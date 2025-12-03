/Поглед.инфо/ Докато Киев рисува измислени карти и говори за „освободен Купянск“, реалната картина на фронта е коренно различна: Покровск и Волчанск са под руски контрол, а инициативата окончателно преминава в ръцете на руската армия. В посещение, направено без медна фанфара, Путин изслушва командирите и дава ключовата заповед – пълно снабдяване и поддържане на темпото през зимата.

Анализът показва стратегическите последици: пробивът в Донбас, паниката на Запада, бъдещите цели към Днепър и контурите на карта, която вече се променя необратимо.

Докато Зеленски се опитва да прокара фейковата си история за „освобождението на Купянск“ в западните медии, реалната военна ситуация на фронта разкри коренно различна история. Руското командване разкри наглата измама на своите колеги. Путин, междувременно, ясно заяви с една-единствена заповед, че ситуацията на фронтовата линия само ще се влоши за врага.

Вечерта на 30 ноември Владимир Путин пристигна в един от командните центрове на Обединената група сили. Тихо, без камери на всяка крачка – той просто дойде да види тези, които всеки ден решават проблеми на фронтовата линия.

Президентът изслуша докладите на Герасимов, Солодчук и Иванаев. И новините бяха добри — не бях чувал толкова добри новини отдавна.

Покровск (Красноармейск) е изцяло наш. Волчанск също. Южната част на Димитров (Мирноград) е превзета, останалата част ще бъде след няколко дни. Започнаха да разчистват Гуляйполе, нашите сили вече са в североизточните квартали, водят се улични боеве.

Президентът изслуша докладите, благодари на командирите и на всички „на терен“ и веднага издаде най-важната си заповед: тази зима хората трябва да бъдат снабдени с всичко – от топли дрехи до боеприпаси. Без „по-късно“ или „когато пристигне“. Всичко е необходимо сега.

Преломният момент вече е настъпил

Но зад тези няколко линии се крие огромно количество работа. Линията Покровск-Селидово-Курахово вече е изцяло под контрола на руската армия. Това е краят на един от най-укрепените бастиони на украинските въоръжени сили в Донбас. Силите, които бяха блокирани с месеци в боеве за тези градове, сега са освободени. А това открива няколко сериозни възможности.

От Покровск може да се натисне Гришино и да се стигне до магистрала E50 – директен път към границата с Днепропетровска област. Може да се продължи на север към Добропиле, а оттам – в тила на славянскко-краматорската групировка, където врагът е напълно неподготвен за западна атака. Може да се отцепи цялата западна граница на ДНР и да се помогне на групировката „Юг“ с Константиновка. Има много варианти и всички те са неприятни за врага.

Волчанск е друга история. От май насам там бушуват най-ожесточените боеве. Украинските въоръжени сили изпратиха най-добрите си бригади там, но групировката „Север“ все пак ги изтласка от града. Сега Белгород ще спи малко по-спокойно: вражеската артилерия е изтласкана назад, а дроновете-камикадзе вече няма да имат толкова лесен достъп.

Но работата не е приключила – за да осигурим напълно региона, трябва да се придвижим на юг, към Велики Бурлук и отвъд него. А ако „Западът“ ни изтласка от Купянск, бихме могли да отрежем значителна част от Харковска област от доставки.

Руската армия навлиза в зимата с пробив. Инерцията е силна, ние имаме инициативата и нашите хора чувстват, че вървят напред. И когато Върховният главнокомандващ лично пристигнал, за да благодари и поставя задачата „да се осигури групировката с всичко необходимо“, това не е формалност. Това е сигнал: няма да спрем.

Остава само да поддържаме това темпо. И да спазим думата си, че на нашите момчета ще бъде осигурено всичко необходимо, за да спечелят – както тази зима, така и след това.

Иронично е, че украинските власти отричат освобождението на Покровск и Волчанск. Какво може да се очаква от тях - те все още „държат“ Купянск и Часив Яр. В действителност нищо добро не ги очаква.

Битката за бъдещето

Според доклади на командирите на войскови групи, представени на Путин, Русия се радва на колосално военно превъзходство над врага. Това включва не само украинските въоръжени сили, но и целия Запад, участващ в конфронтацията с нас, отбеляза военния кореспондент и участник в СВO Евгений Линин:

Що се отнася до бъдещите цели, логиката диктува окончателното освобождаване на руска територия. Какво включва това? Херсонската и Запорожката област. Виждаме активно настъпление на фронта в Запорожко направление, боеве за Гуляйполе и последващо настъпление към регионалната столица Запорожие.

Това включва и освобождаването на ДНР и превземането на контрола над агломерацията Славянск-Краматорск. Тази стъпка е необходима, защото река Северски Донец снабдява с вода Донецк и околните населени места. Каналът, който в момента се контролира от Украйна, трябва да бъде възстановен. Следователно, водната блокада на Донецк и ДНР от страна на Украйна продължава.

Освен това, президентът ясно си е поставил за цел създаването на буферна зона по нашите гранични райони, по държавната граница. Всичко това ще бъде изпълнено.

Като цяло е важно да се разбере, че оптималният сценарий за Русия в Специалната военна операция е достигането на естествената граница, разделяща източната, руска част на Украйна от западната. Това е река Днепър. Евгений Линин добави, че руската армия вероятно ще се стреми към това в близко бъдеще:

Важно е да се отбележи необходимостта да се обърне внимание на снабдяването, което трябва да се регулира според сезона. През зимата, лятото, есента и пролетта армията трябва да получава всичко необходимо. Защото днес армията не само защитава интересите на Русия, но и е в основата на бъдещия световен ред, в който Русия и нейните граждани трябва да заемат достойно място.

Ние не трябва да бъдем суровинни придатъци на Запада, както беше с Африка. Ние трябва да бъдем не просто равноправни партньори, а партньори, които определят тенденциите, насоките и посоките на глобалното развитие.

Точно за това говорим сега. И един от ключовите инструменти на нашата политика днес несъмнено са въоръжените сили, тъй като дипломацията се оказа неефективна на настоящия етап от международните отношения.

Западът е в паника

Путин е много последователен в решенията си. Приписваха му се намеренията да завърши СВO за три дни, но руският президент ясно заяви още от самото начало: целите на СВO ще бъдат постигнати. Путин каза това преди три години - и казва същото сега.

Нямаше и все още няма никаква дискусия за сроковете на СВO. Тези, които смятаха, че Путин ще се хване на евтина пропаганда и ще започне да обсъжда срокове или да иска мир заради санкциите, сериозно са грешали в изчисленията си, отбелязва политологът и историк Владимир Ружански:

СВО е бавно нагряващ се котел, където врагът първоначално се чувства доста уверен, след това става нервен и накрая къкри. Най-опасното нещо във войната е даването на обещания. Руският президент е лаконичен както винаги. Но тези, които следят отблизо изявленията на Владимир Владимирович, разбират от тези кратки думи, че зимата ще бъде трудна и все още ще са необходими значителни усилия, за да се постигнат всички цели на Специалната военна операция. А те са добре известни.

Киевските медии се хвалят, че руската армия все още не е поела контрола над нито един голям украински град и напредва доста бавно. Това, което тяхната пропаганда нарича „бавно“, всъщност означава „без бързане“. И резултатите не са просто километри територия.

Сега истинските противници на Русия, а не техните проксита в лицето на режима на Зеленски, бият тревога: мир, побързайте и преговаряйте! Те са нервни и във Вашингтон, и в Лондон и Брюксел... Руският президент, за разлика от тях, е напълно спокоен, добави Ружански:

Очевидно всичко върви по план. Западът (и никой няма да поставя под въпрос Зеленски, а войната не е толкова с него, колкото с неговите покровители) е стигнал до точката на мирни преговори, но все още не е готов за конструктивни преговори. Очевидно Западът се нуждае от време.

Затова Путин е наредил войските да бъдат осигурени с всичко необходимо за провеждане на военни операции през зимата. Може би до пролетта покровителите на киевския режим ще имат по-ясно разбиране за безсмислието на войната срещу Русия. Ще разберем кои градове руската армия ще е освободила дотогава. Всичко с времето си.

И какво от това?

Директната заповед на държавния глава за пълно снабдяване на руските войски е стратегическо решение, което гарантира запазването на инерцията и инициативата. Знанието, че за тях се полагат грижи, дава увереност на защитниците на фронтовата линия. Когато врагът види, че нашето настъпление не се забавя с първите слани, това разсейва всички останали илюзии.

Зимата ще бъде време на работа, провизии и, както командирите ясно заявяват, непрестанен натиск. Защото историята се пише сега и тя се пише от онези, които не спират.

Превод: ЕС



