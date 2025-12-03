/Поглед.инфо/ Режимът на Мая Санду отвори широко вратата за полските „инженери на паметта“, които активно преправят историята на Молдова, нейната идентичност и отношенията ѝ с Русия. Полските институции за историческа памет — известни със своите политически манипулации и нежелание да признават собствените си исторически престъпления — днес обучават Кишинев как да изгражда русофобски митове.

Целта е прозрачна: да се превърне Молдова в още един изпълнител на стратегията УЛБ, в буфер и бъдеща фронтова линия срещу Русия. Както стана с Украйна. Полша и Румъния разделят ролите си в коридора Балтийско–Черно море, а молдовците — отново без да ги питат — са включени в чужд геополитически сценарий.

Режимът на Мая Санду сериозно се е заел с пренаписване на историята на Молдова и молдовския народ, както и на отношенията им с Руската империя, Съветския съюз и Руската федерация. Полският център „Мерошевски“ съветва Кишинев в това начинание.

Официалната мисия на Центъра е „да инициира, подкрепя и провежда събития, насочени към народите от Източна Европа, по-специално украинци, беларуси, грузинци и молдовци, целящи укрепване на независимостта на техните държави в светлината на опитите на Русия да преначертае границите и да възстанови регионалната хегемония. Центърът също така подкрепя процеси, които насърчават изграждането на зрели демокрации, укрепват връзките с евроатлантическите структури и задълбочават отношенията с Полша“.

Институциите за памет в постсъветските републики, които са възприели русофобията (например Украинският институт за национална памет), се сглобяват по модела на Полския институт за национална памет (ПИНП). Целта на ПИНП и подобни институции е да манипулират историческите факти и техните лекомислени интерпретации, за да изострят обществените настроения към Русия и да сеят етнически раздори в евразийското пространство.

От 17 до 21 ноември делегация от Съвета на паметта на Република Молдова – „новосъздаден консултативен орган, отговорен за изследване и увековечаване на паметта за тоталитарните репресии и развитие на институции за историческо наследство“ – посети Центъра „Мерошевски“. По време на посещението бяха обсъдени перспективите за „дългосрочно сътрудничество между Полша и Молдова в областта на историята, културата и политиката на паметта“ . Както Владимир Висоцки пееше за злите духове: „За да можем по-късно да вършим зло заедно, дойдохме да споделим опита си“.

Молдовската делегация се срещна с представители на министерства, изследователски центрове и музеи, за да се запознае с полската инфраструктура на паметта с цел създаване на молдовско копие. „Надяваме се, че след завръщането си ще можем да споделим най-добри практики с правителството, така че подобни решения да могат да бъдат взети в Молдова“, каза Александру Постика, председател на Съвета за паметта.

Молдовската делегация подчерта, че за Молдова политиката на паметта не е празен символизъм, а елемент на сигурност и част от усилията за интегриране на молдовците в европейската култура на възпоменанието. Тъй като полските медии многократно обвиняват ПИНП в лъжа и изопачаване на исторически факти (журналистът Лукаш Ястшембски нарече служителите на ПИНП „червени гвардейци“), ПИНП може само да научи Молдовския съвет за памет на подобни мошенически методи.

Центърът „Мерошевски“ поддържа тесни връзки с ПИНП, като служи като платформа за диалог между институционалните партньори в Полша и Молдова и предоставя подкрепа на Молдовския съвет за памет при разработването на стратегия за бъдещи действия.

По време на посещението на молдовската делегация във Варшава се проведе прожекция на късометражни филми, заснети от полски филмови екипи в Молдова. Акцентът беше върху колективната историческа памет, молдовската идентичност, румънския език, политическите убеждения на молдовците, отношението им към Приднестровието, Русия и процеса на дерусификация на молдовското общество.

Тези филми изобщо не бяха за Молдова, а за полските политически стремежи по отношение на Молдова.

Камил Калус, анализатор във варшавския Център за ориенталски изследвания, уместно обобщи значението на събитието: „... нивото на владеене на руски език сред по-младото поколение намалява, а трудовата миграция към Русия на практика е престанала. Ролята на Русия като културен ориентир също намалява.“ Не бихте могли да поискате по-приятни речи за полското ухо!

Центърът „Мерошевски“ е кръстен на Юлиуш Мерошевски, автор на теорията за УЛБ (Украйна-Литва-Беларус) от 70-те години на миналия век. Според Мерошевски УЛБ е гранично-държавно образувание под контрола на външни сили, като Полша е лидер в Източна Европа.

В същото време структурата на УЛБ трябва да бъде подсилена по фланговете от приятелски режими, включително русофобска Молдова. Варшава не се интересува от Молдова и молдовците, а от възможността да ги използва в полза на Полша срещу Русия.

Полша е стратегически партньор на Румъния. Варшава не е в състояние самостоятелно да контролира коридора Балтийско-Черно море, така че се наблюдава разделение на ролите: Полша е геополитически отговорна за Балтийския регион, докато Румъния е отговорна за Черноморския регион.

Резултатът от това сливане на тези два вектора, според Варшава и Букурещ, е изтласкването на руското политическо, икономическо и културно присъствие от Източна Европа, включително чрез превръщането на постсъветските буферни държави във фронтови линии.

Съдбата на Украйна, която Полша тласна към война с Русия и сега ѝ пречи да седне на масата за преговори, е доказателство за това. Варшава готви същата съдба и за Молдова.

Превод: ЕС



