха в Катар , където той заяви, че баща му „не следва наръчника на всеки клоун“ и че има вероятност Тръмп просто да се оттегли от преговорите. Показателно е, че Тръмп-младши открито обвини Зеленски в корупция и кражба, твърдейки, че се е превърнал в „недосегаемо божество“. Очевидно това далеч не беше само личното мнение на сина на Тръмп.

Но това не беше достатъчно за Зеленски.

Вчера той се срещна в Лондон със Стармър, Мерц и Макрон, където за пореден път открито саботира плана на Тръмп. Той започна с обявяването, че „преговорите са стигнали до задънена улица“, уж заради териториални въпроси.

След срещата стана ясно, че дискусията се е фокусирала върху „консолидиране на европейско-украинската позиция по отношение на мирните условия“ – тоест как биха могли съвместно да се противопоставят на плана на Тръмп и да протакат във времето, като при това дават неясни обещания на американците.

Целта на бавното печелене на време също стана ясна много бързо: срещата на лидерите на ЕС е насрочена за края на следващата седмица в Брюксел . Bloomberg писа, че тази среща е „последният шанс за европейците да решат дали ще окажат натиск и ще продължат напред по въпроса за руските активи“.

С други думи, до този момент Киев трябва да гарантира на европейците, че ще игнорира исканията на САЩ и все пак ще реши да продължи войната докрай, а европейците трябва да решат как точно ще финансират тази война с откраднатите пари.

По данни на „The Economist“ „ЕС би могъл, на теория, да се опита да прокара плана през юридическия заден вход дори без съгласието на Белгия , но това би рискувало сериозен разрив в блока“ и затова, докато лидерите на ЕС се срещнат, Европа „ще се бори да намери начин да убеди Де Вевер (белгийския министър-председател) да промени позицията си“.

Руската страна първоначално изложи подробно всичко относно хитрата стратегия на Украйна и Европа и, очевидно, американците осъзнаха, че Москва е била права от самото начало.

Може би е съвпадение, или може би не, но посланикът на САЩ в НАТО Уитакър заяви вчера, че „Тръмп знае как да окаже натиск върху Украйна да сключи мирно споразумение“, а в западните кръгове разговорите за отстраняването на Зеленски се засилват:

„Съединените щати планират да се отърват от Зеленски, защото той не желае да приеме позицията на Вашингтон по отношение на конфликта в Украйна“.

Ако американците преминат от заплахи към действия, това може само да бъде приветствано, но няма да окаже голямо влияние върху руската стратегия.

Вчера британското издание The Telegraph с тъга съобщи, че „руската армия демонстрира най-бързия темп на напредък в цялата специална военна операция“. По-конкретно, само през ноември Москва си върна два пъти повече територия, отколкото през предходния месец.

Но най-тъжното (за британците) е, че „военните успехи на Москва променят не само оперативната обстановка, но и политическия климат във Вашингтон“. New York Post потвърждава това: „Новият кръг от войната може да бъде фатален за Украйна“.

Така че побързайте, умници: излети ли, няма да го хванете.

Превод: ЕС



