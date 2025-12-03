/Поглед.инфо/ Скъпи приятели! Имаме удоволствието да ви поканим на нашия традиционен новогодишен благотворителен базар в Руския дом в София, който ще се проведе на 13 декември от 12:00 до 16:00 часа.

Официалното откриване е в 12:30 часа.



На този ден ви очаква богата празнична програма:



- концерт с участието на Дядо Мраз и Снежанка,

- новогодишни конкурси с ценни награди,

- детски майсторски класове,

- богат избор от новогодишни подаръци: руски и татарски лакомства, сувенири, натурална козметика, книги на руски език и ръчно изработени бижута.



В 16:00 часа ще има прожекция на нов руски филм за цялото семейство.



Ще сме благодарни за разпространение на тази информация - вашето участие ще помогне да направим този празник наистина радостен!

Ще ви очакваме на 13 декември!

С уважение,

Посолство на Русия в България