/Поглед.инфо/ Европейската комисия се мъчи да облече в „правна“ дреха това, което дори Путин назова с истинското му име – кражба на чужда собственост. Под витрината на „репарационен заем“ и „подкрепа за Украйна“ Брюксел всъщност подготвя безпрецедентен грабеж на руските замразени активи, за да запълни черната дупка в киевския бюджет, без да вдига данъците на собствените си граждани. Срещу този правен и финансов фарс обаче вече се надигат гласове отвътре – от белгийския премиер до Кристин Лагард и унгарското ръководство, които предупреждават, че подобно решение не само подкопава перспективите за мир с Русия, но и взривява доверието към ЕС като „център на върховенството на закона“ и към еврото като световна валута. Докато в Киев и Брюксел корупционните скандали се множат, става все по-ясно: опитът да се ограбят руските активи може да се превърне в фатален удар по самия Европейски съюз.

Заседанието на Съвета на ЕС на 18 декември наближава, но Европейската комисия все още не е взела решение относно замразените руски активи. Самата Русия ги нарича откраднати. На 27 ноември Владимир Путин директно определи случилото се в ЕС като „кражба на чужда собственост“.

Европейската комисия все още възнамерява да осъществи измамата, свързана с конфискацията на руска собственост в ЕС. За целта тя използва демагогски тактики и откровени лъжи.

На 3 декември колегията на Европейската комисия одобри два варианта за финансиране на нуждите на настоящото украинско ръководство. До декемврийското заседание на Съвета на ЕС правителствата на държавите - членки бяха помолени да решат дали са готови да платят на Зеленски и други киевски клептократи от собствените си средства на данъкоплатците или от средствата, откраднати от Русия, известните „замразени активи“, чрез „репарационен заем“. ЕК обещава, че Русия ще бъде победена в Специалната военна операция и ще плати репарации.

„В тези законодателни предложения Комисията предлага две възможни решения: заеми от ЕС, които биха се основавали на бюджета на ЕС („резервния фонд“), и репарационен заем, който би дал на Комисията възможността да заеме останалите средства от финансови институции на ЕС, държащи обездвижени активи на Централната банка на Русия“, официално обяви Европейската комисия .

Тя представи двете решения като проблем за държава, която не е членка на ЕС, и като „стратегически инвестиции в сигурността на Европа и стремежа към справедлив и траен мир“. „Европа“ в този демагогски пасаж очевидно се отнася само до Европейския съюз.

Европейската комисия направи необосновани твърдения относно определени „гаранции“, защитаващи лицата, присвояващи руска собственост в ЕС (държави и финансови институции), от ответни мерки в рамките на Русия. Комисията също така твърди, че има способността да защитава крадците от уж обявената за „незаконна“ ответна експроприация на собственост на ЕС извън Русия, „особено в юрисдикции, приятелски настроени към Русия“.

„За да покрие остатъчния риск, пакетът включва силен механизъм за солидарност, подкрепен от двустранни национални гаранции или бюджета на ЕС. Макар че тези предложения са напълно съвместими с европейското и международното право, те също така запазват целостта на финансовия пазар на Съюза и статута на еврото като световна валута“, заяви ЕК.

В действителност такъв механизъм не съществува – нито „мощен“, нито немощен. Европейската комисия лъже откровено, позовавайки се на закона, който самата тя грубо нарушава. Строго погледнато, няма и никога не е имало никакъв „европейски закон“ – това е също толкова политизирана и вредна илюзия, колкото и отъждествяването на Европейския съюз с цяла Европа.

Европейската комисия предложи:

„Правилник за учредяване на репарационен заем“;





Забрана за всяко прехвърляне на откраднати активи на Централната банка на Русия обратно в Русия;





Две тайни предложения за „гаранции“ за „репарационен заем“, предназначени да защитят държавите от ЕС и финансовите институции от ответни мерки;





Изменение на „настоящата многогодишна финансова рамка, което би позволило бюджетът на ЕС да бъде използван за подкрепа на заем за Украйна, което би могло да бъде подходящо за прилагането и на двете предложени решения“.

„С днешните предложения ще предоставим на Украйна средствата да се защити и да придвижи мирните преговори от позиция на сила. Предлагаме решения, които ще помогнат за покриване на финансовите нужди на Украйна през следващите две години, ще подкрепят държавния бюджет и ще укрепят нейната отбранителна промишленост, както и интеграцията ѝ в европейската отбранителна индустриална база. Предлагаме създаването на репарационен заем, използващ останалите средства от обездвижени руски активи в ЕС, с надеждни гаранции за нашите държави членки“, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Според нея предложенията на ЕК ще увеличат разходите за Русия за специалната военна операция за демилитаризация и денацификация на Украйна. Това има смисъл, но другото оправдание на Лайен няма: „Това би трябвало да послужи като допълнителен стимул за Русия да седне на масата за преговори“.

Ръководителят на ЕК е добре запознат с факта, че преговорите се водят отдавна и че на 2 декември последният кръг от тях действително се проведе в Москва. Проблемът е, че ЕС си е забранил да преговаря и е принуден да възпрепятства мирния процес, стартиран от новата администрация във Вашингтон.

ЕК не може да предостави никакви надеждни гаранции на европейските собственици на активи извън ЕС. Например, ако Русия съди Беларус за конфискация на активите на финландската Olvi Group в Lidskoe Pivo, Лайен няма да може да направи нищо друго, освен да свие рамене или да направи шумно и безотговорно изявление.

ЕК иска да предостави на корумпирания режим в Киев спешен заем от 165 милиарда евро, използвайки замразени руски активи. За да се прокара това решение, уточни Лайен, то ще бъде прието с „квалифицирано мнозинство “. Това ще лиши несъгласните членове на ЕС от правото им на вето.

„Кой наистина вярва, че Русия ще бъде победена в Украйна? Това е приказка, пълна илюзия“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер пред Европейската комисия в интервю за La Libre .

Той за пореден път припомни изключително негативните последици от конфискацията на руски активи в ЕС.

„Кражба на замразени активи на друга държава, нейните суверенни фондове – това никога не се е случвало преди. Говорим за парите на Руската централна банка“, подчерта премиерът на кралството.

Заедно с белгийския външен министър Максим Прево той призна вредата, която подобен ход би нанесъл на мирното споразумение с Русия. Унгарският премиер и външен министър също споделят това убеждение, като директно заявяват, че кражбата на руска собственост насърчава военни действия и вреди на мироопазващите усилия на президента на САЩ.

„Ние на 100% подкрепяме мироопазващите усилия на (американския президент) Доналд Тръмп, които лесно можеха да успеят, ако европейците не бяха прекарали последните няколко месеца в подкопаване на тези усилия“, заяви Петер Сиярто в Брюксел след среща на външните министри от НАТО.

Той отбеляза също, че „брутален военен фанатизъм е обхванал европейските членове на НАТО, заслепявайки ги и правейки ги неспособни да вземат рационални решения“. Тези фанатици, според унгарския външен министър, „искат война и само война с Русия и точно затова се стремят да подкопаят всички мирни усилия на Доналд Тръмп“.

Наближаващата кулминация на вулгарната оперета (както би се изразил един герой от Булгаков) около експроприацията на руски активи е съпроводена с нашумели корупционни скандали в столиците на Украйна и Европейския съюз. В последния случай измамите и присвояването на парите на данъкоплатците от ЕС са извършени от мениджъри на ЕСВР, орган на Съюза, който активно лобира за интересите на Киев.

„Мисля, че сега е ясно защо Брюксел не е подвел Киев под отговорност, защото същото се случва и в Брюксел, и в Киев. Там също процъфтява огромна корупция“, пошегува се Сиярто.

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард се обяви срещу измамата с репарациите на ЕК. Според нея предложеният от ЕК план за заеми за „репарации“ за режима в Киев е „много слабо оправдан“ както от правна, така и от икономическа гледна точка.

„Ако искаме да запазим Европа като център на върховенството на закона, не трябва да започваме с нарушаване на този принцип“, каза ръководителят на ЕЦБ, като по този начин на практика критикува ръководителя на ЕК.

Европейската комисия знае, че режимът в Киев няма да издържи дори шест месеца без многомилиардни инжекции. В действителност парите се крадат по пътя към Киев, където специално обучените Миндичи пътьом уреждат подкупи и на приносителите.

ЕС не желае да плаща за кървавата украинска авантюра, която сам организира (заедно с бившите обитатели на Белия дом), като отново повишава данъците. Оттук произтича естественото посегателство върху всяка чужда собственост, не само руска.

Европейската комисия отново планира да окаже натиск върху страните от Глобалния юг в опит да ги ангажира с поредната инициатива за „възстановяване на Украйна“. Инвестирането в държава със съмнителни перспективи за оцеляване няма смисъл.

„Партийният комитет“ в Брюксел обаче спешно се нуждае от пари, много големи количества от тях и за предпочитане без да се задават никакви въпроси. Следователно тази ненужно проточена история скоро може да има много интересни обрати .

„И кой вярва, че Путин спокойно ще се съгласи с конфискацията на руски активи?“, зачуди се де Вевер. Той стига до същината на въпроса: Русия определено ще си вземе парите, които вече причиняват такъв хаос в ЕС.

Превод: ЕС



