/Поглед.инфо/ С подписването на изпълнителната заповед за „Мисия Genesis“ Доналд Тръмп открива нов стратегически фронт – надпреварата за изкуствения интелект. Докато Китай ускорява развитието на AI с темпове, които шокират Вашингтон, САЩ признават, че изоставането вече е критично. Проектът предвижда мобилизация на националните лаборатории, военните структури, университетите, корпорациите и целия изследователски капацитет на страната. Но зад гръмките думи стои тревожна реалност: предишни инициативи като „Stargate“ се провалиха, отношенията с Мъск бяха разклатени, а най-голямата заплаха за проекта може да се окаже липсата на бюджет. Въпросът е ясен – може ли Америка да настигне Китай, или новата „мисия“ ще се превърне в още един пропуснат технологичен шанс?

На 24 ноември 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа нова изпълнителна заповед, която, според уебсайта на Белия дом , ще стартира „Мисия Genesis“ като фокусирано, координирано национално усилие за въвеждане на нова ера на иновации и открития, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да решат най-сложните проблеми на този век.

Мисията Genesis ще създаде интегрирана платформа за изкуствен интелект, която да използва федерални научни набори от данни – най-голямата колекция от такива набори от данни в света, разработена в продължение на десетилетия; федерални инвестиции – за обучение на модели на изследователски фондации и създаване на агенти с изкуствен интелект за тестване на нови хипотези, автоматизиране на изследователските процеси и ускоряване на научните открития.

Мисията Genesis ще обедини ресурсите на американската нация за научноизследователска и развойна дейност, комбинирайки усилията на брилянтни американски учени, включително тези в нашите национални лаборатории, с напреднали американски бизнеси, световноизвестни университети и съществуваща изследователска инфраструктура, хранилища за данни, производствени съоръжения и активи за национална сигурност, за да постигне значително ускорение в разработването и използването на изкуствен интелект.

Ще използваме компютърната революция в полза на нашата нация и ще надградим десетилетия иновации в полупроводниците и високопроизводителните изчисления. Мисията Genesis ще ускори драстично научните открития, ще засили националната сигурност, ще осигури енергийно господство, за да се повиши производителността и да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите на данъкоплатците в научноизследователска и развойна дейност, като по този начин се засилят технологичното господство и глобалното стратегическо лидерство на Америка.“

Както виждате, новата заповед съдържа духа на Тръмп „Да направим Америка отново велика“, но с поглед върху технологиите и изчислителната мощ.

Вярно е, че възниква известно усещане за дежавю. Факт е, че Тръмп вече стартира подобна инициатива, практически веднага след като се настани в Белия дом за втори път. Проектът „ Старгейт “ предвиждаше стотици милиарди инвестиции и създаването на 20 центъра за данни.

И при Байдън имаше подобен меморандум през октомври 2024 г., озаглавен „Укрепване на лидерството на Съединените щати в областта на изкуствения интелект; използване на изкуствения интелект за постигане на целите на националната сигурност; и повишаване на надеждността на изкуствения интелект“.

Защо беше необходим нов целеви документ? И по какво той се различава коренно от предишните?

Успехите на Китай в разработването и прилагането на изкуствен интелект показват, че Съединените щати значително изостават в тази област. Предвид антикитайската параноя на Доналд Тръмп, както и на значителна част от политическия елит и големия бизнес, беше необходимо политическо решение, което да е едновременно ефективно и стимулиращо.

Освен това изкуственият интелект се използва активно във военните, а в Съединените щати военните анализатори свързват обработката на големи данни, разузнаването и функционалните аспекти на изкуствения интелект, които подпомагат вземането на решения.

Министерството на правителствената ефективност, създадено в самото начало на втория мандат на Тръмп и оглавявано от Илон Мъск, просъществува кратко . Самият Мъск стана доста критичен към Тръмп и дори направи публични изявления за създаването на нова политическа партия. Надеждите за инвестиции в „Старгейт“ вероятно също избледняха на фона на тази криза.

Но точно преди подписването на новата изпълнителна заповед, Мъск беше поканен на вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд. След това и Тръмп, и Мъск говориха на инвестиционния форум между САЩ и Саудитска Арабия. Поведението им показваше, че най-накрая са се помирили.

Напълно възможно е решението за издаване на новата изпълнителна заповед да е взето след дискусии между Мъск и Тръмп относно технологични въпроси в САЩ. Тръмп обаче вече е решил да не отлага процеса, а да възложи мисията на конкретни длъжностни лица. В изпълнителната заповед се казва:

Министърът на енергетиката е отговорен за изпълнението на Мисията в рамките на Министерството на енергетиката в съответствие с разпоредбите на тази заповед, включително, когато е уместно и както е разрешено от закона, определяне на приоритети и гарантиране, че всички ресурси на Министерството на енергетиката, използвани за изпълнение на елементи от Мисията, са интегрирани в сигурна, единна платформа. Министърът може да определи висш политически служител, който да контролира ежедневните операции на Мисията.

Помощникът на президента по наука и технологии ще осигурява общо ръководство на Мисията, включително координиране на дейностите на участващите изпълнителни ведомства и агенции чрез Националния съвет за наука и технологии и предоставяне на насоки, за да се гарантира, че Мисията постига националните цели.

Същевременно са очертани поетапни действия и срокове за изпълнение на определени етапи от мисията. Самият указ е свързан с Национален меморандум за наука и технологии № 2 от 23 септември 2025 г., който обхваща: (i) модерни производствени технологии; (ii) биотехнологии; (iii) критични материали; (iv) ядрено делене и синтез; (v) квантова информатика; и (vi) полупроводници и микроелектроника.

Предвижда се и междуведомствена координация. Тя призовава за разработване на план за процеси и ресурси, в координация с участващите агенции, за интегриране на съответните и достъпни данни и инфраструктура на агенциите в Мисията.

Други елементи на административното управление включват създаване на възможности за координирано финансиране или конкурси; установяване на механизми за координиране на възможностите за финансиране на научноизследователска и развойна дейност и експериментални ресурси.

Министърът на енергетиката, в координация с помощника на президента по наука и технологии и специалния съветник по въпросите на изкуствения интелект и криптографията, установява механизми за сътрудничество с външни партньори с усъвършенстван изкуствен интелект, обработка на данни, изчислителна техника или научен опит, включително чрез споразумения за съвместни научноизследователски и развойни дейности, потребителски партньорства или други подходящи споразумения с външни организации, така че тези партньорства да бъдат структурирани така, че да гарантират сигурността на федералните изследователски активи и да увеличат максимално обществената полза.

За да улесни такова сътрудничество, министърът разработва стандартни рамки за партньорство; ясни политики относно собствеността, лицензирането, защитата на търговските тайни и комерсиализацията на интелектуалната собственост; прилага единни и строги процеси за достъп до данни и управление на тях, както и стандарти за киберсигурност за персонала от други държави, които имат достъп до набори от данни, модели и изчислителни среди; разработва процедури за осигуряване на най-високите стандарти за проверка и оторизация на потребители и служители, търсещи достъп до ресурсите на Мисията и свързаните с тях изследователски дейности, включително Платформата и свързаните с тях федерални изследователски ресурси.

Съдейки по посочените срокове, доклад за свършената работа трябва да бъде представен на Тръмп в рамките на една година.

В самия край на документа има една клауза, която би могла да постави под съмнение успеха на планираната мисия: „Този указ се изпълнява в съответствие с приложимото законодателство и при наличие на бюджетни средства.“

Това означава, че ако не се отпуснат бюджетни средства, цялото или част от горепосоченото може да не бъде изпълнено. Предвид неотдавнашното спиране на дейността и продължаващите спорове относно бюджетните средства, този сценарий е напълно възможен. Резултатите обаче ще бъдат видими в рамките на една година.

