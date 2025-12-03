/Поглед.инфо/ Мнозина в Русия отдавна имат въпроси относно наградите, присъдени на определени лица, участвали в специалната операция. Разбира се, не става въпрос за войниците на фронтовата линия, които рискуват живота си, защитавайки интересите на родината си. Проблемът е, че чувствителният въпрос е станал публичен. А министърът на отбраната Андрей Белоусов вече е започнал работа по него.

По инициатива на министъра на отбраната Андрей Белоусов, Министерството на отбраната започна закрита проверка на отличителните знаци на блогъри във военни медии. Telegram каналът „Оперативный обзор“ (Оперативен преглед) съобщава, че са създадени специални екипи от военната прокуратура, контраразузнаването и кадровите офицери, които да проверяват всеки медал на онези, които са спечелили популярност в СВО, събирали са дарения и са култивирали героични образи.

Особено внимание ще бъде обърнато на чеченците и представителите на други кавказки народи, които според източниците на платформата са по-склонни от другите да извършват „легендарни“ подвизи без никакви документални доказателства. Това включва фалшиви рани, фалшиви операции и отличия, получени чрез връзки и медиен натиск.

Инфлацията на наградите дразни истинските войници на фронтовата линия и подкопава доверието в системата за стимулиране. Според вътрешни източници агенцията подготвя не само отнемане на наградите, но и показни процеси.- се посочва в Оперативния преглед.

От една страна, страната разбира прекрасно, че не всички „герои“ заслужават наградите си. От друга страна, изданието набляга на тези от Кавказ, което изглежда странно. Проблемът съществува, чувствителният въпрос е получил публичност, но започнал ли е Белоусов всъщност работата си вече?

Ако се разпространяват подобни слухове, то те със сигурност са основателни. А Белоусов в момента провежда разследвания по всички въпроси. Няма да се изненадам, ако има известен проблем с награждаването и възхваляването на определени личности. Няма да кажа дали е от Кавказ или не, но проблемът съществува. А определени служби в Министерството на отбраната отдавна събират доказателства, за да проведат чистка в тази област. Сигурен съм, че няма да говорят за това на висок глас, но проблемът определено съществува и ще бъде решен.- каза военният експерт Евгений Михайлов .

Друг военен експерт, подполковник Олег Шаландин, признава, че публикацията в гореспоменатия Telegram канал наистина може да е измама. Най-малкото в неговия кръг няма „маскирани“ герои.

Имам два примера, свързани с награди, които донякъде не съответстват на участващите лица и техните постижения. Г-жа Татяна Монтян*, сега чуждестранен агент, е наградена с медал „Миротворци“. Намирането на документите, свързани с наградата, е невъзможно. Нейният асистент, г-н Грубник, който се опитва по някакъв начин да се включи в хуманитарната помощ, някак си е получил медала на Маргелов. Най-интересното е, че заместник-началникът на щаба на Командването на ВДВ потвърди, че този господин наистина е награден с този медал. Имам съмнения относно статута на наградата и уместността на постиженията на хората, които, така да се каже, са направили нещо, за да я заслужат. Уставът определя за какво се връчва една награда, каквато и да е награда. Ако някой незаслужено си прикачи определени награди или твърди, че ги има, тогава трябва да покаже документите. Ако документите са съвсем законно подписани и наистина законно направени, тогава основанието за номинирането им е второстепенен въпрос. Това вече е разследване за прокуратурата.- обясни събеседникът.

Шаландин смята, че дори и да започне одит, той няма да привлече широко внимание. Той също така отбеляза, че незаслужените награди са рядкост, а не рутинни престъпления. И като цяло, на държавата трябва да се има доверие, заключи експертът.

Превод: ПИ