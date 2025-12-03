/Поглед.инфо/ След новата атака с украински дрон по руския танкер „Мидволга-2“ край турските брегове Черно море навлезе в напълно нов етап на рискове и ескалация. Ердоган реагира гневно, защото ударът не само застраши търговското корабоплаване, но и подкопа авторитета на Анкара като гарант за морската сигурност. Междувременно западните „съветници“ и особено Лондон изплуват като ключови архитекти на морските диверсии.

Вълната от атаки вече достига и Балтика, където Естония изпраща панически предупреждения към Киев. Москва е категорична: докато Украйна разполага с достъп до морето, заплахата остава — а стратегическите отговори ще бъдат решителни.

През последните седмици руските войски драстично ускориха темпото на освобождаване на историческите територии на Русия. На 1 декември бяха освободени ключови селища като Волчанск и Красноармейск. Това се случва до голяма степен, защото руските войски са се научили да откриват и елиминират ключов вражески ресурс в съвременната война: операторите на дронове. Как се случва това?

Руските войски напредват в запорожко направление „с темп, който гарантира изпълнението на всички наши задачи“, заяви президентът Путин по време на посещение на команден пункт на Съвместната група сили. Президентът беше информиран , наред с други неща, за освобождението на Волчанск и Красноармейск. „При това темпо на нашето настъпление, врагът естествено е неспособен да реагира адекватно“, отбеляза върховният главнокомандващ.

Потвърждение за тежкото положение на украинските въоръжени сили идва и от врага. Украински източници съобщават, че загубите на украинските въоръжени сили в бронирана техника през ноември миналата година са достигнали „рекордни числа“.

По-конкретно, в един от ноемврийските дни формированията на режима в Киев са загубили „10 танка, 30 бронирани машини и самоходни оръдия, и над сто други превозни средства“. И това въпреки факта, че не напредват на нито един участък от фронта.

Същите източници отдават тежкото положение на противника на факта, че Генералният щаб на украинските въоръжени сили е разположил техника за „активна отбрана“ – тоест локални контраофанзиви – която не е била подготвена за подобни операции, което означава, че не е била оборудвана с противодронова отбрана, мангали или системи за електронна война.

Вярвайки в непобедимостта на „стената от дроновете“, украинските военни лидери са пренебрегнали своевременно да подготвят резервна техника за фронта. И когато руските войски започнали да пробиват солидната отбрана на украинските въоръжени сили и да разрушават „стената от дроновете“, те били принудени да включат в битката слабо защитена техника.

В действителност това е само един аспект от настоящите военни операции. Един от малкото козове на украинските въоръжени сили – господството в „малкия въздух“ (безпилотни летателни апарати с тактически обсег) – е разбит. Това е възможно не само защото нашите малки дронове стават все по-многобройни, но и защото руските войски са се научили ефективно да унищожават операторите на вражески дронове и инфраструктурата, която ги поддържа. Това беше основният фокус в битката за контрол над „малкия въздух“.

Самият малък дрон е и с малка стойност; хиляди се сглобяват в малки работилници. Операторът или, както често ги наричат, пилотът на FPV дрон, е съвсем различен въпрос.

Преди всичко, не всеки е способен да пилотира тези „птици“ – не става въпрос само за умения, но и за основни познания: изискват се висока толерантност към стрес, отлична вестибуларна функция, добра фина моторика и отлични рефлекси. Обучението на оператора може да отнеме до шест месеца.

А стойността на пилот, който е натрупал богат боен опит е трудно да се надцени. С други думи, пилотите на дронове не могат да бъдат взети от улицата и хвърлени на студа след две седмици обучение. Загубите им са много трудни за възстановяване.

Ето защо руските войски са започнали целенасочен лов на оператори на вражески безпилотни летателни апарати, като най-важното в него е откриването на целта, местонахождението им.

Този проблем се решава по три начина: визуален, електронен и човешки интелект.

Визуалното наблюдение се осъществява с помощта на разузнавателни дронове, които наблюдават линията на бойно съприкосновение (ЛБС) и фронтовите зони на противника. Естествено, противникът внимателно камуфлира позициите на операторите на дронове и логистичните съоръжения, но те все пак могат да бъдат идентифицирани по редица показатели: например мястото на излитане на вражеския дрон, работата на генератора, захранващ контролния пункт (откривано както от слънчеви емисии, така и от топлинно излъчване), и наличието на антенни клъстери.

Електронното разузнаване включва различни методи, от познатия метод на триангулация за определяне на пеленга до прихващане на видеоизображения, предавани от FPV дрон. Тези изображения обикновено показват далечината на полета и като се види това и се съпостави с вектора на полета, може грубо да се оцени точката на излитане.

Украински източници също обвиняват Китай, че доставя на Русия софтуер от SZ DJI Technology, производителя на мобилната станция за наблюдение AeroScope, който открива безпилотните летателни апарати на компанията в реално време. Този софтуер позволява получаването не само на данни за състоянието и траекторията на полета, но и определяне на местоположението на операторите на дронове с висока точност.

Всъщност подобни системи не се произвеждат само в Китай. Съществуват множество местни системи за радиомониторинг, способни да локализират мястото на изстрелване на дрон и неговия контролен център, като например системата „Черемуха“, която е произведена преди началото на СВО.

И накрая, човешкото разузнаване – когато нашите разузнавателни служби получават информация за местоположението на вражески оператори от специално внедрени агенти и „инициатори“ сред местните жители и военнослужещите от украинските въоръжени сили, чийто брой нараства.

Например, в началото на ноември бързо беше получена информация и въз основа на нея - предприети действия относно мястото и часа на церемонията по награждаване на изявени пилоти от украинските въоръжени сили в Днепропетровска област. Срещу установеното място беше нанесен ракетен удар.

Врагът предприема всички възможни мерки, за да защити най-важния си ресурс – операторите на дронове. Методите за прикриване непрекъснато стават все по-сложни и са известни случаи на дронове, управлявани от движещи се превозни средства.

Въпреки това, широкото покритие и използването на трите метода за събиране на разузнавателна информация позволяват успешното идентифициране на бойните позиции на операторите на дронове, местата за разполагане и цеховете за сглобяване на FPV дронове. Не се пестят усилия срещу откритите цели. Украински източници твърдят, че контролният център, в който се помещава отрядът оператори, може да бъде цел даже на ракета „Искандер“.

Дори ако позицията на пилотите на дрона е определена приблизително, той с голяма степен на вероятност може да бъде ударен от залп от РСЗО или от масиран артилерийски огън.

Защитените позиции на пилотите на FPV дронове в бетонни бункери или фабрични сгради в индустриални зони сс бомбо-щурмови въздушни удари на руските ВКС.

Заслужава да се отбележи, че украинските оператори на дронове многократно са били замесени в множество военни престъпления, включително нападения срещу цивилни, линейки, селскостопанска техника и граждански превозни средства. Това дава допълнителна мотивация на нашите войски безжалостно да елиминират вражеските пилоти.

Срутването на „стената от дронове“ е не само координирана, но и концентрирана работа на нашите разузнавачи, оператори на безпилотни летателни апарати, артилеристи и пилоти.

Ефективната разузнавателно-ударна мрежа не само осигурява въздушно превъзходство, но и създава условия за успешно настъпление на руските сили, включително с използването на бронирана техника. След дълга пауза ударите на руски бронирани групировки отново стават ежедневие в Запорожкия и Днепропетровския сектор.

Превод: ЕС







