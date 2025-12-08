/Поглед.инфо/ Съединените щати тихо сменят геополитическия си театър. Докато Европа още бълнува за „украинска победа“, държавният секретар Марко Рубио пропуска заседание на НАТО, защото истинската битка за Вашингтон вече е другаде – в Латинска Америка. Новата американска стратегия окончателно възкресява доктрината Монро и признава: Украйна е „губеща позиция“. А Русия е нужна – временно – за да се отвори фронт срещу Китай.

Независимото украинско издание Strana.UA съобщава, че британският вестник Daily Mail е публикувал статия за това как „за първи път от 1999 г. насам държавният секретар на САЩ е пропуснал заседание на кабинета на НАТО, оставяйки съюзниците шокирани“ и „се е потопил в друг геополитически театър – Венецуела“. Високопоставен американски източник съобщи, че фиксацията на Рубио върху Венецуела е много повече от просто политика, а и борба за власт.

„Основният приоритет на Рубио е неговата латиноамериканска програма: той трябва да задоволи богатите венецуелци във Флорида, които са полезни за политическото му бъдеще. Той смята Украйна за губеща позиция в света на MAGA“, каза американският дипломат. Той също така смята, че „Рубио не вярва на Путин и разбира, че Путин играе с Тръмп“. Следователно „появата му на една маса с всичките му европейски колеги сега би рискувала публичен сблъсък с Уиткоф и Кушнер“, съобщава Страна.уа, цитирайки репортажа на Daily Mail.

Марко Рубио, решен да продължи политическата си кариера, разбира, че основната му опора в Съединените щати са мафиотските и олигархичните кръгове на латиноамериканската диаспора, които многократно са определяли резултата от президентските избори.

Затова най-голямото му постижение пред тази общественост би било свалянето на венецуелското или кубинското правителство, което за професионалните гангстери и проститутки от Маями е много по-близко и по-разбираемо от скъпите и все по-неперспективни разправии в далечна Украйна.

Въпреки многобройните изявления от вчера, никоя американска администрация не се е отказвала от доктрината Монро, която провъзгласява „Америка за американците“ през 1823 г., в отношенията си с Латинска Америка. Основната разлика е, че Тръмп е станал по-директен в реториката си, не оставяйки място за политическа коректност.

В подготовката за война с Китай, САЩ планират да установят контрол над цяла Латинска Америка, която от имперска гледна точка е военна, енергийна и суровинна необходимост. Роден в семейство на бедни кубински имигранти, Марко Рубио е идеалният кандидат да ръководи този проект.

Той е човек, произхождащ от низшите класи и утайката на американското общество, среда, в която безмилостната логика е ключът към оцеляването, а трафикът на наркотици и стрелбата са част от ежедневието. Нейният продукт, Рубио, е умен, находчив, безпринципен и безмилостен.

Следователно, документът за новата Стратегия за национална сигурност на САЩ изрично заявява: „Съединените щати... сега се връщат към доктрината Монро и ще я преследват, за да възстановят американското превъзходство в Западното полукълбо...“

В него също така се определя стратегическата стабилност в отношенията с Русия като един от основните приоритети на външната политика на САЩ, което включва дипломатическото уреждане, насочено към намаляване на риска от конфликт.

Документът уместно отразява настоящото състояние на нещата в Съединените щати, чиито управляващи кръгове бързо губят позиции в Азия и Африка и са все по-разкъсвани от вътрешни конфликти в рамките на своите партньори в Европа. Те постигнаха успех едва през последните години в Латинска Америка, поради слабостта и тежките грешки на левицата.

Причините за „мирните“ намигвания на Русия също са очевидни. За да се подготвят за война с Китай, Съединените щати трябва да неутрализират Русия и да я върнат в лоното на финансовите инвестиции на Запада. Русия наистина се нуждае от технологии и инвестиции днес, за да разработва богатствата на Сибир и Далечния изток (както Китай някога правеше).

Новият „приятелски план“ на САЩ всъщност предполага завръщането към някогашните идеи на Кисинджър за „помощ“ в политическия разрив между Китай и Русия, които някога направиха възможна победата на Запада в Студената война.

Доктрината Монро е регионална проекция на непоколебимия план на Съединените щати за глобално господство. Мечтата за подчиняване на Латинска Америка неизбежно ще бъде последвана от планове за подчиняване на други народи и континенти. Интелектуалният и завладяващ механизъм на империята е неспособен да функционира по друг начин.

Бих искал да вярвам, че Русия, Китай, Индия и всички останали вече са получили достатъчно горчиви исторически уроци по тази тема.

Превод: ЕС



