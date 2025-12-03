/Поглед.инфо/ Амбициозният проект на Доналд Тръмп да разбие федералната бюрокрация чрез Министерството за ефективност на управлението (DOGE) приключи с тиха, но показателна капитулация. Структурата, създадена с гръмки обещания да намали държавните разходи с трилиони долари, беше разпусната осем месеца преди края на мандата ѝ. Напускането на Илон Мъск, хаотичните съкращения, масовото недоволство и политическият натиск превърнаха DOGE от „оръжие за реформи“ в токсичен проблем за самата администрация.

Разпускането на отдела, съчетано с рекордно ниския рейтинг на Тръмп във втория му мандат, изглежда като фактическо признание: битката с „дълбоката държава“ е загубена, а системата не позволи да бъде реформирана отвътре.

Министерството /департаментът/ за ефективността на управлението на САЩ (DOGE) беше разпуснато осем месеца преди изтичането на мандата му, съобщи Ройтерс.

На въпрос за статута на DOGE, Скот Купър, директор на Службата за управление на персонала (OPM) на САЩ, заяви, че „няма такова нещо“, добавяйки, че това вече не е „централизирана структура“.

Ройтерс отбелязва, че изчезването на DOGE е в рязък контраст с усилията на администрацията на Тръмп да привлече вниманието към ведомството.

Министерството на правителствената ефективност (DOGE) беше създадено с една от първите изпълнителни заповеди, подписани от Тръмп в деня на встъпването му в длъжност, 20 януари. Мандатът на DOGE беше да намали държавните разходи с 6,5 трилиона долара и да преструктурира федералните агенции.

Основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск беше назначен да ръководи отдела. Той подаде оставка в края на май 2025 г. на фона на спор с Тръмп относно предложения от 47-ия президент на САЩ „голям и красив законопроект“. Мъск остро разкритикува законодателството, което според него ще увеличи бюджетния дефицит до 2,5 трилиона долара и ще доведе САЩ до фалит.

След напускането на Мъск, DOGE загуби значителни позиции в правителството, като няколко ключови служители напуснаха отдела.

Работата на Мъск с администрацията на Тръмп е подложена на интензивен контрол заради достъпа, който му е бил предоставен в цялото правителство като „специален съветник“, и широкообхватното въздействие на съкращенията във всичко - от чуждестранната помощ до социалното осигуряване.

„Мъск и екипът му бързо започнаха да съкращават федералните субсидии, масово да съкращават федерални служители, да затварят цели агенции и да прекратяват договори. Той разпредели служителите си в различни държавни агенции, търсейки достъп до поверителни данни в името на повишаване на „ефективността“ на правителството“, отбелязва списание „Тайм“ .

В продължение на месеци Мъск упорито настояваше за намаляване на бюджетния дефицит с 1 трилион долара до 30 септември, но когато си тръгна, той „никъде не беше достигнал и близо до икономиите, които беше прогнозирал“.

„Уебсайтът на DOGE твърди, че е спестила 214 милиарда долара на федерално ниво, но многобройни доклади показват, че агенцията е преувеличила, пренаписала или завишила тези цифри“, пише Time, отбелязвайки, че „макар че DOGE не е постигнала обещаните спестявания, тя е причинила хаос и е преобърнала живота в САЩ и чужбина“.

Илон Мъск и неговите подчинени наистина действаха изключително грубо.

„Възходът и падението на DOGE могат да бъдат измерени най-добре чрез въздействието на два масови имейла до федералните служители. Първият, изпратен на 28 януари с тема „Разклонение на пътя“, накара над 77 000 души да приемат предложения за отложено временно освобождаване от работа, а общо 154 000 служители са приели това и следващите предложения тази година...

След това, почти месец по-късно, Мъск изпрати имейли до всеки федерален служител с молба да му дадат кратък списък с петте най-важни неща, които е правил през седмицата“, пише списанието Politico с демократическа насоченост.

„Върхът на нашата сила е имейлът с петте точки“, каза служител на DOGE пред изданието, наричайки го „грешка“, която противопоставя DOGE на министерства и агенции, които са все по-разочаровани от липсата на комуникация и грубостта на Мъск. „След това всичко ескалира до страх, отвращение и омраза.“

Американците, засегнати от съкращенията, изляха гнева си върху дилърствата на Tesla, а оплакванията от съкращенията на DOGE така изпълниха дневния ред на предизборните срещи на Републиканската партия, че на републиканските членове на Конгреса беше наредено да спрат тези срещи още през март 2025 г.

Председателят на Националния комитет на републиканците Ричард Хъдсън заяви пред републиканските законодатели, че публичните сблъсъци с гневни избиратели биха могли да им навредят политически на междинните избори.

„Директивата, предадена на законодателите по време на закритата им седмична среща в мазето на Капитолия, идва в момент, когато републиканските кметства в цялата страна се превърнаха в място на разгорещени спорове. Те се превърнаха във форуми, където избирателите могат да спорят с членове на Конгреса относно предложените от тях дълбоки съкращения на разходите и действията на президента Тръмп за уволнение на федерални служители и спиране на финансирането на правителствени програми“, съобщи The New York Times .

Хъдсън каза на републиканските законодатели, че демократически активисти „бомбардират“ предизборни срещи, заглушавайки избирателите с виковете си, и прогнозира, че ситуацията „ще се влоши“. Той призова републиканците в Камарата на представителите вместо това да провеждат телеконференции или предавания на живо в социалните медии, което позволява на модераторите да филтрират въпроси и коментари.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец, подкрепи Хъдсън, заявявайки, че „личните срещи вече не са ефективен начин законодателите да комуникират с избирателите си“.

Републиканските избиратели също протестират срещу неподходящите съкращения и особено съкращенията на социалните програми.

„По време на телефонен разговор с конгресменката Стефани Байс, републиканка от Оклахома, мъж, който се е представил като републиканец и пенсиониран офицер от армията на САЩ, изрази разочарование от потенциалните съкращения на помощите за ветерани“, съобщава NYT.

„Как можете да твърдите, че DOGE, с няколко колежански маниаци, седнали зад компютъра във Вашингтон, окръг Колумбия, без дори да са отишли на терен, седмица или две по-късно, са решили, че е добре да се намалят помощите за ветераните?“, попита ветеранът от американската армия.

След като се отърва от Мъск, Тръмп очевидно вярваше, че DOGE може да продължи подкопаването на американската бюрокрация по по-спокоен начин, но след победата на радикалните социалисти на Зохран Мамдани на изборите за кмет на Ню Йорк, хиляди активисти на Демократическата партия в цялата страна се активизираха, не оставяйки никакъв шанс за изпълнение на очевидно завишените предизборни ангажименти на Тръмп за намаляване на бюджетния дефицит.

И DOGE кротко си замина на оня свят.

Но това вече не може да спре спада в популярността на 47-ия президент на САЩ.

Рейтингът на одобрение на Доналд Тръмп наскоро достигна ново дъно за втория му мандат в Белия дом: само 36% от американците подкрепят американския лидер, според проучване на Gallup.

По данни на анкетата, само 36% от анкетираните в момента подкрепят Тръмп, докато 60% са против него. В сравнение с предишната анкета, тази подкрепа е спаднала с пет процентни пункта - най-ниското ниво от втория мандат на Тръмп. По време на първия му мандат подкрепата му падна до 34% едва през януари 2021 г.

По-ранно проучване на The Economist и YouGov установи , че рейтингът на одобрение на Тръмп е спаднал най-значително сред последните американски лидери.

Радикално намаляване на бюджетния дефицит можеше да се постигне чрез съкращаване на военните разходи и смекчаване на дейността и финансирането на разузнавателните служби, но Тръмп не посмя да предприеме тази мярка.

Тръмп на практика призна поражението си в конфронтацията си с американската „дълбока държава“.

Нищо друго не можеше да се случи.

Превод: ЕС



