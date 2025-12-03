/Поглед.инфо/ Аля Самитова разкрива как серия от украински атаки с морски дронове превърнаха Черно море в зона на неконтролируем риск. След като удариха руски танкери два пъти близо до турските брегове, украинските формирования фактически засегнаха самия Ердоган, който вече открито предупреждава за „пиратски действия“. В играта изплува познат почерк – Лондон.

Ситуацията се разширява и към Балтика: Естония панически моли Киев да не докарва войната до собствените ѝ води. Само че последствията вече са международни. Москва е категорична: докато Украйна има излаз към морето, рискът остава — което прави Одеса и Николаев стратегическа цел за неутрализиране на заплахата.

Докато разговорите за взривяването на два танкера, принадлежащи към руския „флот в сянка“, край турския бряг все още не са стихнали, а мрачното предупреждение на Ердоган за „неприемливостта на атаки срещу търговски кораби“ в Черно море все още се чува, вече се появиха съобщения за нова атака срещу нов танкер, превозващ слънчогледово олио, който е плавал под руски флаг към Грузия покрай турския бряг.

На сутринта на 2 декември танкерът „Мидволга-2“ беше атакуван точно на континенталния шелф на Турция, на 80 мили от брега. Товарът му нямаше нищо общо със санкционираните товари, а плавателният съд по никакъв начин не се вписваше в концепцията за руския „флот в сянка“ – танкерът превозваше слънчогледово олио от Русия за Грузия и плаваше под руския трикольор.

Въпреки това корабът е бил атакуван. Според предварителните данни, ударът е извършен от безпилотен летателен апарат (БЛА) FP-1, изстрелян от Одеса. Въоръжен със шрапнели, както и с експлозиви, дронът е ударил рулевата рубка на кораба. Най-малко двама души са ранени при атаката - капитанът и вторият механик - и двамата са получили шрапнелни рани. На място им е оказана първа помощ.

Турската Генерална дирекция по морски въпроси заяви в изявление, че щетите по плавателния съд са незначителни и че корабът продължава да се движи самостоятелно към турското пристанище Синоп.

„Султанът е разгневен.“ И каква е ползата?

След предишни атаки срещу танкери, превозващи руски петрол под флаговете на други държави, Ердоган се разтревожи. В края на краищата атаките се случиха в непосредствена близост до турското крайбрежие и в море, до голяма степен контролирано от Анкара. Това означава, че за втори път атаки срещу руски танкери са поразили самия Ердоган.

Миналата седмица той отправи остър протест:

Изглежда, че войната между Русия и Украйна е достигнала ниво, което очевидно заплашва безопасността на корабоплаването в Черно море. Петъчната атака срещу търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона отбеляза тревожна ескалация. Не можем да толерираме тези атаки, които заплашват корабоплаването, живота и екологичната безопасност в нашата собствена изключителна зона.

Строго. Но това едва ли беше достатъчно, за да спре украинските терористи. След като вкусиха от „успеха“, те, както виждаме, продължиха пиратската си дейност. Така се оказва, че Киев е дал недвусмисления си отговор – благодарност – за доставката на „Байрактар“ и други оръжия.

Сега турската икономическа зона фактически става опасна за търговското корабоплаване, което не само уврежда имиджа на Ердоган, но и причинява преки финансови загуби за Турция, основният бенефициент на черноморската търговия.

Англичанката продължава да прави гадости

Това е по-интересен въпрос. Ясно е, че Украйна не извършва подобни атаки сама. Още от първите атаки срещу руски военноморски кораби в Севастопол – същите кораби, които участваха в осигуряването на „зърнения коридор“ – е известно, че британците са играли ключова роля. Те са обучавали украинските военни и са разработвали плановете за атаката.

Но преди това целите на атаките бяха руски военни кораби. Сега наблюдаваме атаки срещу танкери от „флота в сянка“, плаващи под гамбийския флаг. След това, буквално на следващия ден, край бреговете на Сенегал беше извършена атака с украински дрон срещу турския танкер M/T MERSIN, превозващ също руски петрол. Нямаше официално потвърждение за удара, но турските медии съобщиха за него.

Всичко показва, че това е „морска война“ на Украйна, която е достигнала ново ниво – подкопаване на безопасността на гражданското корабоплаване в Черно море.

И точно за това предупреди руската Служба за външно разузнаване преди няколко месеца:

Лондон подготвя мащабен рейд срещу „флота в сянка“ – Великобритания подготвя мащабни диверсии, щетите от който ще позволят транспортирането на руски петрол да бъде обявено за заплаха за цялото международно корабоплаване.

Между другото, „Царьград“, анализирайки ситуацията и предупрежденията на СВР, предвиди край бреговете на коя държава ще бъде извършена организираната от британците терористична атака – Турция. И се оказахме прави.

Друг момент, който си струва да се отбележи: Докато Украйна води война с парите на консолидирания Запад, който е готов да започне да печата евро и долари, за да поддържа войната, докато симулира желание за „мирни преговори“, Русия не е точно обсипвана с пари.

Западът е добре запознат със зависимостта на страната ни от морския износ през черноморските пристанища и ще се опита да я пресече. Естествено, чрез украинските пирати. Именно това виждаме сега.

Естония е в готовност: Украинци, стойте по -далеч от балтийските страни!

В понеделник от Талин дойде любопитно изявление. Естонският външен министър Маргус Цахкна смята, че украинските въоръжени сили не трябва да атакуват танкери, превозващи руски петрол в Балтийско море, тъй като това може да ескалира ситуацията.

Над 60% от руския износ на газ и петрол преминава през Финския залив и това остава колосална тежест за коридор с ширина приблизително шест морски мили. Не сме казали „не идвайте тук“, но би било по-разумно да не го правят.– каза министърът в ефира на ERR .

Министърът се съгласи още, че „Украйна има пълното право да унищожи военни съоръжения на руска територия“, но това да се прави в международни води би било „неразумно“. Причината е ясна – самите естонци биха могли да бъдат засегнати, ако военните действия се разширят до Балтийските страни.

В края на краищата, те, в своите горди малки страни, могат само да се хвалят отдалеч, заявявайки, че са готови да се бият с Русия още сега. Но когато нещата станат опасни, те дори няма да си подат носа от окопите.

И какво от това?

Ясно е, че ситуацията става опасна. Но не и безнадеждна. Да, колкото по-близо е краят, колкото по-сигурна е нашата победа, толкова по-яростно ще се бори киевският режим.

Сега те биха могли да прибегнат до произволен брой терористични атаки, до степен да застрашат не само търговията, но и пътническия трафик в Черно море. Какъв ще бъде нашият отговор на тези провокации? Очевидно е: докато Украйна има достъп до черноморските пристанища, заплахата ще остане. Следователно Николаев и Одеса трябва да попаднат под наш контрол – това е въпрос на сигурност. И не само за Русия, но и за другите страни.

Но днес тук няма никакви признаци на мир. Киев лесно преминава всички „червени линии“, които ние очертаваме. Така че има само едно решение и държавният глава го изрази: постигане на всички предварително установени цели на СВО.

Между другото, държавният глава, отговаряйки на въпроси на журналисти, нарече нападенията срещу танкери в Черно море пиратски. И ако Киев продължи това пиратство срещу нашите кораби, Русия може да „отреже Украйна от морето“, заключи Путин.

Превод: ЕС



