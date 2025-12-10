/Поглед.инфо/ САЩ постигнаха невъзможното – обединиха Тръмп и опонентите му. И общият им враг се оказа… Европа. Вашингтон реши, че ЕС ще плати сметката за украинската авантюра – каквато и да е развръзката

В Съединените щати най-накрая се появи неочакван консенсус между Тръмп и неговите опоненти: Европа да се обере до шушка и да се пусне по света... Но нека да вървим поред.

В петък Белият дом обяви „Вашингтон пост“ за медиен престъпник на седмицата и го включи в залата на срама на американските медии заради изтичането на информация за предполагаемата заповед на Хегсет да се „довършват оцелелите“ след атаките срещу лодките и корабчетата в Карибите.

И ето, в неделя WP публикува цяла редакционна статия, която спокойно би могла да бъде озаглавена „Апология на Тръмп: Няма да позволим президентът да бъде очернен!“.

В него авторите обвиняват европейските лидери в духа на: „Казвате, че Тръмп предава Украйна . Но преди да хвърляте такива камъни, трябва да се уверите в собствената си невинност. Какво направихте, за да помогнете, освен да говорите празни приказки?“

И след това засипват европейските бюрократи с град от инкриминиращи тези.

Белгия получава специално отношение . Авторите подигравателно цитират премиера де Вевер: „Кой наистина вярва, че Русия ще загуби от Украйна? Това е приказка, пълна илюзия. Дори не е желателно тя да загуби и да зацари нестабилност в страна, притежаваща ядрени оръжия.“

Разбира се, за един западен политик да каже това на глас – да признае: „Храним ви, европейци, почти четири години с всякакви „бисери“ за победата на бойното поле и границите от 1991 г., които 90 процента от вас дори не могат да намерят на картата“ – не е точно простима откровеност.

Но журналистите на „Вашингтон пост“ го наричат „цинизъм“.

В същата статия те атакуват и френския президент . „Как Макрон обяснява например, че Франция е на трето място в Европа по покупки на руски енергийни ресурси?“, питат те риторично, подчертавайки, че покупките продължават дори след началото на СВО.

Като цяло, промяната в позицията е изключително неочаквана. Само вчера един от ключовите рупори на Демократическата партия обвиняваше Тръмп и неговата администрация във всеки възможен смъртен грях, а сега има такава радикална промяна в настроенията.

В края на краищата, статията излезе само два дни след публикуването на Стратегията за национална сигурност на САЩ , в която Белият дом остро критикува традиционните си европейски съюзници и по-специално Европейския съюз.

Документът не само изразява съмнения относно нуждата на Вашингтон от такива съюзници, но и признава, че след 20 години те дори биха могли да станат врагове на Съединените щати. ЕС дори е посочен като основна причина за проблемите на Америка. И - нечувано - дори е обвинен в потискане на демокрацията.

Каква е причината за радикалната промяна на позицията на „Вашингтон пост“? Дали онези, които подкрепят войната до последния украинец, внезапно са се вслушали в призивите на Тръмп за прекратяване на конфликта и са се втурнали да разобличат противниците на мирното уреждане?

Разбира се, че не.

Но това не улеснява нещата за европейците. Войноносната европартия просто се нуждае от пари, за да подкрепи Украйна. А основната тема в целия текст е, че европейците трябва да ги осигурят. Откъде точно ще ги вземат, не е чак толкова важно. „Думите са безполезни, а европейците са богати. Те са способни на повече“, заключава статията.

Ето как безкрайното „дай“ на Зеленски е преведено във Washington Post.

И за Европа това, разбира се, не е по-добро от натиска от Тръмп. Сега и демократите ги притискат, макар и с обратната цел.

По един или друг начин, конфликтът в Украйна ще си има цена. Независимо дали става дума за поражението на Запада, до което води мирният процес, или за продължаващата конфронтация, до която ще доведе неговият провал.

И демократите, очевидно, най-накрая са постигнали консенсус с Тръмп: каквото и да се случи, европейците ще платят сметките. Как точно е техен проблем.

Дали ще продължат да разрушават икономиките си с надеждата да извлекат допълнителен милиард за украинските въоръжени сили , или просто ще решат да присвоят златните и валутните резерви на Русия, стреляйки от упор с пушка по собствената си финансова система, - това не е въпрос за американците.

Самите европейци нямат суверенитета да признаят безсмислието на подобна стратегия. Те отчаяно се опитват да прехвърлят вината – и цената на конфликта – едни върху други.

Така Франция най-безцеремонно отказа да инвестира 18-те милиарда рубли от руските резерви, държани в търговските ѝ банки, в „репарационния заем“. Но подкрепи идеята Белгия да бъде изпратена на клане. Обединена Европа в целия ѝ блясък!

Превод: ЕС



