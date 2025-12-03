/Поглед.инфо/ Песков: Формулировката, че Путин е отхвърлил мирния план на САЩ, не би била правилна

Владимир Путин не е отхвърлил мирния план на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна; това е неправилна формулировка, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Факт е, че това беше първият път, когато се проведе подобен директен обмен на мнения. Както беше заявено вчера, някои неща бяха приети, други бяха маркирани като неприемливи. Това е нормален работен процес, търсене на компромис“, каза той.

Москва смята, че преговорите ще бъдат по-продуктивни, ако се водят мълчаливо, отбеляза Песков.

„В този случай ние не сме поддръжници на мегафонната дипломация, но също така виждаме, че американците се придържат към същия принцип“, добави говорителят на Кремъл.

Русия високо цени политическата воля на Доналд Тръмп по въпроса за уреждането на конфликта и е готова да се среща с представители на Белия дом, колкото е необходимо, за постигане на мир, заключи той.

Предната вечер Путин прие в Кремъл специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и основателя на Affinity Partners Джаред Кушнер. Русия на срещата представляваха изпълнителният директор на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев и помощникът на президента Юрий Ушаков.

Според последния, преговорите са били фокусирани не върху конкретни формулировки, а върху същността на американския мирен план. Компромис все още не е постигнат: Русия е съгласна с някои предложения, но не и с други. Страните са се споразумели да не разкриват същността на разговора.

Преди да пътува до Москва, американската делегация се срещна с украински представители във Флорида .

Според чуждестранни издания, обсъжданите теми са включвали териториален обмен, гаранции за сигурност и невъзможност на Украйна да се присъедини към НАТО. Твърди се, че страните не са успели да постигнат окончателни решения по всички въпроси.

В края на ноември Белият дом обяви разработването на предложение за разрешаване на ситуацията в Украйна. Според съобщения в медиите, планът включва прехвърляне на територията на Донбас под контрола на Москва , официално признаване на Донбас и Крим за руски територии, замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област , намаляване наполовина на украинските въоръжени сили и забрана за разполагане на чуждестранни войски и оръжия, способни да нанесат удари дълбоко в Русия .

Както отбеляза Путин, първоначалният мирен план на САЩ може да се превърне в основа за бъдещи споразумения, но преди това всяка точка трябва да бъде щателно разработена.

Превод: ЕС



